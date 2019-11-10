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Шанс на трофей: Россия уступает Чехии. LIVE

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла. 3-й тур. Чехия — Россия

В матче третьего тура Кубка Карьяла сборная России под руководством Алексея Кудашова играет с Чехией, имея шанс в случае победы завоевать первое место турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
10 ноября 14:30   |  3 период
Чехия
Чехия
1:0
Россия
Россия
1:0, 0:0, 0:0
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки | Судьи: Кристиан Викман  (Финляндия), Микко Каукокари  (Финляндия)
1:0Коварж
командный штраф2'
Коварж2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Шумаков2'
Фазылзянов2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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'43
Кузьменко выиграл борьбу и нанёс бросок из круга вбрасывания! Шайба ушла в сторону.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Чехии после 40 минут. Второй период прошёл в вязкой борьбе, чехи плотно оборонялись и не давали создавать моменты. Ждём более активной игры после перерыва!
'40
Бурдасов! Под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'39
Удаление у Чехии. Ржепик за воротами нарушил правила против Кудрявцева.
'38
Россияне держат шайбу в чужой зоне, но нет бросков. Чехи всё перекрывают, не доходит шайба до Уилла.
'36
Уверенно россияне провели меньшинство. Вернулся на лёд Шумаков.
'35
Карнаухов здорово поборолся, убежал в контратаку и бросил со входа в зону! Уилл всё контролировал.
'34
Удаление у России. Шумаков за задержку клюшкой получил две минуты.
'32
Филиппи вылез на пятак и нанёс бросок в упор, шайба прошла рядом со штангой!
'31
Ожиганов от синей линии не попал по воротам. Выстояли чехи — вернулись на лёд Павлик и Коварж.
'30
Слепышев атаковал с левого края после перевода партнёра! Шайба прошла рядом со штангой.
'30
Ожиганов! От синей линии пальнул в угол — Уилл выставил ловушку и забрал шайбу.
'29
Чехи остались втроём почти на две минуты! Коварж получил малый штраф.
'29
Нарушение численного состава у чехов, павлик пошёл отбывать штраф.
'27
Шарипзянов получил пас от партнёра и зарядил от синей линии — промах!
'26
Классно разыграли россияне, Окулов с правого края выкатился на ворота, но послал шайбу выше перекладины!
'25
Чехи провели позиционную атаку, Самонов справился с набросом от синей линии.
'24
Много борьбы в средней зоне. Вязко действуют команды, нет бросков по воротам.
'22
Россияне уверенно провели меньшинство. Вернулся на лёд Шумаков.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Чехии после 20 минут. Россияне активно начали встречу, но постепенно игра выровнялась. А в середине периода команда Ржиги вышла вперёд, воспользовавшись ошибкой россиян в обороне.
'20
Момент у Чехии в концовке! Прошла передача на левый край, Ржепик в касание не попал в пустой угол ворот!
'20
Удаление у России. Шумаков в средней зоне прихватил соперника за руку.
'18
Россияне в позиционной атаке, Уилл справился с дальним броском Слепышева.
'17
Самонов прижал шайбу после рикошета на пятаке! А затем возникла стычка, Томаш Зогорна потолкался.
'16
По броскам в створ преимущество у России — 10:5.
'14
Ржепик сделал передачу вперёд, шайба от борта отскочила к Коваржу, который с острого угла зарядил по воротам — Самонов среагировал!
'13
Сергеев прорвался по центру, убрал под неудобную и бросил по воротам — Уилл среагировал!
'12
Бурдасов! С правого края целил с кистей в дальний угол — Уилл щитком отразил шайбу в сторону.
'11
ГОЛ! Мищенко ошибся в передаче в своей зоне. Ржепик совершил перехват и сделал перевод на левый край, а Ян Коварж с кистей вогнал шайбу в ближний угол!
'9
Радим Зогорна рванул в свободную зону и резко бросил из-под защитника! Самонов начеку.
'8
Затяжная атака чехов. Шустр набросил от борта, но не дошла шайба до партнёров.
'7
Момент! Кадейкин здорово открылся, получил пас и с центра зоны бросил по воротам — Уилл отразил шайбу в сторону.
'6
Рахунек прокатился за воротами и попытался протолкнуть шайбу в ближний угол, Самонов всё перекрыл щитками!
'5
Алексеев от борта сделал передачу в центр, Каюмову помешали выкатиться на ворота.
'4
Сошников! Поставил корпус, с правого края вылез на ворота, но не сумел переиграть Уилла!
'3
Активное начало от команды Кудашова. Россияне много владеют шайбой, игра идёт в зоне чехов.
'2
Россияне провели атаку левым флангом, Карнаухов приложился из круга вбрасывания — Уилл на месте.
'1
Матч начался! Россияне выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Роман Уилл — Александр Самонов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Карьяла на этапе Еврохоккейтура: Чехия — Россия. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.