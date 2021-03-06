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ГОЛ! Вот так начало — дубль Холанда на девятой минуте! Дахуд сделал длинный перевод вперёд, Шульц прорвался по флангу и сделал пас в штрафную, Азар прострелил в центр — Эрлинг подставил ногу и послал мяч в пустой угол ворот! Классно разыграли дортмундцы!