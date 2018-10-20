На тренерском мостике «Монако» сегодня дебютирует прославленный французский футболист Тьерри Анри. Он защищал цвета монегасков с 1992 по 1999 год, а несколько дней назад сменил на посту главного тренера команды Леонарду Жардима, под руководством которого «Монако» не одержал ни одной победы за два месяца.