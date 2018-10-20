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Майами ХитШарлотт Хорнетс
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03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
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Денвер НаггетсФиникс Санз
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Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
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Теннис / Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Полуфинал
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Интер ММилан
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Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
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Страсбург Монако
Полузащитник «Монако» Александр Головин Reuters
Полузащитник «Монако» Александр Головин

«Монако» Головина пропустил от «Страсбурга». LIVE

Онлайн-трансляция матча 10-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «Монако»

Александр Головин в первом матче после назначения Тьерри Анри на пост главного тренера «Монако» играет против «Страсбурга» на выезде. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
10-й тур  |   20 октября 21:00   |  2 тайм
Страсбург
1:0
Монако
Стадион «Стад де ла Мено», Страсбург | Главный судья: Николя Рейнвилл (Ним, Франция)
Митрович 15'
Томассон 17'
Аолу 46'
Шадли 55'
Грандсир 66'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Матц 
27 (з)   Кенни Лала
23 (з)   Лионель Кароль
4 (з)   Пабло Мартинес
13 (з)   Стефан Митрович 15'
5 (з)   Ламин Коне
18 (п)   Ибраима Сиссоко
10 (п)   Бенжамен Корнье
26 (п)   Адриен Томассон 17'
17 (п)   Антони Гонсальвес 68'
29 (н)   Жоя Да
30 (в)   Сейду Си
38 (з)   Алмами Туре
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
25 (з)   Камил Глик
19 (з)   Джибриль Сидибе
8 (п)   Юри Тилеманс
4 (п)   Жан-Эде Аолу 71' 46'
17 (п)   Александр Головин
20 (п)   Насер Шадли 55'
10 (н)   Стеван Йоветич 64'
9 (н)   Радамель Фалькао 37'
Запасной состав
16 (в)   Эйдзи Кавасима
11 (п)   Димитри Льенар 68'
6 (п)   Жереми Гримм
19 (п)   Антони Каси
33 (п)   Юссуф Фофана
20 (н)   Кевин Зохи
12 (н)   Лебо Мотиба
40 (в)   Лоик Бадьяшил
3 (з)   Антонио Баррека
34 (п)   Мусса Силла 37'
15 (п)   Юсеф Аит 71'
11 (п)   Адама Траоре
28 (п)    Пеле
29 (н)   Самуэль Грандсир 64' 66'
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`83

После удара Головина мяч ушел на угловой. Неплохая была подача, но Тилеманс не дотянулся немного.

`81

Для Корнье игра завершена. Вместо него выходит Лебо Мотиба.

`80

Да Кошта отлично прошел Глика и Сидибе и решил проверить неуверенного Си. Справился сенегалец.

`79

Льенар исполнил подачу со штрафного, смогли довести хозяева до удара, но в руки Си.

`77

Не стали разыгрывать монегаски угловой, а разыграли — Головин опасно подал, но Зельс выбил, да еще как! 2 в 1 убегали игроки «Страсбурга», но совсем уж бестолково распорядились мячом и заработали лишь угловой.

`75

Удивительно, но совершенно не стремятся игроки «Монако» форсировать ход поединка. Как теряли мяч через несколько передач, так и продолжают. Попроще нужно действовать монегаскам.

`73

Зельс сейчас заигрался в борьбе с Силла и едва не привез момент. Решил развлечь болельщиков «Монако», видимо. Все совсем тихо стало у ворота «Страсбурга» после ухода Фалькао и Йоветича.

`71

Юсеф Аит Беннассер заменяет Аолу, у которого есть желтая карточка. «Монако» уже некуда отступать.

`69

Димитри Льенар заменяет Гонсальвеса. Желаем Антони скорейшего выздоровления.

`68

А вот Гонсальвес закрывает лицо футболкой и показывает, что замена нужна ему! У «Монако» также будет замена.

