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Бавария Шальке-04

8:0. «Бавария» разнесла бывший клуб Тедеско

«Бавария» разгромила «Шальке» в матче 1-го тура Бундеслиги

«Бавария» разгромила «Шальке-04» в матче 1-го тура Бундеслиги. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию, которая завершилась со счетом 8:0 в пользу действующих чемпионов Германии.
1-й тур  |   18 сентября 21:30   |  закончен
Бавария
8:0
Шальке-04
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Гнабри 4'
Горецка 19'
Левандовски 31' (пен)
Гнабри 47'
Гнабри 59'
Киммих 65'
Мюллер 69'
Зане 71'
Мусиала 81'
Кабак 30'
Стамбули 82'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
21 (з)   Лукас Эрнандес
4 (з)   Никлас Зюле
5 (з)   Бенжамен Павар
17 (з)   Жером Боатенг 73'
6 (п)   Йозуа Киммих 65'
18 (п)   Леон Горецка 19'
9 (н)   Роберт Левандовски 31'
7 (н)   Серж Гнабри 4' 47' 59'
25 (н)   Томас Мюллер 69'
10 (н)   Лерой Зане 71'
1 (в)   Ральф Ферман
4 (з)   Озан Кабак 30'
24 (з)   Бастиан Очипка
17 (з)   Бенжамен Стамбули 82'
13 (п)   Себастьян Руди
25 (п)   Амин Арит 79'
10 (п)   Набиль Бенталеб
8 (п)   Суат Сердар 30'
14 (н)   Рабби Матондо
18 (н)   Гонсало Пасьенса
7 (н)   Марк Ут
Запасной состав
35 (в)   Александр Нюбель
26 (в)   Свен Ульрайх
41 (з)   Крис Ричардс 73'
19 (з)   Альфонсо Дэвис
24 (п)   Корентин Толиссо
11 (п)   Микаэль Кюизанс
42 (п)   Джамал Мусиала 81'
8 (п)   Хави Мартинес
14 (н)   Джошуа Зиркзе
23 (в)   Маркус Шуберт
31 (з)   Тимо Беккер 79'
3 (з)   Хамза Мендиль
33 (з)   Малик Тиав
28 (п)   Алессандро Шёпф 30'
9 (н)   Бенито Раман
22 (н)   Стивен Скрыбски
11 (н)   Ведад Ибишевич
15 (н)   Ахмед Кутуджу
Трансляция
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'90
Финальный свисток! 8:0 по итогам нашего матча. Разгромную победу без шансов для соперников одержала «Бавария» благодаря хет-трику Гнабри, голам Горецки, Левандовски, Мюллера и Зане.
'88
Толиссо исполнил заброс в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'86
Спокойно подходит к своему завершению наша игра. Уже давно все ясно с итогом противостояния.
'84
Киммих решился на удар со штрафного со средней дистанции, но отправил мяч выше створа ворот.
'82
Вышел на поле Зиркзе.
'82
Ушел с поля Мюллер.
'81
Стамбули получил желтую карточку за грубую игру.
'81
Гол! 8:0! Мусиапа прорвался в чужую штрафную с левого фланга и пробил низом в ближний угол ворот.
'81
Скрыбски получил передачу на правом краю чужой штрафной и нанес удар с острого угла, но попал в сетку с внешней стороны.
'79
Вышел на поле Скрыбски.
'79
Ушел с поля Пасьенса.
'79
Вышел на поле Беккер.
'79
Ушел с поля Арит.
'76
И снова офсайд. В этот раз после длинной передачи от центра поля к штрафной «Баварии» на Марка Ута.
'74
Раман Бенито забрался во вне игры в чужой штрафной.
'72
Вышел на поле Мусиала.
'72
Ушел с поля Гнабри.
'72
Вышел на поле Ричардс.
'72
Ушел с поля Боатенг.
'72
Вышел на поле Кюизанс.
'72
Ушел с поля Зане.
'71
Гол! 7:0! Избиение продолжается. После передачи от центра поля Лерой Зане легко убежал один на один по центру и уверенно пробил в дальний угол ворот.
'69
Гол! 6:0! Левандовски исполнил классную передачу с угла вратарской в центр ближе к линии штрафной, откуда Мюллер ударом в касание с рикошетом от рук голкипера отправил мяч в угол ворот.
'68
Киммих навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда головой пробил Толиссо, но отправил мяч выше цели.
'66
Вышел на поле Раман.
'66
Ушел с поля Матондо.
'65
Киммих получил отложенную желтую карточку за грубый фол в центре поля.
'61
Лерой Зане получил передачу на линии чужой штрафной и исполнил удар в дальний угол ворот, но Ферман спас свою команду.
'59
Гол! 5:0! После длинной передачи из глубины поля Зане оторвался от защитника на линии чужой штрафной и отпасовал низом точно на Гнабри, а тот ударом между ног Ферману записал на свой счет хет-трик!
'57
Руди получил пас от Шёпфа у чужой штрафной, но затем при попытке навесить в центр угодил в ближайшего соперника.
