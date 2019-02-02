- 1062404 просмотра У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей
- 601454 просмотра У арестованного сенатора Арашукова изъяли золото и холодное оружие
- 388064 просмотра Аида Арашукова продвигала свой модный бренд при помощи звезд
- 357088 просмотров «Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова
- 355505 просмотров Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
- 243051 просмотр При обыске в доме Арашукова нашли сабли и золотые слитки
- 224318 просмотров В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'73
Фалькао не успел подставить ногу под опасный прострел Балло-Туре!
'72
'72
'72
'72
'69
Адриен Силва готовится дебютировать за «Монако».
'68
Балло-Туре выбил мяч из-под ног соперника прямо на Дурмаза, который мощно пробил в ближнюю девятку, но попал в штангу!
'66
Мартинш чуть не убежал один на один после классной передачи Сидибе! Тут «Тулузе» повезло.
'65
Сеска сбили в безобидной ситуации. «Монако» играет очень хорошо.
'62
'60
'59
Мартинш испортил отличную атаку, не сделав простой пас на Балло-Туре.
'58
Головин решился на дальний удар, но мяч полетел выше.
'56
Во втором тайме у «Монако» почти ничего не получается.
'55
Фалькао не побежал на проникающий пас Маркуша Лопеша.
'53
Мартинш плохо приложился по мячу с лёта, пытаясь забить из пределов штрафной.
'51
Головин неудачно пошёл в дриблинг на двоих соперников.
'50
'47
Жемерсон после подачи скинул мяч на дальнюю штангу, откуда удар не получился у Мартинша! Как же везёт «Тулузе».
'46
Опасный удар Фалькао был блокирован!
'46
Второй тайм!
'45+2
Перерыв! «Монако» провёл странный тайм. С одной стороны команда Жардима ударно начала и вскоре усилиями Головина вышла вперёд. Но как только монегаски отдали инициативу, соперник сразу же их наказал. При счёте 1:1 вся игра вновь переместилась к воротам «Тулузы».
'45+2
'45+1
Казалось, Головин сделал слабый пас на Сидибе, но, как в итоге оказалось, это не совсем так. Градель немного не успел перехватить, срубив Джибриля.
'44
Сидибе сделал странный прострел. Головин был открыт на линии штрафной, но Джибриль послал мяч ближе к вратарской, а там никого.
'41
Головин был близок к передаче на гол! Александр развернулся перед штрафной и классно сыграл на Маркуша Лопеша, но у португальца удар не получился.
'40
У Фалькао не вышел удар с лёта из пределов штрафной.
'39
Дурмаз очень неудачно пробил с дальней дистанции.
'38
Фалькао выскочил на подачу Головина и подставил пятку, срезав мяч в створ. Получилось слишком слабо.
'36
Бадьяшиль выдал плохой заброс в сторону Головина.
'34
Как и в начале встречи, преимущество снова у «Монако». Даже Балло-Туре побежал вперёд и обострил прострелом, но пас не прошёл.
'32
Глик пострадал в верховой борьбе с Жюльеном.
'31
Головину скинули мяч под удар, но сам выстрел был блокирован. Александр принимает участие почти в каждой атаке «Монако».
'27
Бадьяшиль снова здорово сыграл на перехвате, не дав пройти передаче вразрез.
'26
Головин! Что Александр вытворяет!? Это очень круто! Головин справа вошёл в штрафную и резко пробил в ближнюю девятку! Не повезло, мяч попал в перекладину, после чего отскочил в поле!
'24
Мартинш прорвался по лицевой в штрафную, но прострел сделал просто в гущу соперников.
'22
Бадьяшиль опередил соперника и отыграл назад на Субашича. Что-то игра у «Монако» совсем разладилась. А ведь начало было очень крутым.
'20
'18
Удар Дурмаза со штрафного был блокирован. Мяч попал в Жемерсона.
'17
А вот это может быть опасно! Балло-Туре, имеющий жёлтую карточку, снова опасно нарушил правила. Арбитр устно предупредил защитника, но опасный штрафной всё же поставил, без этого никак.
'15
'13
Три в три убегали нападающие «Монако», но всё испортил неуверенный пас Маркуша Лопеша.
'11
Фалькао не дотянулся к подаче Головина. Но стоит отметить, что монегаски легко взламывают чужую оборону по флангам.
'10
Хорошо «Монако» выходит из обороны. Ещё бы в точности передач команде прибавить, получился бы топ-уровень.
'9
'6
Маркуш Лопеш выскочил на проникающий пас Сеска, но пробить ему не дали!
'5
В последний момент защитник «Тулузы» помешал Мартиншу расстрелять ворота!
'4
Головину помешали обработать мяч в штрафной «Тулузы»!
'4
Фалькао чуть не замкнул прострел с фланга! Отличное начало для «Монако».
'3
Головин оставил мяч Сеску, того сбили, но без нарушения! Тут же Александр накрыл соперника и вернул мяч своей команде!
'2
Желсона Мартинша сбили. Пока мячом владеют монегаски.
'1
Маркуш Лопеш легко убежал от соперника по бровке, но вот подача не получилась. Мяч улетел за лицевую.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Лиги 1: «Монако» — «Тулуза». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.