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Стартовые вратари: Адам Рейдеборн — Игорь Бобков.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Карьяла на этапе Еврохоккейтура: Швеция — Россия. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.