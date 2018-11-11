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УралОренбург
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Крылья СоветовАхмат
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РостовДинамо М
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ФНЛ / Первый дивизион
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ЛучНижний Новгород
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СКА-ХабаровскТюмень
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СибирьМордовия
0:0
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РоторАвангард К
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Краснодар-2Тамбов
2:0
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АрмавирЧертаново
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15:00
ХимкиШинник
1:0
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СочиЗенит-2
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БалтикаТомь
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ФакелСпартак-2
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Италия / Серия А
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Франция / Лига 1
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АнжеМонпелье
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Еврохоккейтур
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Филадельфия ФлайерзЧикаго Блэкхоукс
4:0
закончен
21:00
Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
4:3 (Б)
закончен
22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
4:5 (Б)
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
3:4 (Б)
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
4:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
4:6
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
5:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
5:1
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
0:1
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Нижний Новгород
83:89
закончен
12:00
Енисей УНИКС
78:99
закончен
16:00
Автодор Цмоки-Минск
95:99
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
128:112
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
128:126
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
119:99
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
112:106
закончен
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
99:98
закончен
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
110:116
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
116:100
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
96:89
закончен
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
111:96
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
86:101
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
1 - 1
закончен
Бокс/ММА / Бой за титулы WBC, WBA, IBF и WBO
22:00
Александр Усик (Украина) — Тони Белью (Великобритания)
закончен
Италия / Серия А
14:30
АталантаИнтер М
4:1
закончен
17:00
КьевоБолонья
2:2
закончен
17:00
ЭмполиУдинезе
2:1
закончен
17:00
РомаСампдория
4:1
закончен
20:00
СассуолоЛацио
1:1
закончен
22:30
МиланЮвентус
0:1
перерыв
Франция / Лига 1
17:00
БордоКан
0:0
закончен
19:00
МарсельДижон
2:0
закончен
19:00
РеннНант
1:1
закончен
23:00
МонакоПСЖ
0:2
1 тайм
Казахстан / Премьер-лига
12:00
КайратШахтёр Крг
0:0
закончен
Испания / Примера
14:00
АлавесУэска
2:1
закончен
18:15
БарселонаБетис
3:4
закончен
20:30
СевильяЭспаньол
2:1
закончен
20:30
Райо ВальеканоВильярреал
2:2
закончен
22:45
СельтаРеал Мадрид
0:1
1 тайм
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаСпартак М
2:0
закончен
16:00
КраснодарЕнисей
3:0
закончен
16:30
РубинЛокомотив М
0:0
закончен
19:00
ЦСКАЗенит
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
15:00
ЛиверпульФулхэм
2:0
закончен
17:15
ЧелсиЭвертон
0:0
закончен
19:30
АрсеналВулверхэмптон
1:1
закончен
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
3:1
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Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигБайер
3:0
закончен
20:00
Айнтрахт ФШальке-04
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КМариуполь
4:0
закончен
20:30
ВорсклаШахтёр Д
0:2
закончен
Еврохоккейтур
14:30
ЧехияРоссия
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
0:0
1 период
01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
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Локомотив-Кубань ЦСКА
76:93
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Зенит Парма
84:76
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НБА / регулярный чемпионат
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Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
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03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
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03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
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Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
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СибирьБарыс
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СеверстальАдмирал
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СпартакМеталлург Мг
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Динамо МнТрактор
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Анахайм ДаксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Торонто РэпторсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
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Монако ПСЖ

«Похороны» Головина: «Монако» уступает «ПСЖ». LIVE

Онлайн-трансляция матча 13-го тура Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ»

«Монако» Александра Головина бьется с «ПСЖ» в матче 13-го тура Лиги 1. Россиянин не принимает участия в игре из-за травмы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13-й тур  |   11 ноября 23:00   |  1 тайм
Монако
0:2
ПСЖ
Стадион «Луи II», Фонвьей | Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
Кавани 4'
Кавани 11'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Диего Бенальо
19 (з)   Джибриль Сидибе
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль
5 (з)    Жемерсон
15 (п)   Юсеф Аит
28 (п)    Пеле
36 (п)   Софьян Диоп
20 (п)   Насер Шадли 21'
29 (н)   Самуэль Грандсир
9 (н)   Радамель Фалькао
16 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Преснел Кимпембе
2 (з)   Тьяго Силва
4 (з)   Тило Керер
24 (п)   Кристофер Нкунку
23 (п)   Юлиан Дракслер
25 (п)   Адриен Рабьо
27 (н)   Мусса Диаби
9 (н)   Эдинсон Кавани 4' 11'
7 (н)   Килиан Мбаппе
10 (н)    Неймар
Запасной состав
40 (в)   Лоик Бадьяшил
37 (з)   Джонатан Панцо
18 (з)   Ронаэль Пьер-Габриэль
42 (п)   Хан-Ноа Массенго
33 (п)   Kh?phren Thuram-Ulie
22 (н)   Хорди Мбула 21'
35 (н)   Вильсон Изидор
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
12 (з)   Тома Мёнье
6 (п)   Марко Верратти
11 (п)   Анхель Ди
19 (п)   Лассана Диарра
34 (п)   Стэнли Нсоки
17 (н)   Эрик Шупо-Мотинг
Самоечитаемое
Трансляция
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'28
Кавани отработал в защите и выбил мяч за лицевую линию — угловой для «Монако».
'27
Удачный отскок мяча для хозяев к дальней штанге, никто не мешал Мбуле, но тот умудрился промахнуться!
'25
Парижане передачами в касание гоняют соперника без мяча. Пусть это в центре поля, но выглядит убедительно.
'23
Слишком высокая подача с правого фланга в атаке у гостей получилась — мяч перелетел через всю штрафную площадь.
'21
Мбула появился на поле.
'21
«Монако» идёт на быструю замену. Никаких травм у Шадли не было.
'19
Гости дают сопернику свободную территорию для атак, но хозяева пока мало понимают, что с ней делать.
'17
У Фалькао не получился удар с лёта с линии вратарской! Зевнул сейчас центр обороны «ПСЖ».
'15
Как-то быстро парижане сделали тот задел в счёте, который нынешний «Монако» может отыграть, если произойдет какое-то чудо.
'12
ГОЛ! И тут система VAR помогает парижанам. Заброс на Диаби на левый край штрафной, далее передача вдоль ворот, а Кавани в падении мяч протолкнул в цель!
'11
Ещё один гол забивает Кавани! Но и тут всё на грани с офсайдом. Это работа для VAR.
'10
Диоп по центру ворот выводил Фалькао, но чуть пришлось Радамелю мяч подрабатывать, что позволило защитнику «ПСЖ» помешать колумбийцу отличиться.
'9
Шадли получил повреждение. Пауза в игре связана именно с этим.
'6
Первый корнер у ворот хозяев. Диаби из пределов штрафной «щекой» пробивал, но мяч в цель не пошёл!
'4
ГОЛ! Засчитано взятие ворот «Монако»! VAR в действии!
'4
Кавани после прострела Неймара низом замкнул дальнюю штангу ворот! Судья поднял флажок — офсайд. Повтор указал на то, что лайнсмен ошибся. Но есть же система VAR!
'3
Прострел Грандсира с правого края штрафной вдоль вратарской — Фалькао вместо мяча залетел за линию ворот.
'2
Диоп издали наносил неподготовленный удар — мяч полетел намного выше ворот «ПСЖ».
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля нанесли парижане.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура Лиги 1: «Монако» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.