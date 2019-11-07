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Охтамаа обыграл соперника на входе в зону по центру, но дальше были два защитника, и он решил набросить издали. Бочаров спокойно зафиксировал.
Финны контролируют шайбу, но без раската. В итоге, как только пошли вперед, все закончилось потерей.
Пока не сказать, чтобы очень яркий хоккей шел на льду. Вся игра в основном у бортов.
Вот и бросок финнов от синей линии в расчете на подставление, но никто не подставил клюшку, так что наш голкипер спокойно забрал в ловушку.
Пока сборная Финляндии не может подобраться к воротам Бочарова.
Капитан сборной Антон Бурдасов вкатил в зону с шайбой по правому борту, выдержал паузу, заметил открывшегося вторым темпом по центру Шарипзянова и отдал тому пас под убойный бросок. Выстрел действительно вышел таковым.
Пока без ворот играют команды совершенно. Вот первая более-менее опасная атака финской сборной случилась после нашей потери в своей зоне. Но до броска дело не дошло.
Пока без бросков идет игра. Обе команды сбегали в атаку.
Первая смена в разведке прошла. В итоге все закончилось тем, что финский защитник постоял с шайбой за своими воротами и подождал, пока все поменяются.
Поеееехали! Матч начался.
Исполняются гимны стран. Наш гимн поет финская исполнительница. Можно сказать, поет «транслитом» .
Кубок «Карьялы» тоже выиграла наша команда, а хозяева стали на нем вторыми. Обе команды набрали по 6 очков, но все решила победа России в очной встрече (3:0).
В прошлом сезоне сборные России и Финляндии были лучшими в Евротуре. При этом чемпионом стала наша команда. Правда, тогда с ней (и, само собой со СКА) еще работал Илья Воробьев, а Кудашов был одним из помощников в штабе.
Вот, кстати, что говорили главный тренер команды Алексей Кудашов и его подопечные в преддверии Кубка «Карьяла».
Состав сборной России на сегодняшний матч.
Начало встречи запланировано на 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию стартовый матч Кубка Карьялы в рамках Еврохоккейтура, в котором встречаются сборные России и Финляндии.