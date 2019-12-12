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Две пропущенных шайбы и драка: Россия проигрывает Швеции. LIVE

Кубок Первого канала по хоккею. Швеция — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России стартует на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала — матчем с командой Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12 декабря 20:00   |  1 период
Швеция
Швеция
2:0
Россия
Россия
2:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Ласси Хейккинен  (Финляндия), Кристиан Викман  (Финляндия)
командный штраф2'
1:0Петерссон
2:0Бродин
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Миронов2'
Капризов2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'15

Идет жесткая борьба за шайбу. Хоккеисты носятся по всей площадке, снаряд летает из одной зоны в другую. Но пока без моментов.

'13

Заварушка на льду! Шведы грубо повели себя с Самоновым, россияне дали отпор.

'12

Вот это да...Шведы забивают второй раз! Игроки в желтом перехватили шайбу у россиян на выходе из зоны, и Даниэль Бродин нанес идеальный бросок в дальнюю «девятку». Самонов снова не спас. Уже 0:2!

'10

Михаил Григоренко здорово получил шайбу в чужой зоне после проникающей передачи! Нападающий тут же попытался сместиться с фланга ближе к центру, чтобы нанести бросок, но защитник шведов разгадал этот маневр и сумел подставить свою клюшку, отобрав снаряд.

'8

Россия снова в полном составе и теперь пытается организовать позиционную атаку, но никак не может подобраться к чужим воротам.

'7

Да что ж такое! Теперь удалился Кирилл Капризов — ударил соперника клюшкой.

'6

ГООООЛ!!! Сборная Швеции быстро пользуется большинством: Андрей Петерссон выскочил к «пятаку» и с близкого расстояния бросил под перекладину — Самонов не справился.

'6

Большинство у шведов: Андрей Миронов удалился за фол.

'5

Большинство сборной России завершилось без какого-либо эффекта. Вскоре было назначено вбрасывание в зоне Тре Крунур, и подопечные Алексея Кудашова его выиграли, но толка от владения шайбой пока нет.

'4

Вадим Шипачев попытался бросить с дальнего расстояния, но не сумел акцентированно приложиться по шайбе, и она ускакала куда-то в сторону.

'3

Россияне пока спокойно катают шайбу в чужой зоне, никаких опасных бросков. Трибуны скандируют «Шайбу! Шайбу!» Но вместо этого шведы умудряются выбить снаряд подальше — к воротам Александра Самонова.

'2

И сразу удаление в составе шведов за нарушение численного преимущества! В штрафной бокс отправился нападающий Даниэль Заар.

'1

Матч начался!

19:58

Звучат гимны стран!

19:57

Болельщики тем временем изо всех сил поддерживают сборную России и советуют ехать на соревнования даже под нейтральным флагом.

19:55

Перед началом матча публику развлекают световым шоу и электронной музыкой.

19:50

«Газета.Ru» подготовила превью ко всему Кубку Первого канала, с которым можно ознакомиться здесь.

Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов

19:45

Статистика: Россия и Швеция играли друг с другом на российском этапе Евротура 25 раз, и в 18-ти матчах победу одержала «Красная машина», в шести — Тре Крунур, а в одном была зафиксирована ничья.

19:40

Состав сборной России:

19:35

Сама игра начнется в 20.00 мск.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции стартового матча российского этапа Евротура между «Красной машиной» и командой Швеции.