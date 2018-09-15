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Бавария Байер

Догнать Дортмунд: «Бавария» и «Байер» обменялись голами. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Германии «Бавария» — «Байер»

Мюнхенская «Бавария» принимает на своем поле леверкузенский «Байер» в матче 3-го тура Бундеслиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
3-й тур  |   15 сентября 16:30   |  1 тайм
Бавария
2:1
Байер
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия)
Толиссо 10'
Роббен 19'
Венделл 5' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
32 (з)   Йозуа Киммих
13 (з)    Рафинья
17 (з)   Жером Боатенг
4 (з)   Никлас Зюле
24 (п)   Корентин Толиссо 10'
10 (п)   Арьен Роббен 19'
6 (п)   Тьяго Алькантара
22 (н)   Серж Гнабри
9 (н)   Роберт Левандовски
25 (н)   Томас Мюллер
1 (в)   Лукаш Градецки
18 (з)    Венделл 5'
6 (з)   Александар Драгович
4 (з)   Жонатан Та
16 (з)   Тин Едвай
5 (з)   Свен Бендер
8 (п)   Ларс Бендер
29 (п)   Кай Хавец
21 (п)   Доминик Кор
9 (н)   Леон Бэйли
31 (н)   Кевин Фолланд
Запасной состав
26 (в)   Свен Ульрайх
27 (з)   Давид Алаба
7 (п)   Франк Рибери
8 (п)   Хави Мартинес
11 (п)   Хамес Родригес
35 (п)   Ренату Саншеш
2 (н)   Сандро Вагнер
28 (в)   Рамазан Озкан
23 (з)   Митчелл-Элия Вайзер
38 (п)   Карим Беллараби
7 (н)    Паулинью
10 (н)   Юлиан Брандт
11 (н)   Исаак Телин
13 (н)   Лукас Аларио
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'21
Очень быстро удалось «Баварии» переломить ход неудачно складывавшегося для себя матча. Уже в первые двадцать минут встречи многое стало понятно с итоговым результатом.
'19
Гол! 2:1! Жонатан Та головой неудачно вынес мяч в своей штрафной прямо на Роббена, после чего голландец здорово исполнил удар вторым касанием в дальнюю девятку ворот!
'18
Бэйли получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, но сам затем исполнил непонятный пас вперед в зону, где никого из партнеров не оказалось.
'16
Хаверц устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но в идеальном подкате остановил его в этом эпизоде Никлас Зюле.
'14
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты мюнхенской «Баварии». Преимущество в эти минуты явно на стороне хозяев поля.
'12
Зюле исполнил слишком сильную и неточную передачу на правый фланг атаки к чужой штрафной. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'10
Гол! 1:1! Венделл грубо ошибся у своей штрафной, отдав мяч сопернику. В результате Толиссо вошел в чужую штрафную по центру и исполнил точный удар в дальний угол ворот!
'9
Роббен неудачно отправил мяч со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Байера».
'9
Киммих здорово убрал мяч под себя на правом фланге атаки у чужой штрафной и был сбит усилиями Ларса Бендера. Может быть опасное стандартное положение.
'7
Большими силами идут теперь в атаку футболисты «Баварии». Неожиданно нужно отыгрываться хозяевам уже с первых минут матча.
'5
Гол! 0:1! Венделл уверенным ударом с точки отправил мяч в правый от себя угол ворот!
'4
Нереализованный пенальти! Фолланд пробил с точки в левый от себя угол ворот, но Нойер парировал этот мяч! Первым на добивание также успел нападающий «Байера» и вновь отправил мяч во вратаря! Однако, арбитр показал перебить пенальти из-за вбежавшего раньше времени в штрафную Боатенга.
'2
Пенальти! Вот так начало у нашей игры! Алькантара сыграл рукой в своей штрафной в борьбе с Фолландом.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Байера».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Бундеслиги: «Бавария» — «Байер». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.