`66

КРАСНАЯ КАРТОЧКА! Грандсир готовился к игре по конспектам Дмитрия Тарасова — вышел и удалился через две минуты. В борьбе за мяч высоко поднял ногу и угодил бутсой в лицо Гонсальвеса. Хотя по повтору видно, что до головы Антони он не дотянулся. Спорное удаление.

`64

Вторая замена у «Монако». Самуэль Грандсир заменяет Йоветича.

`62

Радует, что больше стали с Головиным взаимодействовать его партнеры по команде. Ближе к центру куда увереннее себя чувствует Александр.

`60

И мог сейчас «Страсбург» удваивать счет! Прекрасный розыгрыш прошел у хозяев, в результате которого Томассон один оставался перед воротами «Монако», но поспешил и пробил неточно.

`58

ЛАЛАААААА!!! Герой матча!!! Второй раз за игру выносит мяч с ленточки ворот «Страсбурга». На этот раз Глик замыкал подачу с углового.

`57

Подбирается «Монако»! Сидибе вырезал отличную передачу в штрафную хозяев, но Коне перевел мяч на угловой. Есть подозрения, что была там игра рукой.

`55

А вот и Насера Шадли нашла желтая карточка. Лала убегал в атаку, а бельгиец его задержал. Закономерно.

`53

Сидибе постоянно оказывает на правом фланге атаки и пытается скидывать Силла, а Головин перешел играть ближе к центру.

`51

Йоветич в откровенном фоле сорвал атаку «Страсбурга», но ограничился судья без желтой карточки для черногорца.

`49

Отличную подачу выполнил Головин в штрафную «Страсбурга», где в результате суматохи мяч оказался у Сидибе, и лишь рикошет спас хозяев!

`48

Предпочитают монегаски играть длинными забросами на скоростного Силла — с короткими передачами лучше получается.

`46

Жан-Эде Аолу получает желтую карточку за очень жесткий фол на игроке «Страсбурга».

`46

Стартовал второй тайм! Замен нет.

`45+1

Все, отправляет судья игроков в раздевалку! 1:0 в пользу «Страсбурга» после первого тайма. Отдохнем и мы.

`45

Одна минута добавлена к первому тайму.

`45

Саша, Саша... Силла на рывке ворвался в штрафную и сделал передачу на Йоветича, который блестяще закинул на Головина, но Александр просто то ли не промедлил с решением, то ли не попал по мячу.

`44

Камиль Глик под конец тайма уже самостоятельно потащил мяч в атаку, однако и у него сегодня не проходят передачи.

`42

Неплохо сейчас двигали мяч хозяева у ворот «Монако», но все завершилось фолом Корнье в атаке. Недовольна публика.

`40

Хорошо было! Хенрикс в стеночку сыграл с партнером, который откатил ему мяч буквально на штрафной линии, но очень сильно и неточно пробил Бенджамин.

`38

УХХХ!!! Отвечает «Монако» как!!! Шадли с углового нашел голову Сидибе, который переправлял мяч в ворота в очень высоком прыжке — Лала выбил буквально с ленточки!

`36

Поплыл Сейду Си... Где-то с 30-ти метров пробил игрок «Страсбурга» по воротам монегасков, спокойно должен был забирать мяч Си, но опять выронил снаряд, что едва не привело к опасному моменту.

`35

Беда, что называется, не приходит одна. Фалькао садится на газон и держится за бедро — не может колумбиец продолжить игру. Заменяет его Мусса Силла.

`33

Прошел у «Монако» заброс в штрафную «Страсбурга» на Фалькао, где колумбийца уронили, но без нарушения правил. Владение мячом по-прежнему за хозяевами.

`31

ЗАБИВАЕТ «МОНАКО», но не засчитывает гол судья! Лала проиграл мяч и необоснованно нарушил правила почти у углового флажка на Хенриксе. Монегаски подали, Тилеманс на бум пробил по воротам, Зельс обронил мяч, а Фалькао переправил его в ворота — офсайд зафиксировал линейный рефери.

