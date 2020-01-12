- 357726 просмотров СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
- 338392 просмотра В Белоруссии двух братьев приговорили к расстрелу за убийство учительницы
- 243799 просмотров Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
- 181120 просмотров Киев рассказал о последнем сообщении пилотов разбившегося самолета
- 180896 просмотров Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
- 145342 просмотра В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
- 129037 просмотров Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'37
Головин опасно пробил с края штрафной — Навас дотянулся!
'36
Леком вышел из ворот на проникающий пас Мбаппе.
'34
Неймара сбили на линии штрафной, это был Глик, но поляк сыграл чисто, без фола.
'33
Головину помешали пробить с края чужой штрафной.
'32
Кейта сильно сыграл на ход Балло-Туре, будет удар от ворот.
'31
Штанга! Глик забежал на ближнюю штангу и головой срезал мяч в каркас ворот. Ничего себе!
'30
Головин открылся слева и в борьбе с двумя соперниками заработал угловой.
'28
Леком уверенно забрал подачу Неймара со стандарта. В этот раз бразилец бить не стал.
'27
Сеск зацепил вернувшегося на поле Мбаппе. Будет штрафной.
'25
Мбаппе не обработал опасный проникающий пас Неймара и получил травму. За колено держится форвард.
'24
'23
Бальде не смог зацепиться за диагональ Сеска.
'22
Бен-Йеддер разогнал атаку два в одного, сыграл на Кейта, а тот испортил момент, ударив прямо в Наваса.
'21
Мбаппе мог забить! Мёнье прострелил на Мбаппе, а тот с двух метров не попал в створ, Леком был уже отыгран.
'20
Верратти отличным подкатом остановил опасную контратаку «Монако».
'19
Икарди выскочил на скидку, забравшись в положение вне игры.
'18
У Неймара не получилась проникающая передача. До этого Головин был близок к тому, чтобы убежать по флангу.
'15
Неймар с перспективного штрафного пробил в ближнюю девятку, но Леком выручил гостей.
'13
'12
Ничего не получается у парижан после пропущенного гола. «Монако» хорошо обороняется числом.
'10
'7
'6
Гейе сбили на линии штрафной «Монако», но без фола. Затем арбитр заметил положение вне игры у Мбаппе.
'5
Монегаски впервые в матче завладели мячом. В отборе принял участие Александр Головин.
'3
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.