Сегодня в составе «Монако» вообще нет звездного новичка Сеска Фабрегаса, а чемпион мира Джибриль Сидибе и форварды Радамель Фалькао и Стеван Йоветич находятся в запасе. У «Ниццы» нет в заявке Марио Балотелли, который близок к уходу из клуба и даже не находится в его расположении.