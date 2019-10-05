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Идет к логическому завершению первый тайм. «Монако» откровенно жаль.
Еще и Головин не бежит на пас Сеска. Срочно нужен перерыв «Монако». Срочно!
Третий! Третий мог влетать в сетку... Как же так играет команда Головина — один Лекомт крутится как белка в колесе на линии ворот.
Сейчас посыпались «монегаски»: «Монпелье» несется добивать опешившего соперника.
Поразительно, как при преимуществе гостей Головину и компании не везло, и как улыбается фартуна «Монпелье», реализовавшим первый же опасный момент.
Наколотили игроки «Монако» семь голов за последние две встречи. Сейчас матч проходит куда сложнее — соперник хорош в защите и почти не оставляет свободных зон для оппонентов.
Флоран Молле допускает достаточно странную ошибку. Из совершенно простейшей ситуации он точно в ноги защитнику «Монако» мяч пасует.
Слимани снес Ле Таллека. Обошлось без предупреждения, хотя стык был достаточно жестким.
Лекомт уверенно сыграл на выходе — это хозяева ответили опасным выпадом.
Заметно сейчас, как инициатива к гостям переходит. Руководят процессом Головин и Фабрегас, Главные звезды «монегасков».
Заброс за забросам идут в штрафную «Монпелье». Моментов только нет.
Делор с левого фланга навешивал — Лаборду не дали головой пробить.
Неплохая передача Головина! Но перспективной атаки не получилось: слишком уж сильно летел мяч, и Саша не смог за ним успеть.
Шотар в центре поля сбил Головина. «Монако» заметно осторожничает в дебюте матча.
Спокойное начало нашей встречи: Санбия бьет с острого угла точно в сетку... С внешней стороны.
Ойонго подавал в центр штрафной, где Лаборд не сумел толком попасть по мячу.
Стоит отметить, что «монегаски» идут на серии из двух побед. В предпоследнем же матче неудержим был Головин: на его счету дубль и голевая передача в поединке против «Ниццы» (3:1).
Головин в основе. Вот расстановка «Монако.
Теперь о составах. «Монпелье»:
Встреча стартует в 21:00 по московскому времени.
Добрый вечер! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию матча французского чемпионата между «Монпелье» и «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.