`29

Как по учебнику действует «Страсбург» — в две-три передачи выходит в атаку, все диагонали точные, подборы за ними. Сложно сегодня будет «Монако».

`27

Опасно опять у ворот Си! Отличная передача с углового от Томассона, Хенрикс едва дотянулся до мяча, чтобы выбить его на еще один корнер, который получился у хозяев не менее острым, но уже выше ворот.

`25

Если короткие передачи «Монако» это печаль, то дальние — хоть плачь. Все идет в руки Зельса.

`23

Опять был заброс по правому флангу от игрока «Страсбурга», но Шадли удачно подставился и дал мячу уйти за пределы поля.

`21

Кардинально у нас изменилась картина происходящего: «Страсбург» взял мяч под контроль и пытается позиционно атаковать — получается не очень. Надо полагать, удобнее хозяевам играть вторым номером.

`19

Очень неожиданное развитие событий — монегаски владели и мячом, и территорией. Но очень мощно отвечают хозяева, куда острее «Монако».

`17

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Что сейчас сделал Сейду Си? Прошел дальний заброс на Томассона в штрафную «Монако», Адриен с близкого расстояния пробил слабо — прямо в руки Си, но сенегалец просто выронил мяч и запустил его в ворота! 1:0 в пользу «Страсбурга»!

`16

УХ, КАК ОПАСНО! Йоветич взялся сам исполнять штрафной и ударил в верхний правый угол на мастерство — Матц Зельс выручил «Страсбург».

`16

Йоветич после прекрасного паса Головина пробросил мяч между ног Митровичу и заработал для Стефана желтую карточку, а для своей команды — очень опасный штрафной.

`14

Первый угловой в матче заработал «Страсбург», который завершился еще до подачи — сфолили хозяева в штрафной монегасков.

`11

Тут же хозяева ответили своим опасным выпадом, но Кенни Лала не дотянулся до мяча в штрафной «Монако».

`11

КАКОЙ МОМЕНТ ПРИДУМАЛ АЛЕКСАНДР! Крутанул соперника около углового флажка, навесил в штрафную на Фалькао, а колумбиец отбросил набегающему Сидибе, удар которого заблокировали игроки «Страсбурга».

`10

Совсем пока не заметен в игре Александр Головин. В расстановке Анри он располагается ближе к правому флангу, взаимодействую с Сидибе.

`7

Есть ощущение, что «Страсбург» собирается развивать позиционные атаки исключительно через фланги. Так и тянет туда хозяев. Но пока просто бессмысленное перекатывание мяча.

`5

«Монако» при приближении к штрафной площади соперника завершает атаку пасом назад — унылое зрелище. У «Страсбурга» пока даже таких подходов не было.

`3

Очень спокойно начинается игра, вливаются команды в национальный чемпионат после международного перерыва. «Монако» попытался провести атаку через правый фланг, но Сидибе оказался в офсайде.

`1

Матч начался! Поехали!

20:55

«Монако» и «Страсбург» располагаются на 18 и 9 местах турнирной таблицы чемпионата Франции соответственно. Монегаски уже в зоне вылета — им кровь из носу нужна победа.

20:50

«Cтрасбург» выйдет в следующем стартовом сочетании:

20:45

Александр Головин выйдет в стартовом составе в первом матче Анри!

20:40

На тренерском мостике «Монако» сегодня дебютирует прославленный французский футболист Тьерри Анри. Он защищал цвета монегасков с 1992 по 1999 год, а несколько дней назад сменил на посту главного тренера команды Леонарду Жардима, под руководством которого «Монако» не одержал ни одной победы за два месяца.

20:35

Начало матча в 21.00 мск.

20:30

«Монако» Александра Головина в первом матче после назначения Тьерри Анри на пост главного тренера клуба играет в чемпионате Франции на выезде со «Страсбургом». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.