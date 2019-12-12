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Идет жесткая борьба за шайбу. Хоккеисты носятся по всей площадке, снаряд летает из одной зоны в другую. Но пока без моментов.
Заварушка на льду! Шведы грубо повели себя с Самоновым, россияне дали отпор.
Михаил Григоренко здорово получил шайбу в чужой зоне после проникающей передачи! Нападающий тут же попытался сместиться с фланга ближе к центру, чтобы нанести бросок, но защитник шведов разгадал этот маневр и сумел подставить свою клюшку, отобрав снаряд.
Россия снова в полном составе и теперь пытается организовать позиционную атаку, но никак не может подобраться к чужим воротам.
Большинство у шведов: Андрей Миронов удалился за фол.
Большинство сборной России завершилось без какого-либо эффекта. Вскоре было назначено вбрасывание в зоне Тре Крунур, и подопечные Алексея Кудашова его выиграли, но толка от владения шайбой пока нет.
Вадим Шипачев попытался бросить с дальнего расстояния, но не сумел акцентированно приложиться по шайбе, и она ускакала куда-то в сторону.
Россияне пока спокойно катают шайбу в чужой зоне, никаких опасных бросков. Трибуны скандируют «Шайбу! Шайбу!» Но вместо этого шведы умудряются выбить снаряд подальше — к воротам Александра Самонова.
Звучат гимны стран!
Болельщики тем временем изо всех сил поддерживают сборную России и советуют ехать на соревнования даже под нейтральным флагом.
Перед началом матча публику развлекают световым шоу и электронной музыкой.
«Газета.Ru» подготовила превью ко всему Кубку Первого канала, с которым можно ознакомиться здесь.
Статистика: Россия и Швеция играли друг с другом на российском этапе Евротура 25 раз, и в 18-ти матчах победу одержала «Красная машина», в шести — Тре Крунур, а в одном была зафиксирована ничья.
Состав сборной России:
Сама игра начнется в 20.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции стартового матча российского этапа Евротура между «Красной машиной» и командой Швеции.