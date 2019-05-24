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Ницца Монако

Надежда на Головина: «Монако» проигрывает «Ницце». LIVE

Онлайн матча чемпионата Франции по футболу «Ницца» — «Монако»

«Ницца» на своем поле принимает «Монако» в матче 38-го тура чемпионата Франции по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
38-й тур  |   24 мая 22:05   |  2 тайм
Ницца
2:0
Монако
Стадион «Альянц Ривьера», Ницца | Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
Бадьяшиль 36' (авт)
Тамез 44'
Ле Биань 67' (пен)
Хенрихс 12'
Головин 21'
Глик 66'
Подробная статистика матча
Основные составы
40 (в)   Вальтер Бенитес
20 (з)   Юсеф Аталь
29 (з)   Кристоф Эрей
23 (з)   Маланг Сарр
31 (з)    Данте
21 (п)    Данило
8 (п)   Пьерр Лис-Мелу
5 (п)   Адриен Тамез 44'
7 (п)   Аллан Сент-Максимен
10 (н)   Микаэль Ле 67'
14 (н)   Игнатиус Кнеп
16 (в)   Диего Бенальо
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль 36'
19 (з)   Джибриль Сидибе
25 (з)   Камил Глик 66'
39 (з)   Бенджамин Хенрихс 12'
2 (п)   Фоде Балло-Туре
17 (п)   Александр Головин 21'
15 (п)   Адриен Силва
44 (п)   Сеск Фабрегас
9 (н)   Радамель Фалькао
29 (н)   Желсон Мартинш
Запасной состав
16 (в)   Яннис Клементия
24 (з)   Кристоф Жалле
28 (з)   Оливье Боскальи
18 (п)   Ихсан Сакко
27 (п)   Жан-Виктор Макенго
6 (п)   Реми Вальтер
11 (п)   Бассем Срарфи
30 (в)   Сейду Си
27 (з)    Налдо
11 (п)   Винисиус Мораис
20 (п)   Насер Шадли
4 (п)   Жан-Эде Аолу
14 (п)   Жорж-Кевин Н'Куду
7 (п)   Маркуш Лопеш
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Трансляция
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'67
ГОЛ! Ле Биань с пенальти мощно пробил верхом — Бенальо угадал направление удара, но спасти команду не сумел!
'66
Глик за споры получил карточку.
'64
Пенальти в ворота «Монако»! Сидибе в собственной штрафной снёс Сент-Максимена.
'62
Кнеп с левого края вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую, Глик подставил ногу и едва не срезал мяч в свои ворота — угловой будет.
'60
Сент-Максимен получил повреждение и захромал. Нужна помощь медиков.
'58
Ещё одна быстрая атака гостей, Фабрегас пробил с 11-метровой отметки — Бенитес сложился и забрал мяч.
'56
Момент у «Монако»! Хенрихс сделал передачу вразрез, Фабрегас оказался один перед воротами и пробил низом — Бенитес в падении спас команду!
'54
Сент-Максимен с левого края дошёл до лицевой и попытался пробить с острого угла, но мяч свалился с ноги и ушёл в сторону.
'52
Ответ «Ниццы»! Сент-Максимен получил передачу и плотно приложился с 27 метров — мяч просвистел над перекладиной!
'50
Много владеют мячом монегаски на старте второго тайма. Хозяева вынуждены обороняться.
'48
Мартинш рванул по левому флангу и прострелил в центр штрафной, но Головину не позволили принять мяч.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Ниццы» после 45 минут. Хозяева вышли вперёд после автогола Бадьяшиля. «Ницца» владела территорией, но при этом у гостей были шансы на контратаках, а лучший момент был у Фабрегаса, который пробил в перекладину.
'44
Тамез в подкате сбил рвавшегося в атаку Головина и получил карточку.
'42
Хозяева провели атаку правым флангом и заработали угловой. Гости справились с навесом Сент-Максимена.
'40
Монегаски организовали атаку по центру, Данте жёстко поставил корпус и оттеснил Фалькао от мяча.
'38
«Ницца» продолжает владеть мячом на чужой половине поля. Не удаётся гостям перехватить инициативу.
'36
ГОЛ! Ааталь рванул по правому флангу и прострелил во вратарскую, Бадьяшиль опередил Бенальо и срезал мяч в свои ворота!
'35
Сент-Максимен прорвался по правому флангу и прострелил, мяч заметался по штрафной, но монегаски отбились.
'33
Ещё один заброс прошёл в штрафную «Ниццы»! Фалькао пробил головой, но мяч улетел к угловом флагу.
'31
Мартинш с левого края вошёл в штрафную, накрутил защитника и навесил в штрафную! Фабрегас пробил головой чуть выше перекладины.
'29
Прострел в штрафную «Монако»! Балло-Туре накрыл удар Лис-Мелу с острого угла.
'27
По владению мячом преимущество у «Ниццы» — 55% на 45%. А по ударам преимущество у «Монако» — 4:2.
'25
Тамез эффектно развернулся и сделал заброс в штрафную, мяч пришёл в руки Бенальо.
'23
Данило приложился низом со штрафного! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'22
Головин с нарушением правил остановил прорыв Данило. Жёлтая карточка.
'21
Головин и Фабрегас разыграли по центру, Александр попытался сделать передачу вразрез на ход Мартиншу, но хозяева перехватили мяч.
'19
Монегаски провели атаку левым флангом, Балло-Туре прострелил в центр штрафной — хозяева с трудом вынесли мяч.
'17
Момент у «Монако»! Фалькао вошёл в штрафную и сделал скидку в центр, Фабрегас в касание пробил в угол — Бенитес потащил! Тут же Мартинш добивал с острого угла — голкипер вновь спас команду.
'15
Сент-Максимен! С 25 метров мощно пробил верхом — мяч улетел на трибуну.
'14
«Ницца» пытается наладить контроль над мячом, но борьба идёт преимущественно в центре поля.
'12
Хенрихс сорвал контратаку хозяев и получил карточку.
'12
Опасно! Головин выполнил подачу с углового, Фабрегас оторвался от опекуна и пробил головой — перекладина выручила «Ниццу»!
'10
Головин не успел к мячу и влетел в ногу Тамезе. Устным предупреждением отделался Александр.
'8
Контратака «Монако»! Фалькао ловко развернулся в центре поля и сделал передачу к штрафной, но Мартинш замешкался и не пробил по воротам.
'6
Не держится мяч у «Ниццы» — многовато ошибок и потерь.
'4
Балло-Туре промчался по флангу и прострелил в штрафную — мяч пришёл в руки голкиперу.
'2
Монегаски сразу пошли вперёд и заработали угловой. Хозяева справились с подачей Головина на ближнюю штангу.
'1
Матч стартовал! Футболисты «Ниццы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Лиги 1: «Ницца» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.