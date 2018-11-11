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Трансляция
С конца
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'28
Кавани отработал в защите и выбил мяч за лицевую линию — угловой для «Монако».
'27
Удачный отскок мяча для хозяев к дальней штанге, никто не мешал Мбуле, но тот умудрился промахнуться!
'25
Парижане передачами в касание гоняют соперника без мяча. Пусть это в центре поля, но выглядит убедительно.
'23
Слишком высокая подача с правого фланга в атаке у гостей получилась — мяч перелетел через всю штрафную площадь.
'21
'21
'19
Гости дают сопернику свободную территорию для атак, но хозяева пока мало понимают, что с ней делать.
'17
У Фалькао не получился удар с лёта с линии вратарской! Зевнул сейчас центр обороны «ПСЖ».
'15
Как-то быстро парижане сделали тот задел в счёте, который нынешний «Монако» может отыграть, если произойдет какое-то чудо.
'12
'11
Ещё один гол забивает Кавани! Но и тут всё на грани с офсайдом. Это работа для VAR.
'10
Диоп по центру ворот выводил Фалькао, но чуть пришлось Радамелю мяч подрабатывать, что позволило защитнику «ПСЖ» помешать колумбийцу отличиться.
'9
Шадли получил повреждение. Пауза в игре связана именно с этим.
'6
Первый корнер у ворот хозяев. Диаби из пределов штрафной «щекой» пробивал, но мяч в цель не пошёл!
'4
'4
Кавани после прострела Неймара низом замкнул дальнюю штангу ворот! Судья поднял флажок — офсайд. Повтор указал на то, что лайнсмен ошибся. Но есть же система VAR!
'3
Прострел Грандсира с правого края штрафной вдоль вратарской — Фалькао вместо мяча залетел за линию ворот.
'2
Диоп издали наносил неподготовленный удар — мяч полетел намного выше ворот «ПСЖ».
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля нанесли парижане.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура Лиги 1: «Монако» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.