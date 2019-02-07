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Юнттила прорвался по левому краю и протащил шайбу до пятака. Несильным оказался бросок, Коновалов легко его отразил.
Вехвиляйнен немного выдвинулся из ворот и потерял шайбу. Подстерег ошибку Миронов, но финский голкипер свою ошибку исправил, отразив бросок Андрея.
Попытались россияне организовать быстрый ответ, но пока что финская сборная играет в обороне безошибочно, не давая свободного пространства.
Выиграли вбрасывание россияне и сразу же звучит свисток судьи. Проводится вбрасывание в зоне финской сборной.
Стартовое вбрасывание делает первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.
Звучат национальные гимны Финляндии и России.
После двух этапов Россия является единоличным лидером Евротура, имея в своем активе 14 очков после шести матчей. Финны — вторые (10 очков).
Матчем Россия - Финляндия стартует шведский этап Beijer.
В рамках текущего Евротура Россия встречалась с финнами дважды и оба раза победила с общим счетом 8:0, попутно выиграв Кубок Карьяла и Кубок Первого канала.
Вашему вниманию состав сборной России на сегодняшнюю игру:
Вратарь: Коновалов (Бобков);
Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачев (К) — Никонцев (А); Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев; Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов; Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.
Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Следим за игрой Россия — Финляндия, которая проходит в рамках Евротура.