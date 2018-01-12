'45

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Бавария» на выезде переигрывает «Байер» 1:0. Игра у нас получается достаточно интересной, но пока мюнхенский клуб на классе всё же старается переигрывать своего соперника. Отчасти это получается, Хави Мартинес уже забил гол со стандарта, при этом «Байер» в атаке также создал лишь один опасный момент со стандарта. Будем надеяться, что вторая половина матча получится более яркой на опасные моменты.