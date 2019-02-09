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02:00
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не начался
03:30
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзМайами Хит
не начался
Швеция Россия

Продлить серию: Россия пропустила от Швеции. LIVE

Онлайн-трансляция матча Еврохоккейтура Швеция — Россия

Сборные Швеции и России по хоккею играют матч в рамках Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
09 февраля 17:30   |  перерыв
Швеция
Швеция
2:0
Россия
Россия
0:0, 2:0
Стадион «Ховет», Стокгольм | Судьи: Йоонас Кова  (Финляндия), Кристиан Викман  (Финляндия)
Расмуссен2+2'
1:0Линдквист
Расмуссен2'
2:0Ларссон
Дальбек2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Рафиков2'
Кадейкин2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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40

Еще одно удаление у Швеции под занавес второго периода. Теперь Россия начнет следующий период в большинстве.

Клас Дальбек отправился на скамейку из-за фола на Кручинине.

39

Ровно проводят заключительные минуты команды.

38

Никонцев бил в ближний угол ворот, но вратарь подставил щиток вовремя.

37

Выручает Бобков сборную России! Несмотря на две пропущенные шайбы, неплохо играет сегодня российской вратарь. А тем временем большинство России подошло к концу.

36

Затяжная атака сборной России. Острый удар от Кагарлицкого с удобной для россиянина позиции, но шведский вратарь прекрасно исполняет свою работу.

35

Клас Дальбек очень жестко обошелся с Шумаковым! Была игра поднятой клюшкой. Это стопроцентное удаление на две минуты у Швеции.

34

В закругление ворот попал Окулов. Не идет сегодня шайба в шведские ворота, не идет.

33

Кадейкина оттеснили от шайбы у лицевого борта, а уже затем голкипер поставил игру на паузу.

32

ГОЛ! Второй раз шведы переигрывают российского кипера. Ларссон забивает.

30

Никонцев не смог прицельно пробить по воротам, не дала ему шведская защита сделать этого.

29

Еще одно большинство у России! Удаление у Швеции на две минуты. Деннис Расмуссен — на скамейку.

27

Шесть на пять, в большинстве играла Россия. На отложенном штрафе действуют гости.

26

Бурдасов тащил атаку на себе к шведским воротам, но опять не сложилось с броском по воротам.

25

Попал Кагарлицкий под более массивного Ларссона. Не очень приятное столкновение, но все обошлось.

24

Сразу бросается в атаку российская сборная. Наносят несколько ударов по воротам противника россияне.Бросал Окулов, но не попал воротам, несмотря на отличное положение.

23

Не было помехи вратарю, вот решение арбитра после пересмотра. Гол засчитан, Россия уступает.

23

Однако просит тренерский штаб России пересмотр эпизода.

23

ГОЛ! Сразу после того, как составы уравниваются, Микаэль Линдквист забрасывает шайбу!

23

Все, в равных составах продолжают игру Россия и Швеция!

22

Ничего пока не смогли создать шведы, не пользуются удалением Кадейкина.

21

Начался второй период! Шведы в большинстве.

20

А также Александр Кадейкин был удален за две секунды до конца первого периода. Шведы второй период начнут в большинстве.

20

За две секунды до конца снимает Швеция вратаря, но ничего не успевают сделать у ворот россиян. После первого периода 0:0 на табло.

19

Имели шведы два опасных момента у российских ворот, но довести до бросков так и не вышло.

18

Попеременно атакуют Россия и Швеция, причем все атаки достаточно хорошо проведенные, великолепную игру показывают сборные.

17

Опасная шведская атака! Давидссон почти в упор бил, но справился Бобков.

16

Не смог Шипачев забросить шайбу, не спас Россию даже рикошет от защитника Швеции.

15

Российский вратарь Бобков ловко поймал шайбу, которую к его воротам отправил Перссон.

14

Переместилась игра в последние минуты к воротам сборной России. Хорошие позиционные атаки проводят шведы.

13

Ларссон пытался пробить, но неудобная рука была у шведа. Промахнулся мимо цели.

12

Первая острая атака Швеции. Давидссон пытался к воротам через центр пробиться, но успела его перехватить оборона россиян.

12

8:3 по броскам в пользу сборной России. Хорошее преимущество у россиян.

11

Рафиков пытался пробить по воротам, но шайба была отправлена в сторону левого борта. Пока матч проходит по большей части на стороне хозяев.

10

Пока без явных моментов, но игра проходит очень активно. Шведы достаточно часто ошибаются в своей зоне.

8

Атаками обмениваются сборные. Шипачев на Кагарлицкого переправил шайбу, но до опасного удара не доходит.

8

Удаление у России! Рушан Рафиков на две минуты отправляется на скамейку.

7

И сразу пытаются реализовать большинство россияне. Но пока не очень удачно, шайба слетает с клюшки у Василевского.

5

Шипачеву достается от шведа. И сразу удаление на четыре минуты у Швеции. Деннис Расмуссен зарабатывает штраф.

5

Хорошо атакуют россияне, но пока достаточно игры проходит по периметру.

4

Давят российские смены на ворота Швеции.

3

И еще один бросок по воротам Адама Рейдеборна, но пока не представляют атаки сборной России опасности.

1

Бодро начинают хоккеисты. Первая атака сборной России завершается броском по шведским воротам.

17:30

Начался матч!

17:25

Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

17:20

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча Швеция — Россия.