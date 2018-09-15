- 281273 просмотра Новый поворот в деле Скрипалей: что рассказали «отравители»
- 283488 просмотров На МКС нашли новые следы сверления
- 230525 просмотров Apple представила iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XR
- 209150 просмотров Стало известно, кто сыграет роль Жанны Фриске
- 194243 просмотра Apple представила три новейших модели iPhone
- 170072 просмотра Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу этапа юниорского Гран-при
- 109425 просмотров На восток США обрушился мощный ураган
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'21
Очень быстро удалось «Баварии» переломить ход неудачно складывавшегося для себя матча. Уже в первые двадцать минут встречи многое стало понятно с итоговым результатом.
'19
'18
Бэйли получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, но сам затем исполнил непонятный пас вперед в зону, где никого из партнеров не оказалось.
'16
Хаверц устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но в идеальном подкате остановил его в этом эпизоде Никлас Зюле.
'14
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты мюнхенской «Баварии». Преимущество в эти минуты явно на стороне хозяев поля.
'12
Зюле исполнил слишком сильную и неточную передачу на правый фланг атаки к чужой штрафной. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'10
'9
Роббен неудачно отправил мяч со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Байера».
'9
Киммих здорово убрал мяч под себя на правом фланге атаки у чужой штрафной и был сбит усилиями Ларса Бендера. Может быть опасное стандартное положение.
'7
Большими силами идут теперь в атаку футболисты «Баварии». Неожиданно нужно отыгрываться хозяевам уже с первых минут матча.
'5
'4
'2
Пенальти! Вот так начало у нашей игры! Алькантара сыграл рукой в своей штрафной в борьбе с Фолландом.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Байера».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Бундеслиги: «Бавария» — «Байер». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.