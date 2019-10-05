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Монпелье Монако

Надежда на Головина: «Монако» проигрывает «Монпелье». LIVE

Лига 1. 9-й тур. «Монпелье» — «Монако». ОНЛАЙН

«Монпель» принимает «Монако» в матче 9-го тура чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
9-й тур  |   05 октября 21:00   |  перерыв
Монпелье
2:0
Монако
Стадион «Стад де ла Моссон», Монпелье | Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Молле 31'
Мендеш 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Херонимо Рульи
31 (з)   Николя Козза
4 (з)   Виторино Хилтон
5 (з)   Педру Мендеш 39'
8 (з)   Амбруаз Ойонго
13 (п)   Жорис Шотар
6 (п)   Саломон Самбья
14 (п)   Дамьен Ле
25 (п)   Флоран Молле 31'
9 (н)   Анди Делор
10 (н)   Гаэтан Лаборде
40 (в)   Бенжамен Леком
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль
3 (з)   Гильермо Марипан
25 (з)   Камил Глик
2 (п)   Фоде Балло-Туре
6 (п)   Тьемуэ Бакайоко
17 (п)   Александр Головин
4 (п)   Сеск Фабрегас
11 (н)   Желсон Мартинш
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
20 (н)   Ислам Слимани
Запасной состав
16 (в)   Димитри Берто
3 (з)   Даниэль Конгре
22 (з)   Матиас Суарес
20 (п)   Киган Долли
26 (п)   Михайло Ристич
32 (н)   Петар Шкулетич
19 (н)   Сулейман Камара
16 (в)   Диего Бенальо
12 (з)   Рубен Агилар
5 (з)    Жемерсон
8 (п)   Адриен Силва
14 (н)   Бальде Кейта
31 (н)   Жил Диаш
22 (н)   Жан-Кевин Огустен
Самоечитаемое
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`45

Идет к логическому завершению первый тайм. «Монако» откровенно жаль.

Перерыв

Но, может, во второй половине встречи что-то изменится? 2:0 на табло — пока передохнем

`43

Еще и Головин не бежит на пас Сеска. Срочно нужен перерыв «Монако». Срочно!

`40

Третий! Третий мог влетать в сетку... Как же так играет команда Головина — один Лекомт крутится как белка в колесе на линии ворот.

`36

Сейчас посыпались «монегаски»: «Монпелье» несется добивать опешившего соперника.

`38

ГОООООЛ!!!! Педро Мендеш — 2:0. Не зашита у «Монако», а проходной двор. Кстати, Саша Головин ошибся при опеке оппонента во время подачи с углового.

`33

Поразительно, как при преимуществе гостей Головину и компании не везло, и как улыбается фартуна «Монпелье», реализовавшим первый же опасный момент.

`34

Второй сейчас мог залетать в ворота «Монако» после отвратительной игры Камила Глика — голкипер спасает.

`28

Наколотили игроки «Монако» семь голов за последние две встречи. Сейчас матч проходит куда сложнее — соперник хорош в защите и почти не оставляет свободных зон для оппонентов.

`31

ГООООЛ!!! Дыра в обороне «Монако»: никто Молле не держал, который просто расстрелял ворота гостей. 1:0.

`25

Флоран Молле допускает достаточно странную ошибку. Из совершенно простейшей ситуации он точно в ноги защитнику «Монако» мяч пасует.

`26

Гоооолооовин!!! Чуть-чуть не хватило Александру, чтобы открыть счет. Разминулся мяч с дальним углом.

`23

Слимани снес Ле Таллека. Обошлось без предупреждения, хотя стык был достаточно жестким.

`21

Лекомт уверенно сыграл на выходе — это хозяева ответили опасным выпадом.

`16

Заметно сейчас, как инициатива к гостям переходит. Руководят процессом Головин и Фабрегас, Главные звезды «монегасков».

`18

Заброс за забросам идут в штрафную «Монпелье». Моментов только нет.

`14

Педро Мендеш смахнул мяч на угловой после крайне интересной подачи Фабрегаса в штрафную. А затем Камил Глик головой замыкал! Ой как опасно... Вратарь спас.

`12

Делор с левого фланга навешивал — Лаборду не дали головой пробить.

`10

Неплохая передача Головина! Но перспективной атаки не получилось: слишком уж сильно летел мяч, и Саша не смог за ним успеть.

`8

Шотар в центре поля сбил Головина. «Монако» заметно осторожничает в дебюте матча.

`6

Спокойное начало нашей встречи: Санбия бьет с острого угла точно в сетку... С внешней стороны.

`3

Ойонго подавал в центр штрафной, где Лаборд не сумел толком попасть по мячу.

`1

Начинается встреча — поехали! Хозяева мячом завладели на первой минуте.

20:55

Стоит отметить, что «монегаски» идут на серии из двух побед. В предпоследнем же матче неудержим был Головин: на его счету дубль и голевая передача в поединке против «Ниццы» (3:1).

20:50

Головин в основе. Вот расстановка «Монако.

20:45

Теперь о составах. «Монпелье»:

20:40

Встреча стартует в 21:00 по московскому времени.

20:30

Добрый вечер! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию матча французского чемпионата между «Монпелье» и «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.