'55
Марк Ут вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался прострелить в центр, но Зюле был первым на мяче.
'53
Павар перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки и нарушил правила у чужой штрафной.
'51
Вышел на поле Толиссо.
'51
Ушел с поля Горецка.
'50
После розыгрыша углового Боатенг исполнил подачу с левого фланга во вратарскую, где Зюле немного не дотянулся до мяча.
'49
Гнабри получил передачу в чужой штрафной, но промедлил в этот раз с ударом и мяч был вынесен на угловой.
'47
Гол! 4:0! Томас Мюллер головой сбросил мяч на Зане у чужой штрафной. Лерой выскочил один на один и вместо удара отпасовал на Гнабри, а тот без труда поразил пустые ворота.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 3:0 по итогам первого тайма нашего матча. Разгромную победу уже в первой половине встречи мюнхенцам сегодня обеспечили голы Гнабри, Горецки и Левандовски.
'43
Момент у «Баварии»! После подачи с фланга пробил головой Гнабри, но угодил в штангу!
'41
Левандовски попытался низом отпасовать у чужой штрафной на ход Лерою Зане, но сумел на перехвате сыграть один из соперников.
'39
Эрнандес подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил низом в центр, но вышло в ноги сопернику.
'37
Гнабри получил передачу в центре чужой штрафной и в падении попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'35
Успокоилась у нас сейчас игра. Уже могут себе позволить никуда не торопиться мюнхенцы.
'33
Киммих исполнил опасную подачу со стандартного положения с фланга во вратарскую на Зюле, но надежно на перехвате сыграл Руди.
'31
Вышел на поле Шёпф.
'31
Ушел с поля Сердар.
'31
Гол! 3:0! Левандовски уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
'30
Пенальти! Озан Кабак нарушил правила против Левандовски в своей штрафной!
'27
Зане отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где у Мюллера не получилось толком отпасовать в центр и мяч после двойного рикошета ушел за лицевую линию поля.
'25
И снова момент у «Баварии»! Гнабри прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал в центр на Киммиха, но удар Йозуа пришелся во вратаря!
'23
Серж Гнабри передал мяч Киммиху на правом фланге атаки и тот навесил во вратарскую, где толком не получился удар головой у Левандовски.
'21
Еще один момент у «Баварии»! Зане отпасовал низом под удар Левандовски, но тот неудачно пробил с линии чужой штрафной выше цели.
'19
Гол! 2:0! После классно разыгранной комбинации Горецка получил мяч на линии чужой штрафной и ударом низом отправил мяч в угол ворот.
'18
Амин Арит устремился в прорыв по левому флангу атаки, после чего был остановлен фолом со стороны Киммиха. Марк Ут выполнил подачу со стандартного положения во вратарскую, где Зюле был первым на мяче.
'16
Эрнандес далеко вбросил мяч из аута в чужую штрафную на Левандовски, но тому зацепиться за игровой снаряд не удалось.
'14
Пасьенса вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался пробить, но Боатенг принял этот выстрел на себя.
'12
Зане отпасовал низом на Левандовски и тот попытался пробить с линии штрафной, но угодил в ближайшего защитника.
'10
Лерой Зане попытался на скорости прорваться к чужой штрафной по центру, но наткнулся на защитника и быстро лишился мяча.
'8
Продолжает атаковать сейчас исключительно «Бавария». Два кряду угловых разыграли мюнхенцы, но подачи от Киммиха опасными не получились.
'6
Момент у «Баварии»! Лерой Зане отпасовал в чужой штрафной на Левандовски и тот пробивал уже по воротам без голкипера, но Руди принял выстрел на себя!
'4
Гол! 1:0! После длинной передачи от центра поля в исполнении Киммиха к линии чужой штрафной в центральную зону Гнабри легко оторвался от Очипки и прицельным ударом шансов голкиперу не оставил!
'3
Первый в матче угловой заработали гости. Однако, подача с угла поля опасной не получилась.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Бундеслиги: «Бавария» — «Шальке-04». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.