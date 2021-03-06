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Трансляция
С конца
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'54
«Бавария» продолжает перекатывать мяч на чужой половине поля. Территория полностью за хозяевами.
'52
Алаба здорово отработал в обороне, помешав Холанду разогнаться по правому флангу.
'50
Опасно! Хитц в простой ситуации выронил мяч из рук после дальнего удара Киммиха! Дортмундцы успели накрыть добивание Комана с семи метров.
'48
Ройс набрал скорость, по центру вошёл в штрафную и упал в борьбе с Киммихом! Сложный момент, но арбитр сразу показал, что нужно подниматься.
'48
Момент! Шульц прорвался по флангу и вырезал подачу в штрафную, Азар подстроился и запустил мяч в сетку с внешней стороны!
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! Ничья 2:2 после 45 минут. Дортмунды активно начали и усилиями Холанда забили два быстрых мяча к десятой минуте. Но затем игра полностью перешла под контроль «Баварии». Мюнхенцы ответили дублем Левандовского. Отдохнём!
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
'43
Арбитр посмотрел повтор и указал на «точку»! Был фол против Комана в штрафной.
'43
'41
Дортмундцы впервые за долго время сбегали в контратаку. Холанд мягко навесил в штрафную, но Ройс не успел к мячу.
'39
Левандовски открылся перед штрафной, продвинулся вперёд и пробил с правой ноги — мяч улетел на трибуну!
'37
Территория полностью за хозяевами. Дортмундцы всей командой отошли к собственной штрафной.
'35
Хуммельс с нарушением правил остановил прорыв Комана. Обошлось без карточки.
'33
По владению мячом преимущество у «Баварии» — 62% на 38%. И по ударам впереди мюнхенцы — 9:2 (в створ — 3:2).
'31
Зюле на фланге ушёл от соперника и навесил в штрафную, Коман не сумел пробить в борьбе с защитником.
'29
'29
Коман с левого края вошёл в штрафную, качнул защитника и пробил низом — Хитц ногой отразил на угловой!
'28
'26
'25
Вновь два в два выскочили «шмели»! Менье с левого края прострелил в штрафную — Боатенг перехватил, не позволив Холанду пробить из убойной позиции.
'23
Контратака Дортмунда! Холанд дошёл до штрафной, полез на трёх соперников и потерял мяч.
'21
Мюллер подобрал отскок возле штрафной и нанёс неподготовленный удар — мяч улетел на трибуну.
'19
Подача в штрафную Дортмунда, Левандовски после скидки Горецки не попал из убойной позиции.
'17
Киммих вырезал подачу на дальнюю штангу, Зане достал мяч у лицевой и пробил головой с острейшего угла — промах!
'15
Зане накрутил защитника на фланге и прострелил в центр штрафной — Хуммельс удачно сыграл на перехате.
'13
Дэвис забежал по флангу и слишком сильно навесил — партнёры не успели к мячу.
'11
Мюнхенцы перешли с мячом на чужую половину поля, но гости грамотно обороняются и всё перекрывают.
'9
'6
Контратака Дортмунда! Холанд влетел в штрафную, но заковырялся и позволил Мюллеру выбить мяч.
'4
«Бавария» держит мяч на своей половине поля. Нет продвижения вперёд у мюнхенцев.
'2
'1
Матч начался! Мюнхенцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.