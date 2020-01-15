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Трансляция
С конца
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'28
Навас чудом среагировал на удар Мартинша! Затем Леком спас «Монако» после удара Мбаппе.
'27
Засчитали гол Мбаппе, продолжаем.
'25
Арбитр взял паузу. Гол могут не засчитать.
'24
'21
Куасси вновь активно поддержал атаку и заработал штрафной.
'18
Неймар выскочил на прострел Мбаппе и пробил пяткой, но мяч попал в Лекома!
'17
Не попал Неймар по воротам. В метре от штанги полетел мяч.
'16
Сеск недалеко от своей штрафной зацепил Куасси. Парижане заработали перспективный штрафной.
'13
Мбаппе подыграл себе рукой, когда обыгрывал Хенрихса на фланге. Арбитр тут же отменил атаку «ПСЖ».
'12
Глик выбил мяч из своей штрафной после заброса Ди Марии.
'10
Глик срубил Мбаппе перед штрафной, но мяч остался у парижан, арбитр не стал свистеть. Но атака закончилась ничем.
'7
Неймар и Икарди не дотянулись к прострелу Мбаппе!
'6
Отличная атака «Монако» с подключением справа Мартинша. Португалец решился на удар, но попал в сетку ворот с внешней стороны.
'5
Ди Мария открылся между линиями на пас Неймара и зарядил по воротам — Леком отбил мяч в сторону!
'4
Навас выручил «ПСЖ» после удара головой от Бен-Йеддера.
'3
Тьяго Силва заблокировал удар Желсона Мартинша.
'2
Леком отразил опасный удар Гейе, а перед этим Неймар простреливал на Ди Марию, но аргентинец не попал по мячу.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 15-го тура Лиги 1: «Монако» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.