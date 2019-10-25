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Нант Монако

Надежда на Головина: «Монако» гостит у «Нанта». LIVE

Футбол. Чемпионат Франции. 11-й тур. «Нант» — «Монако». ОНЛАЙН

«Нант» на своем поле принимает «Монако» в матче 11-го тура чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11-й тур  |   25 октября 21:45   |  1 тайм
Нант
0:0
Монако
Стадион «Ля Божуар - Луи Фонтено», Нант | Главный судья: Томас Леонар (Франция)
Фабио 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Альбан Лафон
2 (з)    Фабио 10'
4 (з)   Николя Паллуа
12 (з)   Деннис Аппиа
17 (п)   Людовик Блас
20 (п)   Андрей Жиротто
11 (п)   Мехди Абейд
19 (п)   Абдулайе Туре
32 (п)   Кадер Бамба
27 (н)   Моузес Саймон
7 (н)   Калифа Кулибали
40 (в)   Бенжамен Леком
5 (з)    Жемерсон
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль
25 (з)   Камил Глик
17 (п)   Александр Головин
8 (п)   Адриен Силва
6 (п)   Тьемуэ Бакайоко
20 (н)   Ислам Слимани
31 (н)   Жил Диаш
11 (н)   Желсон Мартинш
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
Запасной состав
16 (в)   Александр Ольеро
23 (з)   Тома Базила
25 (з)   Жозуэ Омаву
5 (п)   Жорис Кайембе-Диту
18 (п)   Самуэль Мутуссами
6 (п)   Роли Перейра
24 (н)   Элье Йуан
1 (в)   Даниэль Субашич
12 (з)   Рубен Агилар
3 (з)   Гильермо Марипан
2 (п)   Фоде Балло-Туре
4 (п)   Сеск Фабрегас
22 (н)   Жан-Кевин Огустен
14 (н)   Бальде Кейта
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 1
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
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'18

Кулибали залез в положение «вне игры».

'17

Преимущественно флангами атакует «Нант». Монегаскам приходится большими силами обороняться. И пока удачно.

'15

Потихоньку поддавливает «Нант» своего соперника, у «Монако» же игра в атаке не клеится совсем. Любой момент с выходом со своей половина поля оканчивается потерей мяча.

'13

Опасно! Провалилась оборона «Монако». Кулибали вышел один на один с Лекомом, и форвард «Нанта» попытался перебросить голкипера, вышедшего из ворот. Неточно.

'12

Пытается «Нант» подойти к чужим воротам, но пока что очень много брака в передачах. Вот и на этот раз хозяева разыграли аут, после чего сразу же потеряли мяч в простой ситуации.

'10

Фабио получил желтую карточку в самом начале встречи за грубый фол на Бакайоко.

'9

«Нант» заработал штрафной на левом фланге атаке. Последовал навес во вратарскую, но неточно — Леком вышел из ворот и спокойно мяч забрал.

'7

И еще момент! Кулибали вывели разрезающим пасом один на один с Лекомом, но форвард «Нанта» с острого угла голкипера гостей переиграть не сумел.

'6

Угловой заработали гости. Последовала подача во вратарскую, но Лафон легко на выходе забрал мяч.

'4

Момент! Слимани развернул классную контратаку на левый фланг, последовал навес во вратарскую, где Мартинш и Бен-Йеддер помешали друг другу, чтобы замкнуть передачу. Хотя можно было заколачивать мяч в ворота.

'2

Кулибали залез в офсайд при первой же атаке «Нанта».

'1

Матч начался.

21:43

Команды вышли на поле.

21:40

В последних трех встречах между обеими командами победу одерживал именно «Монако». В последний раз «канарейки» брали верх над монегасками в ноябре 2017 года.

21:35

После 10-го тура Лиги 1 «Нант» занимает второе место, имея в своем активе 19 очков при шести победах. «Монако» располагается на 14-й строчке с 12 баллами.

21:30

«Монако»:

Вратарь: Бенжамен Леком;

Жемерсон, Бенуа Бадьяшиль, Камил Глик, Адриен Силва, Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Ислам Слимани, Жил Диаш, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер.

21:25

Представляем стартовые составы команд. «Нант»:

Вратарь: Альбан Лафон;

Фабио, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Людовик Блас, Андрей Жиротто, Мехди Абейд, Абдулайе Туре, Кадер Бамба, Моузес Саймон, Калифа Кулибали.

21:20

Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

21:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча чемпионата Франции между «Нантом» и «Монако».