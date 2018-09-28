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Герта Бавария

Немецкий шок: «Бавария» проигрывает «Герте». LIVE

Онлайн-трансляция матча Бундеслиги «Герта» — «Бавария»

«Герта» принимает мюнхенскую «Баварию» в матче 6-го тура чемпионата Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   28 сентября 21:30   |  2 тайм
Герта
2:0
Бавария
Стадион «Олимпиаштадион», Берлин | Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия)
Ибишевич 23' (пен)
Ибишевич 40'
Дуда 44'
Киммих 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Томас Крафт
17 (з)   Максимилиан Миттельштедт
5 (з)   Никлас Штарк
4 (з)   Карим Рекик
20 (п)   Валентин Лацаро
10 (п)   Ондрей Дуда 44'
3 (п)   Пер-Сильян Шелбред
23 (п)   Арне Майер
8 (п)   Саломон Калу
16 (н)   Явайро Дилросун
19 (н)   Ведад Ибишевич 53' 23' 40'
1 (в)   Мануэль Нойер
27 (з)   Давид Алаба
32 (з)   Йозуа Киммих 48'
4 (з)   Никлас Зюле
17 (з)   Жером Боатенг
35 (п)   Ренату Саншеш
11 (п)   Хамес Родригес
6 (п)   Тьяго Алькантара
7 (п)   Франк Рибери
10 (п)   Арьен Роббен 52'
9 (н)   Роберт Левандовски
Запасной состав
33 (в)   Джонатан Клинсманн
21 (з)   Марвин Платтенхардт
28 (п)   Фабиан Лустенбергер
27 (н)   Дейви Зельке 53'
11 (н)   Мэтью Леки
24 (н)   Пал Дардаи
32 (н)   Деннис Ястржембски
26 (в)   Свен Ульрайх
5 (з)   Матс Хуммельс
23 (з)   Жонатан Майер
8 (п)   Хави Мартинес
25 (н)   Томас Мюллер 52'
22 (н)   Серж Гнабри
2 (н)   Сандро Вагнер
Удары
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'59
Зельке здорово зацепился за мяч на чужой половине поля, вынудив Зюле нарушить против себя правила. Предпочли быстро разыграть этот стандарт хозяева.
'57
Рибери промчался вперед по левому флангу атаки, сумев заработать угловой. Разыграли мюнхенцы этот стандарт и была исполнена подача на ближнюю штангу, где толком не удалось пробить головой Мюллеру.
'55
Прошла подача на Роберта Левандовски в штрафную «Герты», но поляк толком не сумел подстроиться под мяч в этом моменте, а значит и нанести точный удар по воротам.
'53
Вышел на поле Зельке.
'53
Замена у «Герты». Ушел с поля Ибишевич.
'52
Вышел на поле Мюллер.
'52
Замена у «Баварии». Ушел Роббен.
'51
Рибери прошел вперед по левому флангу атаки, прострелил в чужую штрафную, где Левандовски заработал угловой в борьбе с соперником. После подачи с угла поля пробил головой Алькантара, но с линии ворот мяч вынес защитник «Герты»!
'49
Ренату Саншеш вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, пробил по воротам, но довольно далеко от цели.
'47
Киммих получил желтую карточку за грубый фол против Калу на чужой половине поля.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенную игру показала «Герта» в первой половине встречи, разобравшись со звездами из мюнхенской «Баварии». Необходимо будет серьезно прибавлять гостям уже после перерыва.
'45+1
Две минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'44
Гол! 2:0! Лацаро прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, прострелил в центр на Ондрей Дуда, а тот мощным выстрелом в касание отправил мяч под перекладину ворот!
'42
Алькантара исполнил слишком сильную и неточную передачу на левый фланг атаки. В результате Рибери лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'40
Ибишевич получил желтую карточку за фол против Алькантары в районе центра поля.
'38
Момент у «Баварии»! После прострела с левого фланга атаки нанес удар в касание с линии вратарской Роббен, но умудрился промазать!
'36
Разыграл угловой Хамес Родригес, но без успешного дальнейшего развития наступательных действий.
'35
Рибери здорово пяткой передал мяч Алабе на левом фланге атаки, а тот при попытке прострелить низом в центр заработал угловой.
'33
Ондрей Дуда получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'31
Калу прошел вперед по флангу, исполнил заброс в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой. Лазаро исполнил подачу с угла поля, но безуспешно.
'29
Киммих исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там один из соперников в прыжке был первым на мяче.
'27
Алькантара по центру прорывался к чужой штрафной, попытался головой скинуть мяч вперед на партнера, но вышло на ближайшего соперника.
'25
Момент у «Баварии»! Киммих прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, мощно пробил, но после нескольких рикошетов мяч полетел чуть выше створа ворот.
'23
Гол! 1:0! Ибишевич уверенным ударом с точки вывел свою команду вперед!
'22
Пенальти! Боатенг в подкате снес Калу на краю своей штрафной!
'21
Киммих подключился к атаке своей команды по правому флангу, прострелил во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Томас Крафт.
'19
Момент у «Баварии»! Рибери прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, навесил в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Роберт Левандовски мимо створа ворот.
'17
Роббен обыгрался с партнером на правом фланге атаки, исполнил подачу в чужую штрафную, но там уверенно на перехвате сыграл соперник.
'15
Длительное время контролируют мяч футболисты «Баварии» на чужой половине поля. Пока вынуждены в основном обороняться хозяева.
'13
Момент у «Баварии»! После подачи с углового нанес удар головой Боатенг, но отправил мяч чуть выше створа ворот!
'11
Дипросун получил передачу на левом фланге атаки, исполнил прострел низом в чужую штрафную, но там уверенно на перехвате сыграл соперник.
'9
Опасная подача была исполнена с правого фланга атаки «Баварии» в штрафную «Герты», но там здорово в падении чрез себя выбил мяч Рекик.
'7
Шелбред попробовал головой сбросить мяч в чужую штрафную, но там против Ибишевича надежно сыграл на опережение Мануэль Нойер.
'5
Первый угловой в матче удалось заработать гостям после не совсем удачной передачи на правый фланг атаки. Однако, подача с угла поля к удару не привела.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты мюнхенской «Баварии» на первых минутах нашего матча, но пока без опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Бундеслиги: «Герта» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.