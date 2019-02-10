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Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
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УНИКС ЦСКА
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Химки Локомотив-Кубань
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Калев Енисей
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМайами Хит
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Монпелье Монако

Головин в огне: «Монако» быстро забил «Монпелье». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Монпелье» — «Монако» в 24 туре Лиги 1

«Монако» Александра Головина встречается с «Монпелье» в рамках 24 тура чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
24-й тур  |   10 февраля 17:00   |  перерыв
Монпелье
0:1
Монако
Стадион «Стад де ла Моссон», Монпелье | Главный судья: Франк Шнедер (Франция)
Мартинш 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
40 (в)   Бенжамен Леком
2 (з)   Рубен Агилар
3 (з)   Даниэль Конгре
4 (з)   Виторино Хилтон
5 (з)   Педру Мендеш
7 (п)   Поль Лан
14 (п)   Дамьен Ле
6 (п)   Саломон Самбья
13 (п)   Эйе Скири
10 (н)   Гаэтан Лаборде
11 (н)   Анди Делорт
1 (в)   Даниэль Субашич
19 (з)   Джибриль Сидибе
5 (з)    Жемерсон
25 (з)   Камил Глик
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль
2 (п)   Фоде Балло-Туре
44 (п)   Сеск Фабрегас
17 (п)   Александр Головин
7 (п)   Маркуш Лопеш
29 (н)   Желсон Мартинш 14'
9 (н)   Радамель Фалькао
Запасной состав
16 (в)   Димитри Берто
8 (з)   Амбруаз Ойонго
31 (з)   Николя Коцца
23 (п)   Факундо Пирис
26 (п)   Михайло Ристич
19 (н)   Сулейман Камара
32 (н)   Петар Шкулетич
16 (в)   Диего Бенальо
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
43 (п)   Кефрен Тюрам-Юльен
11 (п)   Винисиус Мораис
14 (п)   Жорж-Кевин Н'Куду
15 (п)   Адриен Силва
36 (п)   Софьян Диоп
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'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Монако» после первого тайма. На поле идёт равная игра, а единственный гол на 14-й минуте забил Мартинш.
'45+1
Агилар с правого края навесил на дальнюю штангу, но Сидибе поставил корпус и не пустил соперника к мячу.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
Делор пробил из-за пределов штрафной, мяч после рикошета отскочил к Самбья, который оказался в офсайде.
'40
Фабрегас сделал классный заброс на правый край, но там Сидибе нарушил правила в атаке.
'38
Агилар с фланга вырезал подачу на голову Ле Таллеку, который послал мяч намного выше перекладины.
'36
Головин пошёл в прессинг и отобрал мяч у соперника возле чужой штрафной, но арбитр усмотрел фол у Александра.
'34
Фалькао качнул защитника и пробил со входа в штрафную! Мяч улетел выше створа.
'32
Мартинш с левого края ворвался в штрафную и прострелил в центр, Фалькао из убойной позиции не попал в створ!
'30
Усиливает давление «Монпелье» — игра переместилась к штрафной гостей. Перестал держаться мяч у «Монако».
'28
Делар с углового навесил во вратарскую, Субашич вышел из ворот и снял мяч с головы соперника.
'26
Самбья с фланга вырезал подачу в штрафную, Лаборд выпрыгнул выше всех, но послал мяч над перекладиной!
'24
Самбья со стандарта вырезал подачу в центр штрафной, гости выиграли борьбу и без проблем отбились.
'22
Монегаски впереди по владению мячом — 55% на 45%, а по ударам в створ равенство — 1:1.
'20
Фалькао принял мяч на грудь, развернулся и пробил из-за пределов штрафной! Лекомт спокойно справился с угрозой.
'18
Фабрегас красивой передачей пяткой пытался вывести Фалькао на рандеву с голкипером! Лекомт выбежал из ворот и опередил колумбийца.
'16
Продолжают атаковать гости. Мартинш упал в штрафной в борьбе защитником — арбитр показал, что нужно подниматься.
'14
ГОЛ! Монегаски быстро разыграли угловой, Балло-Туре навесил во вратарскую, Мартинш выскочил из-за спины защитника и переправил мяч в сетку!
'13
Ответ «Монако»! Лопеш прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, Илтон в борьбе с Головиным едва не срезал мяч под перекладину, но Лекомт спас свою команду!
'11
Лаборд с правого края вошёл в штрафную и навесил в центр — гости вынесли мяч в сторону.
'9
Момент у «Монпенье»! Лаборд получил передачу на ход, продавил защитника и пробил со входа в штрафную — Субашич в эффектном броске отразил мяч!
'7
Глик высоко задрал ногу и ударил по лицу Делорта. Арбитр оставил эпизод без внимания.
'5
Монегаски провели атаку правым флангом. Сидибе дошёл до лицевой, но его прострел был заблокирован.
'3
На первых минутах много борьбы в центре поля. Мяч переходит от одной команды к другой.
'1
Матч начался! Футболисты «Монако» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Лиги 1: «Монпелье» — «Монако». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.