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Монако Нант

Грустное сражение: «Монако» Головина против «Нанта» Салы. LIVE

Онлайн-трансляция матча «Монако» — «Нант» в 25 туре чемпионата Франции

«Монако» Александра Головина в рамках 25-го тура чемпионата Франции играет с «Нантом», за который выступал разбившийся в авиакатастрофе нападающий Эмилиано Сала. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25-й тур  |   16 февраля 22:00   |  Матч не начался
Монако
0:0
Нант
Стадион «Луи II», Фонвьей | Главный судья: Оливье Тюаль (Брест, Франция)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Даниэль Субашич
25 (з)   Камил Глик
19 (з)   Джибриль Сидибе
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль
2 (п)   Фоде Балло-Туре
17 (п)   Александр Головин
44 (п)   Сеск Фабрегас
7 (п)   Маркуш Лопеш
15 (п)   Адриен Силва
29 (н)   Желсон Мартинш
9 (н)   Радамель Фалькао
30 (в)   Чиприан Тэтэрушану
3 (з)   Диего Карлос
14 (з)   Шарль Траоре
25 (з)   Энок Кватен
5 (з)   Эдгар Йе
6 (з)   Лукас Лима
19 (п)   Абдулайе Туре
28 (п)   Валентин Ронжье
11 (п)   Валентин Эйссерик
10 (н)   Маджид Уорис
7 (н)   Калифа Кулибали
Запасной состав
16 (в)   Диего Бенальо
27 (з)    Налдо
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
11 (п)   Винисиус Мораис
34 (п)   Мусса Силла
4 (п)   Жан-Эде Аолу
14 (п)   Жорж-Кевин Н'Куду
1 (в)   Максим Дюпе
33 (з)   Josu? Homawoo
2 (з)    Фабио
18 (п)   Самуэль Мутуссами
21 (п)   Рене Крхин
22 (н)   Антони Лимбомбе
27 (н)   Антонио Манце
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Лиги 1: «Монако» — «Нант». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.