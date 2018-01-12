'90+4
'90+3
'90+3
'90+2
Для «Баварии» эта победа в Леверкузене будет первой за последние пару лет, не самый приятный соперник «Байер» для мюнхенского клуба, но сегодня всё сложилось удачно.
'90+1
'90
Четыре минуты добавил Даниэль Зиберт к основному времени матча.
'90
Свен Бендер нарушил правила у своей штрафной площади против Родригеса. «Бавария» заработала очень опасный стандарт.
'90
Хавец с правого фланга выполнил подачу во вратарскую, Ульрайх уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'89
Алаба с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Мюллер сбросил мяч в центр на Родригеса, Хамес пробил в касание по воротам, попытка вышла не самой удачной. Будет удар от ворот.
'88
Хавец выполнил передачу в штрафной площади «Баварии», мяч от защитника мюнхенского клуба отскочил в руку игроку «Байера», Даниэль Зиберт показал, что нужно играть дальше.
'87
Алаба выполнил передачу в центр штрафной площади с левого фланга, защитники «Байера» не дали Вагнеру добраться до мяча.
'86
Вновь последовал заброс в штрафную площадь «Баварии», но вновь Ульрайх уверенно забрал на выходе и забрал мяч.
'85
«Бавария» в конце матча уже думает больше об обороне, не рискует команда Юппа Хайнкеса, не хочет она сегодня терять очки.
'84
Последовал заброс в центр штрафной площади «Баварии» на Аларио, Ульрайх уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'83
Мартинес в центре поля нарушил правила против Мехмеди. «Байер» быстро разыграл стандарт.
'82
'82
'81
'81
'80
Аларио ушёл от защитников «Баварии» и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги.
'79
Бэйли с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ульрайх сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.
'78
Хавец перехватил передачу Мартинеса на половине поля «Баварии», а затем выполнил передачу в штрафную площадь на Фолланда, Кевин пробил по воротам, но мяч в последний момент накрыл Боатенг, будет угловой.
'77
Бэйли выполнил передачу в центр штрафной площади с левого фланга, Боатенг мяч перехватил.
'76
Угловой у ворот «Баварии». Бэйли выполнил подачу в центр штрафной площади, Свен Бендер головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'75
Ну что же, теперь нас ждёт интересная концовка матча, посмотрим, что же ещё «Байер» сможет сегодня придумать против «Баварии» на своём поле.
'74
'73
Бэйли с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Фолланд не смог добраться до мяча в борьбе с защитниками.
'72
Свен Бендер с правого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Рафинья спокойно сбросил мяч Ульрайху.
'71
«Байер» пока катает мяч в центре поля, а вот с развитием атак у команды Хейко Херрлиха пока заметные трудности.
'70
Коман перестарался в борьбе за мяч на половине поля «Байера» и в итоге нарушил правила.
'69
Бэйли теперь со стандарта с правого фланга попытался выполнить подачу на дальнюю штангу, но мяч полетел слишком сильно, в итоге будет удар от ворот.
'68
Угловой у ворот «Баварии». Бэйли выполнил подачу в центр штрафной площади, Хавец в борьбе с Мартинесом не смог пробить по воротам мюнхенского клуба.
'67
'67
'66
'66
'65
Бэйли с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Баварии» очень уверенно отбились.
'64
Бэйли с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Баварии», Фолланд пробил по воротам, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'63
Венделл в центре поля нарушил правила против Роббена. Игроки «Баварии» спокойно разыграли стандарт.
'62
Алаба с левого угла штрафной площади попытался перевести мяч в центр, игроки «Байера» уверенно на этот раз перехватили мяч.
'61
'61
'60
Теперь «Байеру» будет очень трудно спасти этот матч, но играть ещё очень много времени, посмотрим, что будет в последние тридцать минут основного времени матча.
'59
'58
Рафинья выполнил длинную передачу на ход Роббену, попытка вышла неудачной, мяч улетел в аут.
'57
Мюллер обыграл Ларса Бендера у штрафной площади «Байера», а затем пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'56
Бэйли с правого фланга вошёл в штрафную площадь, обыграл Зюле и в итоге пробил под перекладину, мяч задел каркас ворот и покинул пределы поля.
'55
Бэйли с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Свен Бендер получил мяч на левом углу штрафной площади, но удар у защитника «Байера» не получился.
'54
Брандт пробил по воротам со стандарта, мяч попал в стенку из игроков «Баварии» и ушёл на угловой.
'53
Мартинес у своей штрафной площади нарушил правила против Фолланда. «Байер» заработал неплохой стандарт.
'52
Рибери получил мяч от Алабы, вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем заигрался и в итоге потерял мяч.
'51
Рибери теперь сам хотел отыграться с Мюллером, в момент ответной передачи Франк оказался в офсайде.
'50
Роббен с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, никого из партнёров там не оказалось.
'49
Мюллер попытался отыграться с Рибери, но ответная передача от Франка получилась слишком сильной, мяч улетел в аут.
'48
У нас небольшая пауза в игре, на правом фланге у углового флажка ворот «Байера» сейчас фанаты «Бавари» набросали лент, которые мешают играть, быстро работники стадиона их с поля убрали.
'47
Беллараби с правого фланга попытался выполнить подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Алабу и улетел в аут.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Бавария» на выезде переигрывает «Байер» 1:0. Игра у нас получается достаточно интересной, но пока мюнхенский клуб на классе всё же старается переигрывать своего соперника. Отчасти это получается, Хави Мартинес уже забил гол со стандарта, при этом «Байер» в атаке также создал лишь один опасный момент со стандарта. Будем надеяться, что вторая половина матча получится более яркой на опасные моменты.
