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ПСЖ Монако

Головин против Неймара: голевая перестрелка «Монако» и «ПСЖ». LIVE

Лига 1. 20-й тур. «ПСЖ» — «Монако». LIVE

«Монако» Александра Головина гостит у лидера турнирной таблицы Лиги 1 «ПСЖ» во главе с Неймаром. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   12 января 23:00   |  1 тайм
ПСЖ
2:2
Монако
Стадион «Парк де Пренс», Париж | Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
Неймар 3'
Балло-Туре 24' (авт)
Мартинш 7'
Кейта 10'
Бен-Йеддер 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
14 (з)   Хуан Бернат
2 (з)   Тьяго Силва
5 (з)    Маркиньос
12 (з)   Тома Мёнье
11 (п)   Анхель Ди
6 (п)   Марко Верратти
27 (п)   Идрисса Гейе
10 (н)    Неймар 3'
7 (н)   Килиан Мбаппе
18 (н)   Мауро Икарди
40 (в)   Бенжамен Леком
25 (з)   Камил Глик
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
2 (з)   Фоде Балло-Туре 24'
3 (з)   Гильермо Марипан
17 (п)   Александр Головин
6 (п)   Тьемуэ Бакайоко
4 (п)   Сеск Фабрегас
14 (н)   Бальде Кейта 10'
11 (н)   Желсон Мартинш 7'
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер 13'
Запасной состав
16 (в)   Серхио Рико
31 (з)   Колин Дагба
3 (з)   Преснел Кимпембе
19 (п)   Пабло Сарабия
23 (п)   Юлиан Дракслер
8 (п)   Леандро Паредес
9 (н)   Эдинсон Кавани
30 (в)   Сейду Си
12 (з)   Рубен Агилар
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль
8 (п)   Адриен Силва
22 (н)   Жан-Кевин Огустен
31 (н)   Жил Диаш
20 (н)   Ислам Слимани
Удары
33%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 1
Удары
67%
По воротам: 8
В створ: 4
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 4
Самоечитаемое
Трансляция
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'37
Головин опасно пробил с края штрафной — Навас дотянулся!
'36
Леком вышел из ворот на проникающий пас Мбаппе.
'34
Неймара сбили на линии штрафной, это был Глик, но поляк сыграл чисто, без фола.
'33
Головину помешали пробить с края чужой штрафной.
'32
Кейта сильно сыграл на ход Балло-Туре, будет удар от ворот.
'31
Штанга! Глик забежал на ближнюю штангу и головой срезал мяч в каркас ворот. Ничего себе!
'30
Головин открылся слева и в борьбе с двумя соперниками заработал угловой.
'28
Леком уверенно забрал подачу Неймара со стандарта. В этот раз бразилец бить не стал.
'27
Сеск зацепил вернувшегося на поле Мбаппе. Будет штрафной.
'25
Мбаппе не обработал опасный проникающий пас Неймара и получил травму. За колено держится форвард.
'24
ГОЛ! Неймар получил шанс забить, но после его удара мяч попал в ногу Балло-Туре и отскочил в ворота «Монако». Записали на защитника.
'23
Бальде не смог зацепиться за диагональ Сеска.
'22
Бен-Йеддер разогнал атаку два в одного, сыграл на Кейта, а тот испортил момент, ударив прямо в Наваса.
'21
Мбаппе мог забить! Мёнье прострелил на Мбаппе, а тот с двух метров не попал в створ, Леком был уже отыгран.
'20
Верратти отличным подкатом остановил опасную контратаку «Монако».
'19
Икарди выскочил на скидку, забравшись в положение вне игры.
'18
У Неймара не получилась проникающая передача. До этого Головин был близок к тому, чтобы убежать по флангу.
'15
Неймар с перспективного штрафного пробил в ближнюю девятку, но Леком выручил гостей.
'13
ГОЛ! Теперь «Монако» впереди! Головин разорвал фланг обороны «ПСЖ», а затем мяч дошел до Бен-Йеддера, который разобрался с Бернатом в штрафной и покатил в пустой угол ворот Наваса.
'12
Ничего не получается у парижан после пропущенного гола. «Монако» хорошо обороняется числом.
'10
Бальде упал в штрафной «ПСЖ» и получил жёлтую за симуляцию.
'7
ГОЛ! И уже ничья! Головин обострил пасом на Сеска, тот сыграл в штрафную на Бен-Йеддера, а француза срубил Навас, но мяч оказался у Мартинша, который расстрелял пустые ворота.
'6
Гейе сбили на линии штрафной «Монако», но без фола. Затем арбитр заметил положение вне игры у Мбаппе.
'5
Монегаски впервые в матче завладели мячом. В отборе принял участие Александр Головин.
'3
ГОЛ! Очень быстрый гол забивает «ПСЖ». Верратти запустил мяч на забежавшего в штрафную Неймара, а бразилец легко переиграл Лекома.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.