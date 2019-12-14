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Исправиться за шведов: Россия сражается с Чехией. LIVE

Кубок Первого канала по хоккею. Россия — Чехия. ОНЛАЙН

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Сборная России стартует на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала — матчем с командой Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14 декабря 15:00   |  Не начался
Россия
Россия
Чехия
Чехия
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Ласси Хейккинен  (Финляндия), Кристиан Викман  (Финляндия)
Подробная статистика матча
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Трансляция
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14:55

Важное изменение в составе: сегодня матч в воротах начнет не Самонов, а Илья Сорокин.

14:50

Накануне подопечные Алексея Кудашова уступили со счетом 3:4 Швеции, так что сегодня «Красная машина» будет особенно мотивирована.

14:45

Состав сборной России на этот матч:

14:35

Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

14:30

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции стартового матча российского этапа Евротура между «Красной машиной» и командой Чехии.