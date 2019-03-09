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ТулузаГенгам
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РеннКан
не начался
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МарсельНицца
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ХоффенхаймНюрнберг
не начался
20:00
Ганновер-96Байер
не начался
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18:00
Динамо КАрсенал К
не начался
18:00
Шахтёр ДКарпаты
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20:30
АлександрияОлимпик Д
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КХЛ / плей-офф
14:00
БарысТорпедо
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
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Парма ВЭФ
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Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
22:30
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
не начался
22:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
не начался
01:00
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
Монако Бордо

Возвращение Головина: «Монако» бьется с «Бордо». LIVE

Онлайн матча чемпионата Франции по футболу «Монако» — «Бордо»

«Монако» на своем поле принимает «Бордо» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   09 марта 22:00   |  1 тайм
Монако
0:0
Бордо
Стадион «Луи II», Фонвьей | Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Даниэль Субашич
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль
5 (з)    Жемерсон
19 (з)   Джибриль Сидибе
2 (п)   Фоде Балло-Туре
44 (п)   Сеск Фабрегас
17 (п)   Александр Головин
15 (п)   Адриен Силва
7 (п)   Маркуш Лопеш
29 (н)   Желсон Мартинш
9 (н)   Радамель Фалькао
1 (в)   Бенуа Костиль
29 (з)   Максим Пундж
25 (з)    Пабло
4 (з)   Жюль Кунде
20 (з)   Юссуф Сабали
5 (з)    Отавио
13 (п)   Юнусс Санкаре
17 (п)   Орельен Чуаэми
11 (н)   Франсуа Камано
12 (н)   Николя де
7 (н)   Джимми Бриан
Запасной состав
16 (в)   Диего Бенальо
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
27 (з)    Налдо
20 (п)   Насер Шадли
6 (п)   Кевин Н'Дорам
11 (п)   Винисиус Мораис
4 (п)   Жан-Эде Аолу
16 (в)   Гаэтан Пуссен
14 (з)   Вукашин Йованович
3 (з)   Серхи Паленсия
26 (п)   Тома Башич
10 (н)   Самуэль Калу
8 (н)   Янн Карамо
27 (н)   Джош Майя
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Трансляция
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'26
Корнер гостям ничего не дал. Уже хозяева готовят свою атаку.
'25
Де Превиль выполнил заброс в штрафную со стандарта, мяч после рикошета улетел на угловой.
'23
Жемерсон головой здорово сыграл в центре штрафной после гостевого кросса с фланга.
'21
Санкаре в борьбе за мяч у чужой штрафной получил по ногам, но судья не нашёл повода дать свисток в пользу «Бордо».
'19
Не вышли гости в быструю контратаку правым флангом, но мяч под своим контролем сохранили.
'17
Фалькао привычно нацелен на ворота! Удар капитана «Монако» из правого угла штрафной был блокирован.
'15
Контратаку провели гости, которая завершилась дальним несильным ударом Камано — Субашич на месте.
'13
Сабали с правого края навесил в чужую штрафную, но верховая борьба за мяч осталась за хозяевами.
'11
Пару подряд атак «Монако» через правый край, где активничал Мартинш, но ему не позволили создать остроту у гостевых ворот.
'9
Не получилась атака у «жирондинцев» левым краем — мяч улетел в аут.
'7
Камано откликнулся на заброс из глубины поля к штрафной хозяев, но при этом попал Франсуа в офсайд.
'5
Атака гостей завершилась неудачной подачей Сабали с правого фланга.
'3
Вновь атака «Монако» с участием Головина! В касание с левой ноги низом россиянин пробил с радиуса штрафной — вратарь «Бордо» надёжен!
'2
Головин забежал на правый край штрафной, получил мяч и навесил в район 11-метровой отметки, Фалькао оттуда несильно головой пробил — Костиль на месте.
'1
Судья дал свисток к старту матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Лиги 1: «Монако» — «Бордо». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.