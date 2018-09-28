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Трансляция
С конца
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'59
Зельке здорово зацепился за мяч на чужой половине поля, вынудив Зюле нарушить против себя правила. Предпочли быстро разыграть этот стандарт хозяева.
'57
Рибери промчался вперед по левому флангу атаки, сумев заработать угловой. Разыграли мюнхенцы этот стандарт и была исполнена подача на ближнюю штангу, где толком не удалось пробить головой Мюллеру.
'55
Прошла подача на Роберта Левандовски в штрафную «Герты», но поляк толком не сумел подстроиться под мяч в этом моменте, а значит и нанести точный удар по воротам.
'53
'53
'52
'52
'51
Рибери прошел вперед по левому флангу атаки, прострелил в чужую штрафную, где Левандовски заработал угловой в борьбе с соперником. После подачи с угла поля пробил головой Алькантара, но с линии ворот мяч вынес защитник «Герты»!
'49
Ренату Саншеш вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, пробил по воротам, но довольно далеко от цели.
'47
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенную игру показала «Герта» в первой половине встречи, разобравшись со звездами из мюнхенской «Баварии». Необходимо будет серьезно прибавлять гостям уже после перерыва.
'45+1
Две минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'44
'42
Алькантара исполнил слишком сильную и неточную передачу на левый фланг атаки. В результате Рибери лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'40
'38
Момент у «Баварии»! После прострела с левого фланга атаки нанес удар в касание с линии вратарской Роббен, но умудрился промазать!
'36
Разыграл угловой Хамес Родригес, но без успешного дальнейшего развития наступательных действий.
'35
Рибери здорово пяткой передал мяч Алабе на левом фланге атаки, а тот при попытке прострелить низом в центр заработал угловой.
'33
Ондрей Дуда получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'31
Калу прошел вперед по флангу, исполнил заброс в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой. Лазаро исполнил подачу с угла поля, но безуспешно.
'29
Киммих исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там один из соперников в прыжке был первым на мяче.
'27
Алькантара по центру прорывался к чужой штрафной, попытался головой скинуть мяч вперед на партнера, но вышло на ближайшего соперника.
'25
Момент у «Баварии»! Киммих прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, мощно пробил, но после нескольких рикошетов мяч полетел чуть выше створа ворот.
'23
'22
Пенальти! Боатенг в подкате снес Калу на краю своей штрафной!
'21
Киммих подключился к атаке своей команды по правому флангу, прострелил во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Томас Крафт.
'19
Момент у «Баварии»! Рибери прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, навесил в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Роберт Левандовски мимо створа ворот.
'17
Роббен обыгрался с партнером на правом фланге атаки, исполнил подачу в чужую штрафную, но там уверенно на перехвате сыграл соперник.
'15
Длительное время контролируют мяч футболисты «Баварии» на чужой половине поля. Пока вынуждены в основном обороняться хозяева.
'13
Момент у «Баварии»! После подачи с углового нанес удар головой Боатенг, но отправил мяч чуть выше створа ворот!
'11
Дипросун получил передачу на левом фланге атаки, исполнил прострел низом в чужую штрафную, но там уверенно на перехвате сыграл соперник.
'9
Опасная подача была исполнена с правого фланга атаки «Баварии» в штрафную «Герты», но там здорово в падении чрез себя выбил мяч Рекик.
'7
Шелбред попробовал головой сбросить мяч в чужую штрафную, но там против Ибишевича надежно сыграл на опережение Мануэль Нойер.
'5
Первый угловой в матче удалось заработать гостям после не совсем удачной передачи на правый фланг атаки. Однако, подача с угла поля к удару не привела.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты мюнхенской «Баварии» на первых минутах нашего матча, но пока без опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Бундеслиги: «Герта» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.