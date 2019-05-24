'45

Перерыв! 1:0 в пользу «Ниццы» после 45 минут. Хозяева вышли вперёд после автогола Бадьяшиля. «Ницца» владела территорией, но при этом у гостей были шансы на контратаках, а лучший момент был у Фабрегаса, который пробил в перекладину.