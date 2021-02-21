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Трансляция
С конца
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'84
Данилу неудачно выстрелил из-за пределов штрафной. Что происходит с «ПСЖ»?
'82
«Монако» легко останавливает атаки «ПСЖ», но ответить пока не получается. Головин уже несколько раз коснулся мяча.
'80
'80
'79
Леком спокойно забрал мяч после навеса Мбаппе. У парижан всего один удар в створ за 79 минут игры.
'77
Кин получил мяч в штрафной «Монако», проигнорировал забегание Мбаппе и снова пробил в ногу защитника. Не везёт «ПСЖ».
'76
Кин открылся на прострел Флоренци и пробил с лёта в ближайшего защитника.
'73
'73
'73
Мбаппе сыграл пяткой на Кина, который нарвался на корпус Дисаси и нарушил правила.
'71
'70
Арбитр остановил матч и попросил помощи у ассистентов ВАР. Ему показалось, что монегаски фолили на Рафинье на жёлтую. Но нет. Продолжаем.
'67
Рикошет помог Мбаппе выскочить почти один на один, но Марипан догнал француза и удачно сыграл в подкате!
'66
Снова парижане потеряли мяч в своей штрафной! Агилар, перехвативший его, тут же нарвался на подножку, но арбитр не поставил пенальти.
'64
Маркиньос сбил Фолланда, сорвав контратаку «Монако». Чуть ранее пострадал Рафинья, но арбитр ничего не увидел.
'62
Фолланд простил «ПСЖ», не сумев нанеси удар в створ ворот Наваса с нескольких метров. Всё сделали для немца, но он не попал.
'60
Кин выпрыгнул на подачу Курзавы и нанёс удар головой прямо в Лекома. Вратарь «Монако» не подвёл.
'57
'55
'55
'53
Верратти и Рафинья готовятся выйти на поле. Почеттино знает, как отыграться и спасти такой матч.
'51
'50
'47
Чуаэми отобрал мяч и убежал вперёд, после чего затянул с пасом и нарвался на жёсткий отбор, получив повреждение.
'46
Второй тайм!
'45
Закончился первый тайм. «ПСЖ» за все 45 минут не создал ни одного голевого момента. Мбаппе считанные разы контролировал мяч, Икарди почти не бил по воротам. А вот «Монако» в атаке сыграл лучше — монегаски реализовали первую возможность и перешли в игру на удержание.
'45
'43
Ничего не получается у «ПСЖ». Даже забросы на 20 метров не проходят или получаются неточными.
'40
Кин обокрал Энрике на фланге и тут же услышал свисток арбитр о нарушении правил.
'39
Одна из лучших атак «ПСЖ» в первом тайме закончилась провалом. Кин подбежал к штрафной и просто сделал неточный пас на Икарди.
'38
Гейе налетел на Диопа у боковой линии и чудом избежал предупреждения. Очень опасно выглядело.
'35
Монегаски легко справились с навесом Флоренци — мяч из штрафной выбил Агилар. Затем парижане провели ещё одну атаку с дальним ударом Гейе, но мяч полетел мимо.
'33
Мбаппе впервые в матче обыграл Дисаси и убежал по флангу, но затем сделал подачу в руки Лекома.
'32
Сразу несколько нарушений подряд со стороны парижан. Есть ощущение, что Париж теряет контроль над игрой.
'30
Дисаси очень легко остановил фирменный прорыв Мбаппе. Пока лучший игрок «ПСЖ» совсем без мяча.
'28
Головин активно разминается за пределами поля. Конечно, рановато ещё для выхода игрока сборной России.
'26
У Икарди не получился проникающий пас на забежавшего в штрафную Кина.
'23
Флоренци неудачно обработал диагональ, выпустив мяч за лицевую.
'22
Дисаси, оказавшись без опеки после навеса с углового, пробил по воротам головой, но мяч полетел в руки Навасу.
'20
Кин отработал в обороне, отразив подачу Диопа за лицевую. «Монако» прижимает парижан.
'19
Бадьяшиль налетел на Кимпембе, выпрыгивая на подачу с фланга, и это сразу заметил арбитр. Снова мяч у парижан.
'18
Маркиньос накрыл Фолланда на краю своей штрафной — мяч улетел на угловой. Шанс у «Монако».
'17
Кин обокрал Бен-Йеддера и побежал вперёд к чужой штрафной, где ошибся с пасом на Икарди.
'16
На удар со штрафного решился Курзава, но мяч полетел чуть выше перекладины.
'15
'12
Кин прорвался справа к лицевой, где запутался в ногах в попытке заработать угловой. Будет удар от ворот.
'11
Совсем не ощущается преимущество «ПСЖ». Даже игрового нет, хотя монегаски уже отошли назад и отдали им контроль над мячом.
'8
Леком спокойно закрыл ближний угол после удара с фланга. Подача «ПСЖ» с углового ни к чему не привела.
'7
Икарди забежал на заброс и попытался подправить мяч в створ в падении, но получилось на сетку ворот.
'6
'5
Мбаппе не дали зацепиться за мяч впереди. Пока на позиции центрального форварда играет лучший бомбардир «ПСЖ».
'3
Паредес затолкал Бен-Йеддера, помешав французу убежать по флангу.
'2
Эррера неудачно сыграл на забежавшего по флангу Флоренци. Мяч недолго находился во владении «Монако», снова Париж с мячом.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.