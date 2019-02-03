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Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
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БёрнлиСаутгемптон
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Кристал ПэласФулхэм
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17:00
СеверстальЦСКА
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17:00
Динамо МАдмирал
0:3
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17:00
Динамо МнДинамо Р
3:1
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СпартакАк Барс
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Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
2:3 (ОТ)
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
2:4
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
03:00
Флорида ПантерзВегас Голден Найтс
3:1
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03:00
Оттава СенаторзДетройт Ред Уингз
0:2
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
3:2
закончен
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
9:3
закончен
04:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
2:3
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04:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
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закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
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Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
1:5
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
3:2 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
Цмоки-Минск УНИКС
57:99
закончен
15:30
Парма Нижний Новгород
80:85
закончен
16:00
Автодор Астана
64:88
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
101:111
закончен
03:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
115:131
закончен
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
102:89
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
125:118
закончен
03:30
Майами ХитИндиана Пэйсерс
88:95
закончен
03:30
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
98:111
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
115:101
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
113:108
закончен
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
98:125
закончен
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
112:118
закончен
05:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
106:107
закончен
06:00
Сакраменто КингзФиладельфия Сиксерс
115:108
закончен
Фигурное катание / Юниорский ЧР по фигурному катанию
15:30
Девушки, короткая программа
1
Алена Косторная
79,97
закончен
18:15
Танцевальные пары, ритм-танец
1
Шевченко / Еременко
73,03
закончен
Хоккей с мячом /
17:30
Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом
закончен
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Сергей Ковалев вернул чемпионский пояс
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Фигурное катание / ЧР по фигурному катанию среди юниоров
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Даниил Самсонов
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Петр Гуменник
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3
Артур Даниелян
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1:0
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ЭйбарЖирона
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закончен
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Реал МадридАлавес
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НимМонпелье
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Сент-ЭтьенСтрасбург
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ЛионПСЖ
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Лестер СитиМанчестер Юнайтед
0:1
закончен
19:30
Манчестер СитиАрсенал
3:1
закончен
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0:0
закончен
17:00
УдинезеФиорентина
1:1
закончен
17:00
ДженоаСассуоло
1:1
закончен
20:00
Интер МБолонья
0:1
закончен
22:30
РомаМилан
1:1
2 тайм
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургМайнц
3:0
закончен
20:00
ШтутгартФрайбург
2:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТорпедоНефтехимик
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
ХК СочиЛокомотив
3:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
0:1
закончен
22:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
2:3
перерыв
22:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
2:3
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Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
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22:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
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Мишина / Галлямов
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17:15
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1
Александра Трусова
233,99
закончен
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ФрозинонеЛацио
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КальяриАталанта
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Вест Хэм ЮнайтедЛиверпуль
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КХЛ / регулярный чемпионат
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СибирьКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
не начался
17:00
Салават ЮлаевБарыс
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17:00
ТракторЙокерит
не начался
19:00
СеверстальАмур
не начался
19:30
АвангардСКА
не начался
19:30
ВитязьАдмирал
не начался
19:30
Динамо МнЦСКА
не начался
20:30
СлованДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
не начался
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
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Лион ПСЖ

