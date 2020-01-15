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Монако ПСЖ

Вторая попытка: «Монако» Головина уступает «ПСЖ». LIVE

Чемпионат Франции. 15-й тур. «Монако» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

В перенесенном матче 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимает чемпиона и лидера сезона «ПСЖ». Команды встречались меньше недели назад в календарной встрече и разошлись боевой ничьей — 3:3. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   15 января 23:00   |  1 тайм
Монако
0:1
ПСЖ
Стадион «Луи II», Фонвьей | Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Мбаппе 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
40 (в)   Бенжамен Леком
2 (з)   Фоде Балло-Туре
3 (з)   Гильермо Марипан
25 (з)   Камил Глик
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
4 (п)   Сеск Фабрегас
17 (п)   Александр Головин
6 (п)   Тьемуэ Бакайоко
14 (н)   Бальде Кейта
11 (н)   Желсон Мартинш
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Тьяго Силва
31 (з)   Колин Дагба
33 (з)   Ньянзу Куасси
20 (з)   Лейвин Курзава
3 (з)   Преснел Кимпембе
27 (п)   Идрисса Гейе
11 (п)   Анхель Ди
7 (н)   Килиан Мбаппе 24'
10 (н)    Неймар
18 (н)   Мауро Икарди
Запасной состав
1 (в)   Даниэль Субашич
12 (з)   Рубен Агилар
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль
8 (п)   Адриен Силва
22 (н)   Жан-Кевин Огустен
31 (н)   Жил Диаш
10 (н)   Стеван Йоветич
16 (в)   Серхио Рико
22 (з)   Абду Диалло
4 (з)   Тило Керер
23 (п)   Юлиан Дракслер
21 (п)   Андер Эррера
19 (п)   Пабло Сарабия
6 (п)   Марко Верратти
Удары
20%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
38%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 3
Удары
80%
По воротам: 7
В створ: 4
Владение мячом
62%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
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'28
Навас чудом среагировал на удар Мартинша! Затем Леком спас «Монако» после удара Мбаппе.
'27
Засчитали гол Мбаппе, продолжаем.
'25
Арбитр взял паузу. Гол могут не засчитать.
'24
ГОЛ! Кейта потерял мяч на фланге, парижане сразу развернули контратаку с пасом на ход Мбаппе, который ворвался в штрафную и пробил под дальнюю штангу.
'21
Куасси вновь активно поддержал атаку и заработал штрафной.
'18
Неймар выскочил на прострел Мбаппе и пробил пяткой, но мяч попал в Лекома!
'17
Не попал Неймар по воротам. В метре от штанги полетел мяч.
'16
Сеск недалеко от своей штрафной зацепил Куасси. Парижане заработали перспективный штрафной.
'13
Мбаппе подыграл себе рукой, когда обыгрывал Хенрихса на фланге. Арбитр тут же отменил атаку «ПСЖ».
'12
Глик выбил мяч из своей штрафной после заброса Ди Марии.
'10
Глик срубил Мбаппе перед штрафной, но мяч остался у парижан, арбитр не стал свистеть. Но атака закончилась ничем.
'7
Неймар и Икарди не дотянулись к прострелу Мбаппе!
'6
Отличная атака «Монако» с подключением справа Мартинша. Португалец решился на удар, но попал в сетку ворот с внешней стороны.
'5
Ди Мария открылся между линиями на пас Неймара и зарядил по воротам — Леком отбил мяч в сторону!
'4
Навас выручил «ПСЖ» после удара головой от Бен-Йеддера.
'3
Тьяго Силва заблокировал удар Желсона Мартинша.
'2
Леком отразил опасный удар Гейе, а перед этим Неймар простреливал на Ди Марию, но аргентинец не попал по мячу.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 15-го тура Лиги 1: «Монако» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.