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«Монако» Головина отыгралось в большинстве против «Ниццы». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги 1 «Монако» — «Ницца»

«Монако» Александра Головина в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу принимает «Ниццу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
17-й тур  |   16 января 21:00   |  2 тайм
Монако
1:1
Ницца
Стадион «Луи II», Фонвьей | Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Бадьяшиль 50'
Серрано 60'
Сент-Максимен 30'
Жалле 37'
Сакко 45+3'
Данте Бонфин 61'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Диего Бенальо
39 (з)   Бенджамин Хенрихс 70'
21 (з)   Жульен Серрано 60'
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль 50'
5 (з)    Жемерсон
25 (з)   Камил Глик
8 (п)   Юри Тилеманс
15 (п)   Юсеф Аит
17 (п)   Александр Головин
34 (п)   Мусса Силла 71'
7 (п)   Маркуш Лопеш
40 (в)   Вальтер Бенитес
20 (з)   Юсеф Аталь
23 (з)   Маланг Сарр
31 (з)    Данте 61'
24 (з)   Кристоф Жалле 37'
15 (п)   Патрик Бюрнер
25 (п)   Вилан Сиприен
6 (п)   Реми Вальтер
18 (п)   Ихсан Сакко 45'
7 (п)   Аллан Сент-Максимен 30'
5 (п)   Адриен Тамез
Запасной состав
40 (в)   Лоик Бадьяшил
19 (з)   Джибриль Сидибе 70'
41 (з)   Жулиан Бьянкон
28 (п)    Пеле
36 (п)   Софьян Диоп
9 (н)   Радамель Фалькао 71'
10 (н)   Стеван Йоветич
16 (в)   Яннис Клементия
34 (з)   Анди Пельмар
12 (з)   Расин Коли
21 (п)    Данило
27 (п)   Жан-Виктор Макенго
33 (п)   Эдди Сильвестр
14 (н)   Игнатиус Кнеп
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'75

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «МОНАКО»! Вот это да! «Ницца» один раз вышла в атаку во втором тайме, Атталь между двумя прокинул мяч, смещаясь в центр и рухнул на газон. Арбитр чуток совсем подумал и указал на точку. Но тут точно надо смотреть видео! Очень похоже на симуляцию!

'74

Головин фолит в центре поля, но не грубо, хотя соперник хотел бы карточку за срыв атаки. Ее нет.

'72

Тилеманс увидел, что Бенитес потерял ближний угол и мощно зарядил издалека — самую малость не попал.

'71

Вместо Муссы Силла вышел и сразу получил от Тилеманса капитанскую повязку Радамель Фалькао!

'71

Сидибе сместился с правого края в центр с мячом, попробовал раскачать финтами Данте. Защитник выбил мяч, но недалеко и прямо на Головина, который подработал и вторым касанием мощно зарядил с 25-ти метров! Мяч летел в Бенитеса, но с такой силой, что тот отбил перед собой. Правда, успел накрыть до того, как набежит Силла.

'70

Бенджамена Хенрихса меняет чемпион мира-2018 Джибриль Сидибе.

'69

Момент! Блестящая подача справа от Хенрихса, отклеившийся от защитника Серрано бьет головой по воротам, но выше створа!

'67

Не решился Головин на удар из-за штрафной, отдал налево Серрано, тот подал, атака продолжилась вторым темпом и после очередного заброса закончилась корнером из-за кикса защитника «Ниццы». Правда, угловой ни к чему не привел.

'65

При этом гости обороняются достаточно стройно, и маловато у монегасков обостряющих передач в штрафную. Вот был навес с правого фланга, но скалоподобный Данте снял.

'63

Очень мощное давление «Монако». Интересно, каков процент владения мячом хозяевами во втором тайме? «Ницца» исключительно сидит в окопах.

'61

Мусса Силла убегал в свободную зону после паса Головина, но Данте сфолил так, что у форварда «Монако» даже слетела бутса. Желтая карточка.

'60

Жюльен Серрано получает желтую карточку за фол на чужой половине поля.

'59

Момент! Серрано классно делает пас мимо защитников на ход Муссе Силла, который оказывается прямо перед высокчившим ему навстречу Вальтером Бенитесом! Удар в упор, голкипер отбивает в форварда, а от того мяч улетает за лицевую.

'58

Три подряд угловых от «Монако». То подают, то разыгрывают через Головина, который всегда располагается неподалеку от точки корнера. Голевого момента не создали, но давление не ослабевает.