Дебютирует ли Паредес? «ПСЖ» и «Лион» обменялись голами. LIVE

«Лион» принимает «ПСЖ» с Паредесом в рамках 23-го тура чемпионата Франции

«Лион» на своем поле принимает «ПСЖ» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. В заявке парижан уже значится бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
23-й тур  |   03 февраля 23:00   |  перерыв
Лион
1:1
ПСЖ
Стадион «Стад де Люмьер», Лион | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Дембеле 33'
Ди Мария 7'
Кимпембе 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антони Лопеш
14 (з)   Лео Дюбуа
22 (з)   Ферлан Менди
6 (з)    Марсело
5 (з)   Джейсон Денайер
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
8 (п)   Уссем Ауа
10 (н)   Бертран Траоре
9 (н)   Мусса Дембеле 33'
18 (н)   Набиль Фекир
11 (н)   Мемфис Депай
16 (в)   Альфонс Ареола
13 (з)   Дани Алвес
14 (з)   Хуан Бернат
3 (з)   Преснел Кимпембе 27'
2 (з)   Тьяго Силва
4 (з)   Тило Керер
5 (з)    Маркиньос
23 (п)   Юлиан Дракслер
11 (п)   Анхель Ди 7'
9 (н)   Эдинсон Кавани
7 (н)   Килиан Мбаппе
Запасной состав
30 (в)   Матьё Горжелен
15 (з)   Жереми Морель
23 (з)   Кенни Тете
7 (п)   Мартен Терье
24 (п)   Папе Диоп
29 (п)   Лука Тусар
27 (н)   Максвелл Корне
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
12 (з)   Тома Мёнье
8 (п)   Леандро Паредес
24 (п)   Кристофер Нкунку
34 (п)   Стэнли Нсоки
17 (н)   Эрик Шупо-Мотинг
27 (н)   Мусса Диаби
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'45+1
Свисток рефери отправил команды на перерыв! Интересным получился первый тайм игры, в котором команды обменялись забитыми мячами — 1:1 на табло.
'45
Мбаппе не смог убежать от лионских защитников, Денайер за счёт лучшей позиции первым оказался на мяче.
'44
Опаснейший момент у ворот «Лиона»! Ди Мария получил мяч в центре штрафной и пробил в угол ворот казалось наверняка, но Денайер головой мяч выбил с «ленточки»!
'43
У Менди свалился мяч с ноги после подачи с левого края — удар от ворот.
'42
Марсело в шикарном подкате прервал разрезающий пас Кавани, который выводил Мбаппе на свидание с вратарём!
'40
«Лион» очередную хорошую атаку провёл! Ауа опередил защитника и головой пробивал из центра штрафной — Ареола на месте!
'38
Успели лионцы вернуться в защиту, остановив контратаку парижан.
'37
Силва в подкате прервал прострел Депая с левого фланга!
'35
«ПСЖ» теперь пробует забрать мяч под свой контроль.
'33
ГОЛ! Дюбуа от правого края выполнил подачу во вратарскую, Ареола пошёл на перехват, но махнул рукой мимо мяча, а Дембеле ударом головой в упор счёт сравнял!
'31
Ареола! После фланговой подачи Дюбуа мяч дошёл до Фекира, удар от левого края штрафной цели не достиг — голкипер отвёл угрозу в сторону от ворот, парировав мяч ногой!
'29
Разыграли парижане свой угловой, прострел Дракслера в штрафную подчеркнул надёжность обороны «Лиона» — мяч выбит от ворот.
'27
Кимпембе удостоился жёлтой карточки за грубую игру.
'26
Силва блокировал удар Фекира из штрафной — угловой!
'25
Корнер в исполнении Депая к серьёзному моменту у ворот гостей не привёл.
'24
Ареола! Траоре здорово подкручивал мяч в дальний угол ворот, но вратарь мяч отбил, а затем и не позволил сыграть на добивании Депаю!
'23
Ареола после прострела с левого края мяч в прыжке забрал в руки.
'21
Голкипер гостей уверенно сыграл на выходе из ворот после подачи Депая со стандарта.
'20
Опасно! Фекир дальний плотный удар нанёс — Ареола перевёл мяч на угловой!
'18
Момент у ворот «ПСЖ»! Депай протащил мяч до лицевой и низом отпасовал в центр штрафной, Траоре опередил соперника и пробил в касание — Ареола отбил мяч ногами!
'16
Дюбуа жёстко встретил Мбаппе — фол зафиксирован, но без карточки.
'15
Н’Домбеле не смог подстроиться для удара с радиуса штрафной площади!
'13
«Лион» старается больше краями играть, но пока фланговые подачи не приводят к моментам у ворот «ПСЖ».
'11
Дембеле дальний удар наносил, но получилось неудачно — мяч полетел намного выше ворот гостей.
'9
Хитро парижане разыграли стандарт, но проникающий пас Ди Марии в штрафную на Кавани был прочитан вратарём.
'7
ГОЛ! Дракслер отобрал мяч у центрального круга, чуть Юлиан продвинулся вперёд и отпасовал на левый край штрафной площади, а оттуда Ди Мария выверенным ударом послал мяч в дальний угол ворот!
'7
Алвес после подключения в атаку по правому краю забрался в офсайд.
'6
Траоре не зацепился за мяч в штрафной «ПСЖ» после заброса из глубины поля — удар от ворот.
'5
Высоко прессингуют парижане соперника, вынуждая играть через вратаря.
'3
После фланговой подачи в борьбе за мяч в гостевой штрафной Ауа нарушил правила.
'2
Мбаппе прорывался к воротам «Лиона», но удар у Килиана получился слабым — Лопеш справился!
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли парижане.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура Лиги 1: «Лион» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.