- 195132 просмотра Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
- 175461 просмотр Макрон наотрез отказался от выступления с Меркель
- 164753 просмотра Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 года
- 130866 просмотров Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфире
- 120960 просмотров Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су
- 119899 просмотров Эксперты объяснили, что сделала Меркель ради «Северного потока — 2»
- 113641 просмотр Составлен рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'20
Сирена на перерыв! Первый период прошёл без заброшенных шайб — 0:0 на табло.
'19
Миронов уже ждал шайбу на дальней штанге, но та не прошла через две клюшки чешских защитников.
'18
Денисенко уже подготовил бросок в касание от левого круга вбрасывания, но шайба до него не дошла!
'17
Никонцеву не позволили разогнать атаку с ходу. На данную минуту всего семь бросков на две команды.
'16
В полном составе сборная Чехии. Кузьменко не дали с пятака бросить!
'15
Неплохой прострел вдоль ворот чехов прошёл, но Кагарлицкого на пятаке успели закрыть!
'14
'13
Не получился у Окулова бросок в касание с хорошей позиции!
'12
Хорошую атаку с ходу провели россияне, Шипачёв отметился броском — Грубец на месте.
'11
Чехи в своей атаке успели два броска нанести, но створ ворот остался в стороне.
'10
Без проблем сборная России провела две минуты, играя в меньшинстве.
'9
Чехи пока никак не могут закрепиться в зоне соперника.
'8
'6
Коновалов уверенно парировал бросок со входа в зону — щитком вратарь шайбу отбил.
'5
Две минуты в большинстве прошли вхолостую для россиян. Не поучилось толком проверить голкипера сборной Чехии.
'3
'2
Грубец уверенно вышел из ворот, не испугавшись прессинга.
'1
Матч начался!
'0
Илья Коновалов против Шимона Грубеца — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Шведских игр на этапе Еврохоккейтура: Россия — Чехия. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.