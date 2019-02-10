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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Монако» после первого тайма. На поле идёт равная игра, а единственный гол на 14-й минуте забил Мартинш.
'45+1
Агилар с правого края навесил на дальнюю штангу, но Сидибе поставил корпус и не пустил соперника к мячу.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
Делор пробил из-за пределов штрафной, мяч после рикошета отскочил к Самбья, который оказался в офсайде.
'40
Фабрегас сделал классный заброс на правый край, но там Сидибе нарушил правила в атаке.
'38
Агилар с фланга вырезал подачу на голову Ле Таллеку, который послал мяч намного выше перекладины.
'36
Головин пошёл в прессинг и отобрал мяч у соперника возле чужой штрафной, но арбитр усмотрел фол у Александра.
'34
Фалькао качнул защитника и пробил со входа в штрафную! Мяч улетел выше створа.
'32
Мартинш с левого края ворвался в штрафную и прострелил в центр, Фалькао из убойной позиции не попал в створ!
'30
Усиливает давление «Монпелье» — игра переместилась к штрафной гостей. Перестал держаться мяч у «Монако».
'28
Делар с углового навесил во вратарскую, Субашич вышел из ворот и снял мяч с головы соперника.
'26
Самбья с фланга вырезал подачу в штрафную, Лаборд выпрыгнул выше всех, но послал мяч над перекладиной!
'24
Самбья со стандарта вырезал подачу в центр штрафной, гости выиграли борьбу и без проблем отбились.
'22
Монегаски впереди по владению мячом — 55% на 45%, а по ударам в створ равенство — 1:1.
'20
Фалькао принял мяч на грудь, развернулся и пробил из-за пределов штрафной! Лекомт спокойно справился с угрозой.
'18
Фабрегас красивой передачей пяткой пытался вывести Фалькао на рандеву с голкипером! Лекомт выбежал из ворот и опередил колумбийца.
'16
Продолжают атаковать гости. Мартинш упал в штрафной в борьбе защитником — арбитр показал, что нужно подниматься.
'14
'13
Ответ «Монако»! Лопеш прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, Илтон в борьбе с Головиным едва не срезал мяч под перекладину, но Лекомт спас свою команду!
'11
Лаборд с правого края вошёл в штрафную и навесил в центр — гости вынесли мяч в сторону.
'9
Момент у «Монпенье»! Лаборд получил передачу на ход, продавил защитника и пробил со входа в штрафную — Субашич в эффектном броске отразил мяч!
'7
Глик высоко задрал ногу и ударил по лицу Делорта. Арбитр оставил эпизод без внимания.
'5
Монегаски провели атаку правым флангом. Сидибе дошёл до лицевой, но его прострел был заблокирован.
'3
На первых минутах много борьбы в центре поля. Мяч переходит от одной команды к другой.
'1
Матч начался! Футболисты «Монако» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Лиги 1: «Монпелье» — «Монако». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.