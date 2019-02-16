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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Лиги 1: «Монако» — «Нант». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.