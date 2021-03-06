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Бавария Боруссия Д

Холанд забил дважды за 9 минут: «Бавария» проигрывает «Боруссии». LIVE

Бундеслига. 24-й тур. «Бавария» — «Боруссия». ОНЛАЙН

«Бавария» принимает дортмундскую «Боруссию» в матче 24-го тура Бундеслиги. В случае победы мюнхенцы обгонят «РБ Лейпциг» и вернутся на первое место в таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
24-й тур  |   06 марта 20:30   |  2 тайм
Бавария
2:2
Боруссия Д
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия)
Левандовски 26'
Левандовски 28'
Левандовски 44' (пен)
Холанд 2'
Холанд 9'
Мёнье 29'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
19 (з)   Альфонсо Дэвис
27 (з)   Давид Алаба
17 (з)   Жером Боатенг
4 (з)   Никлас Зюле
18 (п)   Леон Горецка
6 (п)   Йозуа Киммих
10 (н)   Лерой Зане
25 (н)   Томас Мюллер
29 (н)   Кингсли Коман
9 (н)   Роберт Левандовски 26' 28' 44'
35 (в)   Марвин Хиц
14 (з)   Нико Шульц
5 (з)   Дан-Аксель Загаду
15 (з)   Матс Хуммельс
6 (п)   Томас Делейни
8 (п)   Махмуд Дахуд
24 (п)   Тома Мёнье 29'
10 (п)   Торган Азар
23 (п)   Эмре Джан
9 (н)   Эрлинг Холанд 2' 9'
11 (н)   Марко Ройс
Запасной состав
39 (в)   Рон-Торбен Хофманн
20 (з)   Буна Сарр
21 (з)   Лукас Эрнандес
28 (п)   Тиагу Данташ
8 (п)   Хави Мартинес
42 (п)   Джамал Мусиала
22 (п)   Марк Рока
13 (н)   Эрик Шупо-Мотинг
7 (н)   Серж Гнабри
1 (в)   Роман Бюрки
2 (з)   Матеу Морей
26 (з)   Лукаш Пищек
22 (п)   Джуд Беллингхэм
19 (п)   Юлиан Брандт
20 (п)    Рейниер
30 (п)   Феликс Пасслак
18 (н)   Юссуфа Мукоко
27 (н)   Штеффен Тиггес
Удары
71%
По воротам: 15
В створ: 5
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 7
Удары
29%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
  • 7
Трансляция
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'54
«Бавария» продолжает перекатывать мяч на чужой половине поля. Территория полностью за хозяевами.
'52
Алаба здорово отработал в обороне, помешав Холанду разогнаться по правому флангу.
'50
Опасно! Хитц в простой ситуации выронил мяч из рук после дальнего удара Киммиха! Дортмундцы успели накрыть добивание Комана с семи метров.
'48
Ройс набрал скорость, по центру вошёл в штрафную и упал в борьбе с Киммихом! Сложный момент, но арбитр сразу показал, что нужно подниматься.
'48
Момент! Шульц прорвался по флангу и вырезал подачу в штрафную, Азар подстроился и запустил мяч в сетку с внешней стороны!
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! Ничья 2:2 после 45 минут. Дортмунды активно начали и усилиями Холанда забили два быстрых мяча к десятой минуте. Но затем игра полностью перешла под контроль «Баварии». Мюнхенцы ответили дублем Левандовского. Отдохнём!
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
ГОЛ! Левандовски на микропаузе уложил голкипера и послал мяч в нижний угол ворот!
'43
Арбитр посмотрел повтор и указал на «точку»! Был фол против Комана в штрафной.
'43
Коман полез в обыгрыш и упал после контакта с Дахудом! Арбитр побежал смотреть повтор — очень похоже на пенальти!
'41
Дортмундцы впервые за долго время сбегали в контратаку. Холанд мягко навесил в штрафную, но Ройс не успел к мячу.
'39
Левандовски открылся перед штрафной, продвинулся вперёд и пробил с правой ноги — мяч улетел на трибуну!
'37
Территория полностью за хозяевами. Дортмундцы всей командой отошли к собственной штрафной.
'35
Хуммельс с нарушением правил остановил прорыв Комана. Обошлось без карточки.
'33
По владению мячом преимущество у «Баварии» — 62% на 38%. И по ударам впереди мюнхенцы — 9:2 (в створ — 3:2).
'31
Зюле на фланге ушёл от соперника и навесил в штрафную, Коман не сумел пробить в борьбе с защитником.
'29
Мёнье снёс Комана и получил карточку.
'29
Коман с левого края вошёл в штрафную, качнул защитника и пробил низом — Хитц ногой отразил на угловой!
'28
Левандовски за грубый фол против Дахуда получил карточку.
'26
ГОЛ! Позиционная атака «Баварии», Зане вошёл в штрафную, качнул защитника и прострелил во вратарскую, а Левандовски без помех расстрелял пустые ворота!
'25
Вновь два в два выскочили «шмели»! Менье с левого края прострелил в штрафную — Боатенг перехватил, не позволив Холанду пробить из убойной позиции.
'23
Контратака Дортмунда! Холанд дошёл до штрафной, полез на трёх соперников и потерял мяч.
'21
Мюллер подобрал отскок возле штрафной и нанёс неподготовленный удар — мяч улетел на трибуну.
'19
Подача в штрафную Дортмунда, Левандовски после скидки Горецки не попал из убойной позиции.
'17
Киммих вырезал подачу на дальнюю штангу, Зане достал мяч у лицевой и пробил головой с острейшего угла — промах!
'15
Зане накрутил защитника на фланге и прострелил в центр штрафной — Хуммельс удачно сыграл на перехате.
'13
Дэвис забежал по флангу и слишком сильно навесил — партнёры не успели к мячу.
'11
Мюнхенцы перешли с мячом на чужую половину поля, но гости грамотно обороняются и всё перекрывают.
'9
ГОЛ! Вот так начало — дубль Холанда на девятой минуте! Дахуд сделал длинный перевод вперёд, Шульц прорвался по флангу и сделал пас в штрафную, Азар прострелил в центр — Эрлинг подставил ногу и послал мяч в пустой угол ворот! Классно разыграли дортмундцы!
'6
Контратака Дортмунда! Холанд влетел в штрафную, но заковырялся и позволил Мюллеру выбить мяч.
'4
«Бавария» держит мяч на своей половине поля. Нет продвижения вперёд у мюнхенцев.
'2
ГОЛ! Менье с фланга сделал заброс вперёд, Делейни выиграл подбор возле чужой штрафной, Холанд принял мяч и хлёстко пробил в нижний угол ворот! Помог и небольшой рикошет от ноги Боатенга.
'1
Матч начался! Мюнхенцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.