'56

Головин здорово развернулся с мячом и прорвался по левому флангу. Пас в штрафную на Лопеша, у которого в последний момент сняли с ноги мяч защитники. Но в итоге очередной корнер заработали монегаски.

'54

«Ницца» в эти минуты даже не претендует на мяч. Все полностью под контролем хозяев.

'52

«Монако» продолжает давить. Фол Маланга Сарра на своей половине поля, и Рони Лопеш снова исполняет подачу. Нет, скорее даже бьет Лопеш, но мягко и в руки Бенитесу.

'50

Подача Лопеша с угла поля и удар Бадиашиле головой. Вроде бы Бенитес сделал сейв, но футболисты в бело-красном вскинули вверх руки, а арбитру пришел соответствующий сигнал на его часы — мяч полностью пересек линию ворот!

'50

ГООООООООООООООООООООЛ! Бенуа Бадиашиле — 1:1!

'49

«Монако» настроен решительно. Запер «Ниццу» на ее половине поля и обложил угловыми.

'48

Рони Лопеш с углового катнул Головину, тот подал в центр вратарской, где с трудом вынесли мяч защитники «Ниццы».

'47

«Монако» сразу берет мяч под контроль, а Головин сразу создает момент! Заброс на правый фланг штрафной от россиянина, там пас в центр в одно касание, и Рони Лопеш едва не расстрелял ворота в упор. Защитник подставил ногу и выбил на угловой.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Скучный футбол мы видели в первые 45 минут. Головин мог забивать при счете 0:0, а забила «Ницца», причем с привоза хозяев. Однако удаление Сако прямо перед перерывом может сильно поменять игру. Шанс для «Монако» — тайм в большинстве. Пока же отдыхаем вместе с командами.

'45+5

И на этом первый тайм завершен. Вот так вот...

'45+3

КРАСНАЯ КАРТОЧКА САКО! Ну, открытыми шипами наступил Хенрихсу на ногу в воздухе. Не хотел, конечно, но сути это не меняет!

'45+2

Та-а-а-а-к! А арбитр побежал смотреть видео — не было ли там красной карточки?! Так некоторое время назад Головин схлопотал удаление и 4-матчевый бан, между прочим...

'45+1

Сако, пару минут назад не сумевший дать качественный пас на ход Сен-Максимену, рубанул Хенрихса на фланге у чужой штрафной и получил желтую карточку.

'45+1

Две минуты к первому тайму прибавил арбитр.

'44

Едва Бадиашиле сейчас не привез голевой момент на ворота «Монако» бездарной поперечной передачей. Но не смогли футболисты «Ниццы» добежать до штрафной — Сен-Максимен запутался в мяче после неудобного паса партнера.

'43

1-2 по ударам в створ в пользу гостей. У «Монако» единственный нанес Головин. Но что толку?

'41

Штрафной «Монако» заработал на правом фланге в глубине. Хенрихс выполнил острую подачу. Бенитес выиграл воздух, выбив мяч кулаками, но там все равно был офсайд.

'39

А темп игры по-прежнему невысок. Из-за этого футбол у нас незрелищный.

'37

Жалле рванул за майку убегавшего от него с мячом по левому флангу Головина и заработал первую в игре желтую карточку.

'36

«Монако» пару минут приходил в себя, а теперь сам стал забирать мяч.

'34

ГОЛ ЗАСЧИТАН! «Ницца» впереди!

'32

Тем не менее с центра поля хозяева еще не начинают. Долго слушал своих видеоассистентов арбитр, а потом пошел смотреть, не сыграл ли рукой Сен-Максимен в борьбе с Жемерсоном?!

'30

Недоумевает Анри — как же так! Аит-Беннасер делал скрытый пас вперед, но попал в соперника. Мяч полетел на половину поля «Монако», где Сен-Максимен опередил Жемерсона, затем обыграл этого защитника и катнул мимо Бенальо!

'30

ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Аллан Сен-Максимен — 0:1!

'29

Очередной угловой заработал Головин (хотя ситуация была перспективной), и снова Тилеманс ничего из корнера не выжал.

'28

Вот, пожалуйста! Стоило капитану «Ниццы» Данте неудачно в центральном круге обработать мяч, как Рони Лопеш его перехватил, устремился к воротам, ушел в сторону от бразильцы и пробил с линии штрафной. Выше перекладины!

'27

Ничего не происходит на поле. «Ницца» с ленцой перекатывает мяч в районе центрального круга. В основном на своей половине поля, потому что на чужой сразу же вступают в отбор хозяева.

'25

И снова «Ницца» контролирует территорию. Но ярких моментов и остроты этому матчу очень не хватает.

