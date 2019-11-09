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Битва за Европу: Швеция против России. LIVE

Кубок Карьяла. Швеция — Россия. ОНЛАЙН

Сборная Швеции встречается с командой России в матче Кубка Карьяла в рамках Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
09 ноября 14:30   |  Не начался
Швеция
Швеция
Россия
Россия
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки | Судьи: Йоонас Кова  (Финляндия), Ласси Хейккинен  (Финляндия)
Подробная статистика матча
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Стартовые вратари: Адам Рейдеборн — Игорь Бобков.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Карьяла на этапе Еврохоккейтура: Швеция — Россия. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.