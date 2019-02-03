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Трансляция
С конца
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'45+1
Свисток рефери отправил команды на перерыв! Интересным получился первый тайм игры, в котором команды обменялись забитыми мячами — 1:1 на табло.
'45
Мбаппе не смог убежать от лионских защитников, Денайер за счёт лучшей позиции первым оказался на мяче.
'44
Опаснейший момент у ворот «Лиона»! Ди Мария получил мяч в центре штрафной и пробил в угол ворот казалось наверняка, но Денайер головой мяч выбил с «ленточки»!
'43
У Менди свалился мяч с ноги после подачи с левого края — удар от ворот.
'42
Марсело в шикарном подкате прервал разрезающий пас Кавани, который выводил Мбаппе на свидание с вратарём!
'40
«Лион» очередную хорошую атаку провёл! Ауа опередил защитника и головой пробивал из центра штрафной — Ареола на месте!
'38
Успели лионцы вернуться в защиту, остановив контратаку парижан.
'37
Силва в подкате прервал прострел Депая с левого фланга!
'35
«ПСЖ» теперь пробует забрать мяч под свой контроль.
'33
'31
Ареола! После фланговой подачи Дюбуа мяч дошёл до Фекира, удар от левого края штрафной цели не достиг — голкипер отвёл угрозу в сторону от ворот, парировав мяч ногой!
'29
Разыграли парижане свой угловой, прострел Дракслера в штрафную подчеркнул надёжность обороны «Лиона» — мяч выбит от ворот.
'27
'26
Силва блокировал удар Фекира из штрафной — угловой!
'25
Корнер в исполнении Депая к серьёзному моменту у ворот гостей не привёл.
'24
Ареола! Траоре здорово подкручивал мяч в дальний угол ворот, но вратарь мяч отбил, а затем и не позволил сыграть на добивании Депаю!
'23
Ареола после прострела с левого края мяч в прыжке забрал в руки.
'21
Голкипер гостей уверенно сыграл на выходе из ворот после подачи Депая со стандарта.
'20
Опасно! Фекир дальний плотный удар нанёс — Ареола перевёл мяч на угловой!
'18
Момент у ворот «ПСЖ»! Депай протащил мяч до лицевой и низом отпасовал в центр штрафной, Траоре опередил соперника и пробил в касание — Ареола отбил мяч ногами!
'16
Дюбуа жёстко встретил Мбаппе — фол зафиксирован, но без карточки.
'15
Н’Домбеле не смог подстроиться для удара с радиуса штрафной площади!
'13
«Лион» старается больше краями играть, но пока фланговые подачи не приводят к моментам у ворот «ПСЖ».
'11
Дембеле дальний удар наносил, но получилось неудачно — мяч полетел намного выше ворот гостей.
'9
Хитро парижане разыграли стандарт, но проникающий пас Ди Марии в штрафную на Кавани был прочитан вратарём.
'7
'7
Алвес после подключения в атаку по правому краю забрался в офсайд.
'6
Траоре не зацепился за мяч в штрафной «ПСЖ» после заброса из глубины поля — удар от ворот.
'5
Высоко прессингуют парижане соперника, вынуждая играть через вратаря.
'3
После фланговой подачи в борьбе за мяч в гостевой штрафной Ауа нарушил правила.
'2
Мбаппе прорывался к воротам «Лиона», но удар у Килиана получился слабым — Лопеш справился!
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли парижане.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура Лиги 1: «Лион» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.