'22

Опять Тилеманс заправил мяч на правый фланг, Хенрихс подал в штрафную, там ничего опасного не вышло, но Головин подобрал мяч, выбежал с ним из штрафной, развернулся и ударил — мимо дальнего угла.

'21

Вся атакующая игра «Монако» идет через... нет, не Головина — Тилеманса. Молодой капитан забирает мячи в центре поля и разгоняет атаки хозяев.

'19

Сако выскочил один на один с Бенальо, но был в офсайде. Форвард катнул мимо вратаря мяч в ворота очевидно после свистка, но арбитр сегодня на редкость благодушен.

'18

Головин простреливал в чужую штрафную, но Жалле отбил на угловой. Его исполнил Тилеманс. Крутил в сторону ворот, но Бенитес кулаками снял мяч, а на фланге защитники гостей выиграли борьбу, нивелировав атаку монегасков.

'17

Очередной удар по воротам «Монако» — на этот раз из-за штрафной, — принятый на себя защитниками.

'16

44% на 56% — визуально перевес «Ниццы» по владению мячом кажется более внушительным.

'14

Накатывают атаки «Ниццы» на штрафную «Монако» волнами, но в качестве волнореза сейчас выступил Головин, и уже игрок «Ниццы» был близок к получению «горчичника» за срыв в центре поля прорыва Хенрихса с мячом.

'12

Тонкий пас Сент-Максимена вразрез на ход набегающему партнеру был прочитан защитниками «Монако» и не прошел.

'10

По краю получения желтой карточки прошел Головин. Руками завалил на газон выбившего у него мяч и устремившегося за ним Сипрьена.

'8

«Монако» пока практически без мяча играет. Не то чтобы «Ницца» создавала момент за моментом, но тем не менее.

'6

«Ницца» давит. Один удар из штрафной защитники заблокировали, а затем Бюрне бил в обвод Бенальо в дальнюю девятку, но не попал.

'4

Корнер, правда, ни к чему не привел. «Ницца» снова готовит позиционное наступление. Очень неспешно.

'3

Нет, Сипрьен даже ударил, но это было не опасно и не точно. А в ответ «Монако» создает момент, причем на острие атаки был Головин! Александр бил в падении в противоход вратарю из-под защитника, но тот смог в падении отразить на угловой!

'2

Равная игра пока, команды подбирают ключики к обороне друг друга. Первый штрафной на чужой половине поля заработала «Ницца». Готовится подача.

'1

Поеееееехали! Матч начался.

21:00

«Монако» проводит очень мощную зимнюю кампанию, раз уж провалил летнее трансферное окно и первые полгода на футбольном поле. Мог бы сегодня уже сыграть и нападающий Миши Батшуайи, чью аренду даже подтвердили в Монте-Карло, однако выяснилось, что этого еще не сделал владеющий правами на игрока «Челси». «Синие» хотят полноценного трансфера.

В любом случае, все перестановки пока никак не касаются Александра Головина — его место в стартовом составе на месте «десятки» сомнению пока не подвергается. И это не может не радовать. Ждем сегодня от хавбека сборной России качественной игры и, возможно, результативных действий.

20:55

Сегодня в составе «Монако» вообще нет звездного новичка Сеска Фабрегаса, а чемпион мира Джибриль Сидибе и форварды Радамель Фалькао и Стеван Йоветич находятся в запасе. У «Ниццы» нет в заявке Марио Балотелли, который близок к уходу из клуба и даже не находится в его расположении.

20:50

«Ницца» занимает восьмое место с 29 очками, «Монако» располагается на предпоследней строчке с 14 очками, но отчаянно старается выбраться. А потому следует ждать крайне интересного сражения.

20:45

«Ниццу» тренирует другая легенда французского футбола и лондонского «Арсенала» — Патрик Виейра. Он решил начать поединок таким составом:

Бенитес — Жалле, Данте, Сарр — Тамез — Сипрьен, Вальтер, Атталь, Бюрне — Сент-Максимен, Сако.

20:40

Давайте для начала обратимся к составам команд. Легендарный Тьерри Анри выставил с первых минут следующих футболистов «Монако»:

Бенальо — Глик, Жемерсон, Бадиашиле — Хенрихс, Тилеманс, Аит-Беннасер, Серрано — Головин — Рони Лопеш, Силла.

20:35

Начало матча — в 21:00 мск.

20:30

Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня «Монако» Александра Головина в матче 17-го тура чемпионата Франции примет на своем поле «Ниццу».