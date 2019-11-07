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Покорить Европу: Россия обыгрывает Финляндию. LIVE

Кубок Карьяла. Россия — Финляндия. LIVE

Сборная России встречается с командой Финляндии в матче Кубка Карьяла в рамках Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
07 ноября 19:30   |  1 период
Россия
Россия
1:0
Финляндия
Финляндия
1:0
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки | Судьи: Микаэль Норд  (Швеция), Андреас Харнебринг  (Швеция)
1:0Шарипзянов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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'14

Охтамаа обыграл соперника на входе в зону по центру, но дальше были два защитника, и он решил набросить издали. Бочаров спокойно зафиксировал.

'13

Хороший отрезок в исполнении финской сборной. В итоге после прорыва из угла площадки Бочаров выручает в ближнем бою.

'11

Финны контролируют шайбу, но без раската. В итоге, как только пошли вперед, все закончилось потерей.

'10

Пока не сказать, чтобы очень яркий хоккей шел на льду. Вся игра в основном у бортов.

'8

Вот и бросок финнов от синей линии в расчете на подставление, но никто не подставил клюшку, так что наш голкипер спокойно забрал в ловушку.

'7

Пока сборная Финляндии не может подобраться к воротам Бочарова.

'6

Капитан сборной Антон Бурдасов вкатил в зону с шайбой по правому борту, выдержал паузу, заметил открывшегося вторым темпом по центру Шарипзянова и отдал тому пас под убойный бросок. Выстрел действительно вышел таковым.

'6

ГОООООООООООООООООООООЛ! Дамир Шарипзянов — 1:0!

'5

А вот и опасный момент у ворот Бочарова. Не успевает накативший на дальнюю штангу форвард подставить клюшку под передачу.

'4

Жафяров вываливается из правого круг вбрасывания в центр и бросает с отличной позиции, но прямо в пузо Хари Сятери.

'3

Пока без ворот играют команды совершенно. Вот первая более-менее опасная атака финской сборной случилась после нашей потери в своей зоне. Но до броска дело не дошло.

'2

Пока без бросков идет игра. Обе команды сбегали в атаку.

'1

Первая смена в разведке прошла. В итоге все закончилось тем, что финский защитник постоял с шайбой за своими воротами и подождал, пока все поменяются.

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:30

Исполняются гимны стран. Наш гимн поет финская исполнительница. Можно сказать, поет «транслитом» .

19:25

Кубок «Карьялы» тоже выиграла наша команда, а хозяева стали на нем вторыми. Обе команды набрали по 6 очков, но все решила победа России в очной встрече (3:0).

19:20

В прошлом сезоне сборные России и Финляндии были лучшими в Евротуре. При этом чемпионом стала наша команда. Правда, тогда с ней (и, само собой со СКА) еще работал Илья Воробьев, а Кудашов был одним из помощников в штабе.

19:15

Вот, кстати, что говорили главный тренер команды Алексей Кудашов и его подопечные в преддверии Кубка «Карьяла».

19:10

Состав сборной России на сегодняшний матч.

19:05

Начало встречи запланировано на 19.30 мск.

19:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию стартовый матч Кубка Карьялы в рамках Еврохоккейтура, в котором встречаются сборные России и Финляндии.