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Трансляция
С конца
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'67
'66
'64
Пенальти в ворота «Монако»! Сидибе в собственной штрафной снёс Сент-Максимена.
'62
Кнеп с левого края вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую, Глик подставил ногу и едва не срезал мяч в свои ворота — угловой будет.
'60
Сент-Максимен получил повреждение и захромал. Нужна помощь медиков.
'58
Ещё одна быстрая атака гостей, Фабрегас пробил с 11-метровой отметки — Бенитес сложился и забрал мяч.
'56
Момент у «Монако»! Хенрихс сделал передачу вразрез, Фабрегас оказался один перед воротами и пробил низом — Бенитес в падении спас команду!
'54
Сент-Максимен с левого края дошёл до лицевой и попытался пробить с острого угла, но мяч свалился с ноги и ушёл в сторону.
'52
Ответ «Ниццы»! Сент-Максимен получил передачу и плотно приложился с 27 метров — мяч просвистел над перекладиной!
'50
Много владеют мячом монегаски на старте второго тайма. Хозяева вынуждены обороняться.
'48
Мартинш рванул по левому флангу и прострелил в центр штрафной, но Головину не позволили принять мяч.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Ниццы» после 45 минут. Хозяева вышли вперёд после автогола Бадьяшиля. «Ницца» владела территорией, но при этом у гостей были шансы на контратаках, а лучший момент был у Фабрегаса, который пробил в перекладину.
'44
'42
Хозяева провели атаку правым флангом и заработали угловой. Гости справились с навесом Сент-Максимена.
'40
Монегаски организовали атаку по центру, Данте жёстко поставил корпус и оттеснил Фалькао от мяча.
'38
«Ницца» продолжает владеть мячом на чужой половине поля. Не удаётся гостям перехватить инициативу.
'36
'35
Сент-Максимен прорвался по правому флангу и прострелил, мяч заметался по штрафной, но монегаски отбились.
'33
Ещё один заброс прошёл в штрафную «Ниццы»! Фалькао пробил головой, но мяч улетел к угловом флагу.
'31
Мартинш с левого края вошёл в штрафную, накрутил защитника и навесил в штрафную! Фабрегас пробил головой чуть выше перекладины.
'29
Прострел в штрафную «Монако»! Балло-Туре накрыл удар Лис-Мелу с острого угла.
'27
По владению мячом преимущество у «Ниццы» — 55% на 45%. А по ударам преимущество у «Монако» — 4:2.
'25
Тамез эффектно развернулся и сделал заброс в штрафную, мяч пришёл в руки Бенальо.
'23
Данило приложился низом со штрафного! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'22
'21
Головин и Фабрегас разыграли по центру, Александр попытался сделать передачу вразрез на ход Мартиншу, но хозяева перехватили мяч.
'19
Монегаски провели атаку левым флангом, Балло-Туре прострелил в центр штрафной — хозяева с трудом вынесли мяч.
'17
Момент у «Монако»! Фалькао вошёл в штрафную и сделал скидку в центр, Фабрегас в касание пробил в угол — Бенитес потащил! Тут же Мартинш добивал с острого угла — голкипер вновь спас команду.
'15
Сент-Максимен! С 25 метров мощно пробил верхом — мяч улетел на трибуну.
'14
«Ницца» пытается наладить контроль над мячом, но борьба идёт преимущественно в центре поля.
'12
'12
Опасно! Головин выполнил подачу с углового, Фабрегас оторвался от опекуна и пробил головой — перекладина выручила «Ниццу»!
'10
Головин не успел к мячу и влетел в ногу Тамезе. Устным предупреждением отделался Александр.
'8
Контратака «Монако»! Фалькао ловко развернулся в центре поля и сделал передачу к штрафной, но Мартинш замешкался и не пробил по воротам.
'6
Не держится мяч у «Ниццы» — многовато ошибок и потерь.
'4
Балло-Туре промчался по флангу и прострелил в штрафную — мяч пришёл в руки голкиперу.
'2
Монегаски сразу пошли вперёд и заработали угловой. Хозяева справились с подачей Головина на ближнюю штангу.
'1
Матч стартовал! Футболисты «Ниццы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Лиги 1: «Ницца» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.