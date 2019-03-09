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Трансляция
С конца
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'26
Корнер гостям ничего не дал. Уже хозяева готовят свою атаку.
'25
Де Превиль выполнил заброс в штрафную со стандарта, мяч после рикошета улетел на угловой.
'23
Жемерсон головой здорово сыграл в центре штрафной после гостевого кросса с фланга.
'21
Санкаре в борьбе за мяч у чужой штрафной получил по ногам, но судья не нашёл повода дать свисток в пользу «Бордо».
'19
Не вышли гости в быструю контратаку правым флангом, но мяч под своим контролем сохранили.
'17
Фалькао привычно нацелен на ворота! Удар капитана «Монако» из правого угла штрафной был блокирован.
'15
Контратаку провели гости, которая завершилась дальним несильным ударом Камано — Субашич на месте.
'13
Сабали с правого края навесил в чужую штрафную, но верховая борьба за мяч осталась за хозяевами.
'11
Пару подряд атак «Монако» через правый край, где активничал Мартинш, но ему не позволили создать остроту у гостевых ворот.
'9
Не получилась атака у «жирондинцев» левым краем — мяч улетел в аут.
'7
Камано откликнулся на заброс из глубины поля к штрафной хозяев, но при этом попал Франсуа в офсайд.
'5
Атака гостей завершилась неудачной подачей Сабали с правого фланга.
'3
Вновь атака «Монако» с участием Головина! В касание с левой ноги низом россиянин пробил с радиуса штрафной — вратарь «Бордо» надёжен!
'2
Головин забежал на правый край штрафной, получил мяч и навесил в район 11-метровой отметки, Фалькао оттуда несильно головой пробил — Костиль на месте.
'1
Судья дал свисток к старту матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Лиги 1: «Монако» — «Бордо». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.