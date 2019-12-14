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Трансляция
С конца
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14:55
Важное изменение в составе: сегодня матч в воротах начнет не Самонов, а Илья Сорокин.
14:50
Накануне подопечные Алексея Кудашова уступили со счетом 3:4 Швеции, так что сегодня «Красная машина» будет особенно мотивирована.
14:45
Состав сборной России на этот матч:
14:35
Начало игры — в 15.00 по московскому времени.
14:30
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции стартового матча российского этапа Евротура между «Красной машиной» и командой Чехии.