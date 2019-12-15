По ходу Кубка Первого канала сборная России после двух матчей занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только два балла. Подопечные Алексея Кудашкова уступили шведам, а затем обыграли по буллитам чехов. Швеция с Чехами, к слову, сейчас играют очный матч, и пока что побеждают «Тре Крунур». Они же в случае победы временно станут лидерами группы. Россия сегодня же попробует остановить финнов и приблизиться к первому месту. В общей же таблице Еврохоккейтура «Красная машина» последняя с четырьмя очками.