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Трансляция
С конца
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'90
'88
Толиссо исполнил заброс в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'86
Спокойно подходит к своему завершению наша игра. Уже давно все ясно с итогом противостояния.
'84
Киммих решился на удар со штрафного со средней дистанции, но отправил мяч выше створа ворот.
'82
'82
'81
'81
'81
Скрыбски получил передачу на правом краю чужой штрафной и нанес удар с острого угла, но попал в сетку с внешней стороны.
'79
'79
'79
'79
'76
И снова офсайд. В этот раз после длинной передачи от центра поля к штрафной «Баварии» на Марка Ута.
'74
Раман Бенито забрался во вне игры в чужой штрафной.
'72
'72
'72
'72
'72
'72
'71
'69
'68
Киммих навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда головой пробил Толиссо, но отправил мяч выше цели.
'66
'66
'65
'61
Лерой Зане получил передачу на линии чужой штрафной и исполнил удар в дальний угол ворот, но Ферман спас свою команду.
'59
'57
Руди получил пас от Шёпфа у чужой штрафной, но затем при попытке навесить в центр угодил в ближайшего соперника.
'55
Марк Ут вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался прострелить в центр, но Зюле был первым на мяче.
'53
Павар перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки и нарушил правила у чужой штрафной.
'51
'51
'50
После розыгрыша углового Боатенг исполнил подачу с левого фланга во вратарскую, где Зюле немного не дотянулся до мяча.
'49
Гнабри получил передачу в чужой штрафной, но промедлил в этот раз с ударом и мяч был вынесен на угловой.
'47
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 3:0 по итогам первого тайма нашего матча. Разгромную победу уже в первой половине встречи мюнхенцам сегодня обеспечили голы Гнабри, Горецки и Левандовски.
'43
Момент у «Баварии»! После подачи с фланга пробил головой Гнабри, но угодил в штангу!
'41
Левандовски попытался низом отпасовать у чужой штрафной на ход Лерою Зане, но сумел на перехвате сыграть один из соперников.
'39
Эрнандес подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил низом в центр, но вышло в ноги сопернику.
'37
Гнабри получил передачу в центре чужой штрафной и в падении попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'35
Успокоилась у нас сейчас игра. Уже могут себе позволить никуда не торопиться мюнхенцы.
'33
Киммих исполнил опасную подачу со стандартного положения с фланга во вратарскую на Зюле, но надежно на перехвате сыграл Руди.
'31
'31
'31
'30
'27
Зане отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где у Мюллера не получилось толком отпасовать в центр и мяч после двойного рикошета ушел за лицевую линию поля.
'25
И снова момент у «Баварии»! Гнабри прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал в центр на Киммиха, но удар Йозуа пришелся во вратаря!
'23
Серж Гнабри передал мяч Киммиху на правом фланге атаки и тот навесил во вратарскую, где толком не получился удар головой у Левандовски.
'21
Еще один момент у «Баварии»! Зане отпасовал низом под удар Левандовски, но тот неудачно пробил с линии чужой штрафной выше цели.
'19
'18
Амин Арит устремился в прорыв по левому флангу атаки, после чего был остановлен фолом со стороны Киммиха. Марк Ут выполнил подачу со стандартного положения во вратарскую, где Зюле был первым на мяче.
'16
Эрнандес далеко вбросил мяч из аута в чужую штрафную на Левандовски, но тому зацепиться за игровой снаряд не удалось.
'14
Пасьенса вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался пробить, но Боатенг принял этот выстрел на себя.
'12
Зане отпасовал низом на Левандовски и тот попытался пробить с линии штрафной, но угодил в ближайшего защитника.
'10
Лерой Зане попытался на скорости прорваться к чужой штрафной по центру, но наткнулся на защитника и быстро лишился мяча.
'8
Продолжает атаковать сейчас исключительно «Бавария». Два кряду угловых разыграли мюнхенцы, но подачи от Киммиха опасными не получились.
'6
Момент у «Баварии»! Лерой Зане отпасовал в чужой штрафной на Левандовски и тот пробивал уже по воротам без голкипера, но Руди принял выстрел на себя!
'4
'3
Первый в матче угловой заработали гости. Однако, подача с угла поля опасной не получилась.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Бундеслиги: «Бавария» — «Шальке-04». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.