'45
Мюллер выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Роббен пробил по воротам, мяч попал в игрока «Байера», далее Видал из центра штрафной пытался сыграть на добивании, но мяч на себя принял Кор.
'44
'43
Алаба с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Видаль не смог за него побороться.
'42
Роббен в центре поля нарушил правила против Венделла. Игроки «Байера» спокойно разыграли стандарт.
'41
Родригес выполнил подачу в центр штрафной площади, Зюле головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'40
Роббен с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, после борьбы за мяч уже Видаль пытался пробить по воротам, но с дальней штанги, мяч попал в защитника и ушёл на повторный корнер.
'39
Родригес выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Венделл хотел сбросить мяч в руки Лено, а в итоге выбил его на угловой.
'38
Родригес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'37
Родригес с левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Свен Бендер неудачно головой срезал мяч, Лено вновь не смог спасти его от выхода на угловой.
'36
«Байер» пока спокойно катает мяч в центре поля, будет стараться команда из Леверкузена сравнять счёт до перерыва.
'35
Рибери попытался с левого фланга войти в штрафную площадь «Байера», но в борьбе с Беллараби Франк упустил мяч за лицевую линию поля.
'34
Кор пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, попытка вышла неудачной, мяч совершенно не пошёл в створ.
'33
'32
Роббен с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мюллер пяткой выполнил передачу на ближнюю штангу, Лено не успел спасти мяч от ухода на угловой после рикошета.
'31
Хавец с правого угла штрафной площади «Баварии» сбросил мяч назад, Ларс Бендер пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'30
'29
Родригес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Видаль с линии штрафной площади пробил по воротам, Лено отбил мяч перед собой, боковой арбитр почему-то не зафиксировал офсайд у Мартинеса, который сбросил мяч на Мюллера, но далее Томас далеко отпустил от себя мяч и в итоге нарушил правила против Фолланда.
'28
Рафинья с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, у Та мяч срезался с ноги и улетел на угловой.
'27
Алаба с левого фланга вновь выполнил опасную передачу в центр штрафной площади, Лено в прыжке выбил мяч за пределы штрафной площади, оттуда по воротам пробил Родригес, мяч улетел немного в сторону от цели.
'26
Алаба отыгрался с Родригесом и выполнил передачу к линии вратарской, не без труда, но защитники «Байера» смогли отбиться и на этот раз.
'25
Зюле в центре поля нарушил правила против Фолланда. Даниэль Зиберт решил пока вновь обойтись без жёлтой карточки.
'24
В достаточно неплохом темпе проходит наш матч, будем надеяться, что скоро команды и забитыми мячами нас порадуют.
'23
Видаль в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Ларса Бендера. Игроки «Байера» спокойно разыграли стандарт.
'22
Бэйли с левого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь «Баварии» на этот раз, мяч попал в Рафинью.
'21
Бэйли с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Кор головой пробил в ближний для себя угол ворот, Ульрайх взглядом провожал мяч, который пролетел рядом со штангой. Далеко не факт, что голкипер «Баварии» сейчас всё контролировал.
'20
Сразу же «Байер» провёл ответную атаку, Бэйли с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, защитники «Баварии» не стали рисковать и выбили мяч на угловой.
'19
Роббен с углового выполнил подачу к линии вратарской, Видаль головой пробил по воротам, Лено выбрал верную позицию и без проблем забрал мяч в руки.
'18
Родригес со стандарта выполнил передачу к линии вратарской, после борьбы за мяч Боатенг выполнил передачу на Видаля, Артур простреливал на ближнюю штангу с правого угла штрафной площади, Лено с защитниками перевёл мяч на угловой.
'17
'16
Хавец выполнил слишком сильную передачу в штрафную площадь «Баварии» на Фолланда, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.
'15
Мартинес в центре поля также руками придержал Хавеца, Даниэль Зиберт оставил этот эпизод без внимания.
'14
Родригес с левого фланга в ответной атаке «Баварии» выполнил передачу к линии вратарской, Лено уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'13
Беллараби с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Рибери и улетел в аут.
'12
Венделл из центра поля пытался отдать передачу вперёд на Фолланда, мяч вновь был перехвачен игроками «Баварии».
'11
'10
Ларс Бендер в центре поля придержал рукой Родригеса, пока Даниэль Зиберт обходится без жёлтых карточек.
'9
Фолланд попытался теперь выполнить передачу в центр штрафной площади на Бэйли, Боатенг сыграл внимательно и мяч перехватил.
'8
Вновь последовала передача в штрафную площадь «Байера» на ход Рибери, Франк на этот раз в борьбе с защитниками не смог добраться до мяча, в итоге будет удар от ворот.
'7
Видаль выполнил подачу к линии штрафной площади с левого фланга, игроки «Байера» оказались первыми на мяче.
'6
Родригес со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, игроки «Байера» уверенно перехватили мяч, но провести контратаку им не удалось.
'5
Далее Мюллер подхватил мяч на левом углу штрафной, вышел из неё и тут же Беллараби нарушил правила. «Бавария» заработала опасный стандарт.
'4
Роббен получил передачу на ход от Мюллера и с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Рибери, Франк бил по воротам, Беллараби в последний момент успел вернуться и накрыть мяч.
'3
«Байер» начинает этот матч достаточно активно, стараются хозяева поля прессинговать «Баварию», возможно, нас сегодня ждёт весёлый матч.
'2
Против Рафиньи нарушили правила в центре поля. Игроки «Баварии» спокойно разыграли стандарт.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.