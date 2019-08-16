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Бавария Герта

Защита титула: «Бавария» дома играет с «Гертой». LIVE

Бундеслига. 1-й тур. «Бавария» - «Герта». ОНЛАЙН

В рамках первого тура чемпионата Германии «Бавария» в родных стенах принимает «Герту». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1-й тур  |   16 августа 21:30   |  1 тайм
Бавария
0:0
Герта
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
5 (з)   Бенжамен Павар
32 (з)   Йозуа Киммих
4 (з)   Никлас Зюле
27 (з)   Давид Алаба
24 (п)   Корентин Толиссо
6 (п)   Тьяго Алькантара
22 (п)   Серж Гнабри
25 (н)   Томас Мюллер
29 (н)   Кингсли Коман
9 (н)   Роберт Левандовски
22 (в)   Руне Ярстейн
4 (з)   Карим Рекик
5 (з)   Никлас Штарк
17 (з)   Максимилиан Миттельштедт
13 (з)   Лукас Клюнтер
11 (п)   Мэтью Леки
15 (п)   Марко Груич
6 (п)   Владимир Дарида
28 (п)   Доди Лукебакио
10 (п)   Ондрей Дуда
19 (н)   Ведад Ибишевич
Запасной состав
26 (в)   Свен Ульрайх
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
33 (з)   Ларс Лукас
17 (з)   Жером Боатенг
28 (п)   Сарпит Сингх
37 (п)   Пауль Вилль
19 (п)   Альфонсо Дэвис
35 (п)   Ренату Саншеш
38 (н)   Кваси Окьере
1 (в)   Томас Крафт
25 (з)   Джордан Торунарига
7 (п)   Эдуард Лёвен
26 (п)   Сидни Фриде
3 (п)   Пер-Сильян Шелбред
9 (п)   Александер Эшвайн
8 (п)   Саломон Калу
14 (н)   Паскаль Кёпке
27 (н)   Дейви Зельке
Самоечитаемое
Трансляция
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'9
Берлинцы затеяли высокий прессинг. Накрыли гости соперника, что привело к удару Ибишевича низом — Нойер в игре.
'8
Момент! Мюллер принял мяч на линии штрафной и пробил со второго касания — рядом с дальней штангой!
'6
Нойер забрал мяч в руки после заброса из глубины поля. Почувствовали вратари вкус игры.
'4
Коман изящно пропустил мяч себе за спину, Алькантара подготовил удар с радиуса штрафной и исполнил его — Ярстейн справился!
'2
Успели Левандовски в подкате остановить на границе штрафной площади «Герты».
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли мюнхенцы.
'0
Команды появились на поле! Началась церемония открытия нового сезона Бундеслиги!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Бундеслиги: «Бавария» — «Герта». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.