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Трансляция
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'9
Берлинцы затеяли высокий прессинг. Накрыли гости соперника, что привело к удару Ибишевича низом — Нойер в игре.
'8
Момент! Мюллер принял мяч на линии штрафной и пробил со второго касания — рядом с дальней штангой!
'6
Нойер забрал мяч в руки после заброса из глубины поля. Почувствовали вратари вкус игры.
'4
Коман изящно пропустил мяч себе за спину, Алькантара подготовил удар с радиуса штрафной и исполнил его — Ярстейн справился!
'2
Успели Левандовски в подкате остановить на границе штрафной площади «Герты».
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли мюнхенцы.
'0
Команды появились на поле! Началась церемония открытия нового сезона Бундеслиги!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Бундеслиги: «Бавария» — «Герта». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.