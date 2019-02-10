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Испания / Примера
15:00
ХетафеСельта
3:1
закончен
18:15
Атлетико МРеал Мадрид
1:3
закончен
20:30
ЭспаньолРайо Вальекано
2:1
закончен
22:45
ЖиронаУэска
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ФулхэмМанчестер Юнайтед
0:3
закончен
18:00
Кристал ПэласВест Хэм Юнайтед
1:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунАрсенал
1:2
закончен
18:00
ЛиверпульБорнмут
3:0
закончен
18:00
СаутгемптонКардифф Сити
1:2
закончен
18:00
УотфордЭвертон
1:0
закончен
20:30
Брайтон энд Хоув АльбионБёрнли
1:3
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Спартак М Слован Бр
1:3
закончен
Италия / Серия А
20:00
ФиорентинаНаполи
0:0
закончен
22:30
ПармаИнтер М
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия ДХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
РБ ЛейпцигАйнтрахт Ф
0:0
закончен
17:30
Боруссия МГерта
0:3
закончен
17:30
Ганновер-96Нюрнберг
2:0
закончен
17:30
ФрайбургВольфсбург
3:3
закончен
20:30
БаварияШальке-04
3:1
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Франция / Лига 1
19:00
ПСЖБордо
1:0
закончен
22:00
АмьенКан
1:0
закончен
22:00
СтрасбургАнже
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Еврохоккейтур
14:00
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1:3
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17:30
ШвецияРоссия
4:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзАнахайм Дакс
6:2
закончен
21:00
Нью-Йорк АйлендерсКолорадо Эвеланш
4:3 (ОТ)
закончен
21:00
Нью-Джерси ДэвилзМиннесота Уайлд
2:4
закончен
21:00
Баффало СэйбрзДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
21:00
Бостон БрюинзЛос-Анджелес Кингз
5:4 (ОТ)
закончен
22:00
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
5:2
закончен
22:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
3:2
закончен
00:00
Аризона КойотсДаллас Старз
3:2
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзФлорида Пантерз
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингПиттсбург Пингвинз
5:4
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
2:5
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсКоламбус Блю Джекетс
3:4
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
4:3 (Б)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
125:105
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
105:90
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
99:104
закончен
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
120:129
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
99:90
закончен
04:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
125:134
закончен
04:00
Бостон СелтиксЛос-Анджелес Клипперс
112:123
закончен
04:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
112:117
закончен
05:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
83:103
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап
15:30
Спринт; женщины, мужчины
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Фигурное катание / Dragon Trophy
16:00
Короткая программа, женщины
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Испания / Примера
14:00
ЛеганесБетис
2:0
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ВаленсияРеал Сосьедад
не начался
20:30
СевильяЭйбар
не начался
22:45
Атлетик ББарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
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Тоттенхэм ХотспурЛестер Сити
не начался
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Манчестер СитиЧелси
не начался
Италия / Серия А
14:30
БолоньяДженоа
0:0
1 тайм
17:00
СампдорияФрозиноне
не начался
17:00
АталантаСПАЛ
не начался
17:00
ТориноУдинезе
не начался
20:00
СассуолоЮвентус
не начался
22:30
МиланКальяри
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеМонако
не начался
17:00
НантНим
не начался
17:00
ТулузаРеймс
не начался
19:00
ГенгамЛилль
не начался
19:00
РеннСент-Этьен
не начался
23:00
НиццаЛион
не начался
Германия / Бундеслига
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ВердерАугсбург
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20:00
ФортунаШтутгарт
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РоссияЧехия
0:0
2 период
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ШвецияФинляндия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нэшвилл ПредаторзСент-Луис Блюз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсМиннесота Уайлд
не начался
23:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
не начался
23:00
Баффало СэйбрзВиннипег Джетс
не начался
23:00
Бостон БрюинзКолорадо Эвеланш
не начался
23:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Цмоки-Минск Зенит
не начался
19:00
Зелена Гура Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
02:00
Сакраменто КингзФиникс Санз
не начался
03:30
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзМайами Хит
не начался
Испания / Примера
23:00
АлавесЛеванте
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
ВулверхэмптонНьюкасл Юнайтед
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистТорпедо
не начался
17:00
ТракторНефтехимик
не начался
19:30
СКАСеверсталь
не начался
19:30
СпартакДинамо М
не начался
19:30
ХК СочиВитязь
не начался
19:30
Динамо МнЛокомотив
не начался
20:30
Динамо РЙокерит
не начался
20:30
СлованЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
УНИКС ЦСКА
не начался
20:00
Химки Локомотив-Кубань
не начался
20:00
Калев Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМайами Хит
не начался
Россия Чехия

Забыть о поражении: Россия бьется с Чехией. LIVE

Онлайн-трансляция матча Еврохоккейтура Россия — Чехия

Сборная России встречается с Чехией в заключительном матче этапа Еврохоккейтура в Швеции. В прошлом матче «Красная машина» уступила хозяевам турнира шведам со счетом 2:4. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
10 февраля 14:00   |  2 период
Россия
Россия
0:0
Чехия
Чехия
0:0, 0:0
Стадион «Ховет», Стокгольм | Судьи: Микаэль Норд  (Швеция), Маркус Линде  (Швеция)
Бурдасов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Квапил2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20
Сирена на перерыв! Первый период прошёл без заброшенных шайб — 0:0 на табло.
'19
Миронов уже ждал шайбу на дальней штанге, но та не прошла через две клюшки чешских защитников.
'18
Денисенко уже подготовил бросок в касание от левого круга вбрасывания, но шайба до него не дошла!
'17
Никонцеву не позволили разогнать атаку с ходу. На данную минуту всего семь бросков на две команды.
'16
В полном составе сборная Чехии. Кузьменко не дали с пятака бросить!
'15
Неплохой прострел вдоль ворот чехов прошёл, но Кагарлицкого на пятаке успели закрыть!
'14
Странски удалён за подножку.
'13
Не получился у Окулова бросок в касание с хорошей позиции!
'12
Хорошую атаку с ходу провели россияне, Шипачёв отметился броском — Грубец на месте.
'11
Чехи в своей атаке успели два броска нанести, но створ ворот остался в стороне.
'10
Без проблем сборная России провела две минуты, играя в меньшинстве.
'9
Чехи пока никак не могут закрепиться в зоне соперника.
'8
Бурдасов оставил россиян в меньшинстве. Проверка для обороны нашей команды.
'6
Коновалов уверенно парировал бросок со входа в зону — щитком вратарь шайбу отбил.
'5
Две минуты в большинстве прошли вхолостую для россиян. Не поучилось толком проверить голкипера сборной Чехии.
'3
Квапил нарвался на малый штраф. Большинство для россиян.
'2
Грубец уверенно вышел из ворот, не испугавшись прессинга.
'1
Матч начался!
'0
Илья Коновалов против Шимона Грубеца — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Шведских игр на этапе Еврохоккейтура: Россия — Чехия. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.