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И еще один бросок по воротам Сорокина! Показалось, что шайба влетела в сетку, но это лишь обман зрения — шайба линию ворот не пересекала. Очень сложный отрезок для вратаря сборной России.
Ламмикко здорово отборолся за воротами и уже простреливал на пятак. Был там один игрок сборной Финляндии, которому никто бы не помешал «расстрелять» Сорокина. Но помешал именно Илья, прервав передачу и поймав шайбу в ловушку.
Вообще финнам должно быть непросто физически. За четыре дня команда Ялонена сменила три города. 12 декабря финны уступили Чехии в Пльзени, а вчера обыграли шведов в Москве. Теперь вот игра в Петербурге.
Финны продолжают владеть шайбой и часто наведываться в зону сборной России. Команда Кудашова даже, кажется, не против совсем поработать вторым номером, благо опасности команда Суоми пока не представляет
Вновь шайба у ворот Сорокина. Пульюярви попытался протолкнуть шайбу за линию владений российского голкипера, но защитники не дали этого сделать. Опять немного потолкались соперники, это обычное дело.
Ниемеля бросил от синей линии — Илья Сорокин надежен. Легко ловит шайбу российский голкипер.
Иконен — один из самых активных в составе сборной Финляндии. Оказался он один на дальнем углу площадки, выполнил передачу на пятак, но из его партнеров по команде никто замкнуть прострел не смог.
Слепышев прорвался по правому краю, ушел от опеки и бросил. Неточно.
Шипачев выиграл вбрасывание в чужой зоне, Григоренко шайбу подхватил и выполнил опасный прострел с правого края. К сожалению, никого на дальней штанги из россиян не оказалось.
Слишком по-хозяйски действуют гости в зоне сборной России, подопечные Кудашова же изредка из нее выходят в атаку.
Иконен ворвался на пятак, но Сорокин уже поймал шайбу в ловушку. Началась небольшая потасовка между финном и Войновым. Потолкались, но до драки дело не дошло.
Выиграли россияне вбрасывание в своей зоне, Григоренко протащил шайбу через центр, но сам решать момент не стал: просто набросил шайбу на левый край, отправив Капризова в борьбу. Кирилл ее проиграл.
Последовала передача из-за ворот Сорокина на пятак, но никого из финской сборной на подборе не оказалось.
Опасно могло быть. Слишком просто прошли финны чужую синюю линию и устроили перепасовку с правого фланга на левый. Российские защитники за действиями гостей не уследили, но те запутали сами себя: забыли бросить по воротам.
Сорокин легко справляется с дальним выстрелом Линдбома.
Последовал наброс от синей линии, Савинайнен мог подставить клюшку и создать потенциально голевой момент, но по шайбе не попал.
Финны же будто не заметили пропущенной шайбы. Продолжают контролировать ход игры подопечные Юкки Ялонена, слишком много времени они находятся в зоне сборной России. До бросков, правда, дело не доходит.
Сразу же реализуют численное преимущество россияне. Шипачев оказался один у синей линии, и никто не мешал Вадиму выполнить дальний бросок. Шипачев бросать не стал, сделав лишь наброс на пятак, где стоял Слепышев. Антон подставил клюшку и переправил шайбу в ворота!
Фиксируют арбитры проброс на первых же секунд. Шайба в зоне сборной Финляндии.
Также с приветственном словом выступил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Звучат национальные гимны Финляндии и России.
Команды вышли на лед.
На Кубке Карьялы победу в очном матче со счетом 4:3 одержала сборная Финляндии. Сегодня у России есть шанс взять реванш, плюс в памяти остается обидный вылет от финнов в полуфинале чемпионата мира.
До начала матча осталось пять минут. Все готово к стартовому вбрасыванию.
По ходу Кубка Первого канала сборная России после двух матчей занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только два балла. Подопечные Алексея Кудашкова уступили шведам, а затем обыграли по буллитам чехов. Швеция с Чехами, к слову, сейчас играют очный матч, и пока что побеждают «Тре Крунур». Они же в случае победы временно станут лидерами группы. Россия сегодня же попробует остановить финнов и приблизиться к первому месту. В общей же таблице Еврохоккейтура «Красная машина» последняя с четырьмя очками.
Представляем состав сборной России на сегодняшний матч. Место в воротах займет Илья Сорокин. Александр Самонов — в запасе.
Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачев --Кирилл Капризов;
Андрей Миронов — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Владимир А. Ткачев — Антон Бурдасов;
Никита Лямкин — Алексей Марченко, Владимир Э. Ткачев — Богдан Якимов — Никита Сошников;
Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов, Кирилл Семенов.
Игра пройдет на футбольном стадионе петербургского «Зенита». Здесь же уже 19 декабря в рамках «Русской классики» в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и ЦСКА.
Матч начнется в 16.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии.