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Лилль Монако

«Бульдоги» атакуют Головина: «Монако» гостит у «Лилля». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги 1 «Лилль» — «Монако»

В матче 29-го тура чемпионата Франции «Лилль» встречается с «Монако», в составе которого играет россиянин Александр Головин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
29-й тур  |   15 марта 22:45   |  1 тайм
Лилль
0:0
Монако
Стадион «Пьер-Моруа», Вильнёв-д'Аск | Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Жемерсон 6'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Мик Меньян
6 (з)   Жозе Фонте
4 (з)    Габриэль
17 (з)   Зеки Челик
3 (з)   Юссуф Коне
23 (п)   Тьяго Мендес
8 (п)    Шека
12 (н)   Нанитамо Иконе
19 (н)   Николя Пепе
14 (н)   Жонатан Бамба
7 (н)   Рафаэл Леау
1 (в)   Даниэль Субашич
25 (з)   Камил Глик
5 (з)    Жемерсон 6'
19 (з)   Джибриль Сидибе
2 (п)   Фоде Балло-Туре
4 (п)   Жан-Эде Аолу
17 (п)   Александр Головин
15 (п)   Адриен Силва
7 (п)   Маркуш Лопеш
11 (п)   Винисиус Мораис
29 (н)   Желсон Мартинш
Запасной состав
30 (в)   Куаку Коффи
28 (з)    Рейнилду
5 (з)   Адама Сумаоро
24 (п)   Бубакари Сумаре
20 (п)   Тьяго Маия
11 (н)   Луис Араужо
10 (н)   Руй Фонте
16 (в)   Диего Бенальо
27 (з)    Налдо
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
20 (п)   Насер Шадли
12 (п)   Вильям Ванкёр
34 (п)   Мусса Силла
33 (н)   Lyle Foster
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'39
Пепе прошел вперед по правому флангу и при попытке навесить в центр заработал угловой.
'37
Сидибе неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции выше створа ворот.
'35
Винисиус получил мяч в центральной зоне у чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Габриэля. Будет опасный стандарт.
'33
Лучше контролируют мяч футболисты «Лилля» в эти минуты матча. Вынуждены гости в основном обороняться.
'31
Юссуф Коне попытался отпасовать вперед по левому флангу атаки своей команды, но там первым на мяче был Рони Лопеш.
'29
Бамба попытался прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе вернувшийся в оборону Рони Лопеш.
'27
Через быстрые атаки предпочитают действовать хозяева поля в первом тайме противостояния, тогда как «Монако» атакует в основном позиционно.
'25
Момент у «Лилля»! Пепе прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал в центр уже мимо Субашича на Мендеса, но тот умудрился пробить выше пустых ворот!
'24
Головин оказался первым на подборе на линии чужой штрафной после неудачной попытки пробить Желсона Мартинша, но вместо завершающего удара махнул мимо мяча с выгодной позиции.
'23
Сидибе попробовал головой сбросить мяч на ход Винисиусу на правом фланге атаки, но вышло не очень точно и атака сорвалась.
'21
Глик неудачно вынес мяч головой своей штрафной прямо на Бамба, а тот в касание пробил с выгодной позиции выше створа ворот!
'19
Рони Лопеш исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник. Пепе попытался начать контратаку своей команды, но был остановлен фолом со стороны Головина.
'18
Активный Рони Лопеш прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и при попытке прострелить в центр заработал угловой.
'16
Рони Лопеш попытался активно сыграть в прессинге против Юссуфа Коне в чужой штрафной, но не преуспел и именно от футболиста «Монако» мяч ушел за пределы поля.
'14
Рони Лопеш снова на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и нанес удар низом, но выручил свою команду Меньян.
'12
Перекладина! Бамба получил передачу на линии чужой штрафной и здорово пробил над Субашичем, но на пути у мяча оказалась перекладина ворот!
'10
Коне прошел вперед по левому флангу атаки и исполнил заброс в чужую штрафную, где здорово на перехвате сыграл Камиль Глик.
'8
Рони Лопеш прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался пробить, но вышло прямо в голкипера.
'6
Жемерсон получил желтую карточку. Вероятно, за неспортивное поведение.
'5
Коне прорвался в чужую штрафную по центру и попытался пяткой отпасовать назад на Пепе, но того сумел опередить соперник.
'3
Лучше контролируют мяч футболисты «Монако» на стартовых минутах нашего матча, но пока без обострений у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Лиги 1: «Лилль» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.