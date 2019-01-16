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ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «МОНАКО»! Вот это да! «Ницца» один раз вышла в атаку во втором тайме, Атталь между двумя прокинул мяч, смещаясь в центр и рухнул на газон. Арбитр чуток совсем подумал и указал на точку. Но тут точно надо смотреть видео! Очень похоже на симуляцию!
Головин фолит в центре поля, но не грубо, хотя соперник хотел бы карточку за срыв атаки. Ее нет.
Не решился Головин на удар из-за штрафной, отдал налево Серрано, тот подал, атака продолжилась вторым темпом и после очередного заброса закончилась корнером из-за кикса защитника «Ниццы». Правда, угловой ни к чему не привел.
При этом гости обороняются достаточно стройно, и маловато у монегасков обостряющих передач в штрафную. Вот был навес с правого фланга, но скалоподобный Данте снял.
Очень мощное давление «Монако». Интересно, каков процент владения мячом хозяевами во втором тайме? «Ницца» исключительно сидит в окопах.
Три подряд угловых от «Монако». То подают, то разыгрывают через Головина, который всегда располагается неподалеку от точки корнера. Голевого момента не создали, но давление не ослабевает.
Головин здорово развернулся с мячом и прорвался по левому флангу. Пас в штрафную на Лопеша, у которого в последний момент сняли с ноги мяч защитники. Но в итоге очередной корнер заработали монегаски.
«Ницца» в эти минуты даже не претендует на мяч. Все полностью под контролем хозяев.
«Монако» продолжает давить. Фол Маланга Сарра на своей половине поля, и Рони Лопеш снова исполняет подачу. Нет, скорее даже бьет Лопеш, но мягко и в руки Бенитесу.
Подача Лопеша с угла поля и удар Бадиашиле головой. Вроде бы Бенитес сделал сейв, но футболисты в бело-красном вскинули вверх руки, а арбитру пришел соответствующий сигнал на его часы — мяч полностью пересек линию ворот!
«Монако» настроен решительно. Запер «Ниццу» на ее половине поля и обложил угловыми.
Рони Лопеш с углового катнул Головину, тот подал в центр вратарской, где с трудом вынесли мяч защитники «Ниццы».
Скучный футбол мы видели в первые 45 минут. Головин мог забивать при счете 0:0, а забила «Ницца», причем с привоза хозяев. Однако удаление Сако прямо перед перерывом может сильно поменять игру. Шанс для «Монако» — тайм в большинстве. Пока же отдыхаем вместе с командами.
Та-а-а-а-к! А арбитр побежал смотреть видео — не было ли там красной карточки?! Так некоторое время назад Головин схлопотал удаление и 4-матчевый бан, между прочим...
Едва Бадиашиле сейчас не привез голевой момент на ворота «Монако» бездарной поперечной передачей. Но не смогли футболисты «Ниццы» добежать до штрафной — Сен-Максимен запутался в мяче после неудобного паса партнера.
1-2 по ударам в створ в пользу гостей. У «Монако» единственный нанес Головин. Но что толку?
А темп игры по-прежнему невысок. Из-за этого футбол у нас незрелищный.
«Монако» пару минут приходил в себя, а теперь сам стал забирать мяч.
ГОЛ ЗАСЧИТАН! «Ницца» впереди!
Тем не менее с центра поля хозяева еще не начинают. Долго слушал своих видеоассистентов арбитр, а потом пошел смотреть, не сыграл ли рукой Сен-Максимен в борьбе с Жемерсоном?!
Недоумевает Анри — как же так! Аит-Беннасер делал скрытый пас вперед, но попал в соперника. Мяч полетел на половину поля «Монако», где Сен-Максимен опередил Жемерсона, затем обыграл этого защитника и катнул мимо Бенальо!
Очередной угловой заработал Головин (хотя ситуация была перспективной), и снова Тилеманс ничего из корнера не выжал.
