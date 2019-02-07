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Краснодар Локомотив М
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АдмиралКуньлунь Ред Стар
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
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Юта ДжазФиникс Санз
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Сакраменто КингзХьюстон Рокетс
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Вашингтон УизардсКливленд Кавальерс
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03:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
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Детройт ПистонсНью-Йорк Никс
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03:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
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04:30
Даллас МавериксМилуоки Бакс
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05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:30
Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Сакраменто КингзМайами Хит
не начался
Россия Финляндия

На третью победу: Россия пропустила быстрый гол. LIVE

Онлайн-трансляция матча Евротура Россия — Финляндия

Сборные России и Финляндии по хоккею встречаются в рамках матча этапа Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
07 февраля 19:30   |  1 период
Россия
Россия
0:1
Финляндия
Финляндия
0:1
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль | Судьи: Владимир Пешина  (Чехия), Ольдржих Гейдук  (Чехия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Лехтонен
Подробная статистика матча
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'4

Юнттила прорвался по левому краю и протащил шайбу до пятака. Несильным оказался бросок, Коновалов легко его отразил.

'3

Вехвиляйнен немного выдвинулся из ворот и потерял шайбу. Подстерег ошибку Миронов, но финский голкипер свою ошибку исправил, отразив бросок Андрея.

'2

Попытались россияне организовать быстрый ответ, но пока что финская сборная играет в обороне безошибочно, не давая свободного пространства.

'1

ГОЛ! Неудачное начало российской команды. Легко вошли в зону фины, Лехтонен бросил издали, и Оямяки смутил Коновалова, подправив полет шайбы в ворота. 1:0, повели гости.

'1

Выиграли вбрасывание россияне и сразу же звучит свисток судьи. Проводится вбрасывание в зоне финской сборной.

'1

Итак, стартовал матч!

19:32

Стартовое вбрасывание делает первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.

19:30

Звучат национальные гимны Финляндии и России.

19:25

После двух этапов Россия является единоличным лидером Евротура, имея в своем активе 14 очков после шести матчей. Финны — вторые (10 очков).

19:20

Матчем Россия - Финляндия стартует шведский этап Beijer.

19:15

В рамках текущего Евротура Россия встречалась с финнами дважды и оба раза победила с общим счетом 8:0, попутно выиграв Кубок Карьяла и Кубок Первого канала.

19:10

Вашему вниманию состав сборной России на сегодняшнюю игру:

Вратарь: Коновалов (Бобков);

Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачев (К) — Никонцев (А); Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев; Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов; Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.

19:05

Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Следим за игрой Россия — Финляндия, которая проходит в рамках Евротура.