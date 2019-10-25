- 227097 просмотров Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом
- 159603 просмотра Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
- 153250 просмотров Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
- 72960 просмотров «Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
- 70814 просмотров «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в групповом этапе Лиги чемпионов
- 67611 просмотров Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
- 65271 просмотр Актеры МХАТа бьют тревогу из-за нового худрука
Преимущественно флангами атакует «Нант». Монегаскам приходится большими силами обороняться. И пока удачно.
Потихоньку поддавливает «Нант» своего соперника, у «Монако» же игра в атаке не клеится совсем. Любой момент с выходом со своей половина поля оканчивается потерей мяча.
Пытается «Нант» подойти к чужим воротам, но пока что очень много брака в передачах. Вот и на этот раз хозяева разыграли аут, после чего сразу же потеряли мяч в простой ситуации.
«Нант» заработал штрафной на левом фланге атаке. Последовал навес во вратарскую, но неточно — Леком вышел из ворот и спокойно мяч забрал.
Угловой заработали гости. Последовала подача во вратарскую, но Лафон легко на выходе забрал мяч.
Команды вышли на поле.
В последних трех встречах между обеими командами победу одерживал именно «Монако». В последний раз «канарейки» брали верх над монегасками в ноябре 2017 года.
После 10-го тура Лиги 1 «Нант» занимает второе место, имея в своем активе 19 очков при шести победах. «Монако» располагается на 14-й строчке с 12 баллами.
«Монако»:
Вратарь: Бенжамен Леком;
Жемерсон, Бенуа Бадьяшиль, Камил Глик, Адриен Силва, Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Ислам Слимани, Жил Диаш, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер.
Представляем стартовые составы команд. «Нант»:
Вратарь: Альбан Лафон;
Фабио, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Людовик Блас, Андрей Жиротто, Мехди Абейд, Абдулайе Туре, Кадер Бамба, Моузес Саймон, Калифа Кулибали.
Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча чемпионата Франции между «Нантом» и «Монако».