Ничего не происходит на поле. «Ницца» с ленцой перекатывает мяч в районе центрального круга. В основном на своей половине поля, потому что на чужой сразу же вступают в отбор хозяева.
И снова «Ницца» контролирует территорию. Но ярких моментов и остроты этому матчу очень не хватает.
Опять Тилеманс заправил мяч на правый фланг, Хенрихс подал в штрафную, там ничего опасного не вышло, но Головин подобрал мяч, выбежал с ним из штрафной, развернулся и ударил — мимо дальнего угла.
Вся атакующая игра «Монако» идет через... нет, не Головина — Тилеманса. Молодой капитан забирает мячи в центре поля и разгоняет атаки хозяев.
Головин простреливал в чужую штрафную, но Жалле отбил на угловой. Его исполнил Тилеманс. Крутил в сторону ворот, но Бенитес кулаками снял мяч, а на фланге защитники гостей выиграли борьбу, нивелировав атаку монегасков.
Очередной удар по воротам «Монако» — на этот раз из-за штрафной, — принятый на себя защитниками.
44% на 56% — визуально перевес «Ниццы» по владению мячом кажется более внушительным.
Накатывают атаки «Ниццы» на штрафную «Монако» волнами, но в качестве волнореза сейчас выступил Головин, и уже игрок «Ниццы» был близок к получению «горчичника» за срыв в центре поля прорыва Хенрихса с мячом.
Тонкий пас Сент-Максимена вразрез на ход набегающему партнеру был прочитан защитниками «Монако» и не прошел.
По краю получения желтой карточки прошел Головин. Руками завалил на газон выбившего у него мяч и устремившегося за ним Сипрьена.
«Монако» пока практически без мяча играет. Не то чтобы «Ницца» создавала момент за моментом, но тем не менее.
Корнер, правда, ни к чему не привел. «Ницца» снова готовит позиционное наступление. Очень неспешно.
Равная игра пока, команды подбирают ключики к обороне друг друга. Первый штрафной на чужой половине поля заработала «Ницца». Готовится подача.
«Монако» проводит очень мощную зимнюю кампанию, раз уж провалил летнее трансферное окно и первые полгода на футбольном поле. Мог бы сегодня уже сыграть и нападающий Миши Батшуайи, чью аренду даже подтвердили в Монте-Карло, однако выяснилось, что этого еще не сделал владеющий правами на игрока «Челси». «Синие» хотят полноценного трансфера.
В любом случае, все перестановки пока никак не касаются Александра Головина — его место в стартовом составе на месте «десятки» сомнению пока не подвергается. И это не может не радовать. Ждем сегодня от хавбека сборной России качественной игры и, возможно, результативных действий.
Сегодня в составе «Монако» вообще нет звездного новичка Сеска Фабрегаса, а чемпион мира Джибриль Сидибе и форварды Радамель Фалькао и Стеван Йоветич находятся в запасе. У «Ниццы» нет в заявке Марио Балотелли, который близок к уходу из клуба и даже не находится в его расположении.
«Ницца» занимает восьмое место с 29 очками, «Монако» располагается на предпоследней строчке с 14 очками, но отчаянно старается выбраться. А потому следует ждать крайне интересного сражения.
«Ниццу» тренирует другая легенда французского футбола и лондонского «Арсенала» — Патрик Виейра. Он решил начать поединок таким составом:
Бенитес — Жалле, Данте, Сарр — Тамез — Сипрьен, Вальтер, Атталь, Бюрне — Сент-Максимен, Сако.
Давайте для начала обратимся к составам команд. Легендарный Тьерри Анри выставил с первых минут следующих футболистов «Монако»:
Бенальо — Глик, Жемерсон, Бадиашиле — Хенрихс, Тилеманс, Аит-Беннасер, Серрано — Головин — Рони Лопеш, Силла.
Начало матча — в 21:00 мск.
Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня «Монако» Александра Головина в матче 17-го тура чемпионата Франции примет на своем поле «Ниццу».