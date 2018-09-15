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Нереализованный пенальти! Фолланд пробил с точки в левый от себя угол ворот, но Нойер парировал этот мяч! Первым на добивание также успел нападающий «Байера» и вновь отправил мяч во вратаря! Однако, арбитр показал перебить пенальти из-за вбежавшего раньше времени в штрафную Боатенга.