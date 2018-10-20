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После удара Головина мяч ушел на угловой. Неплохая была подача, но Тилеманс не дотянулся немного.
Да Кошта отлично прошел Глика и Сидибе и решил проверить неуверенного Си. Справился сенегалец.
Льенар исполнил подачу со штрафного, смогли довести хозяева до удара, но в руки Си.
Удивительно, но совершенно не стремятся игроки «Монако» форсировать ход поединка. Как теряли мяч через несколько передач, так и продолжают. Попроще нужно действовать монегаскам.
Зельс сейчас заигрался в борьбе с Силла и едва не привез момент. Решил развлечь болельщиков «Монако», видимо. Все совсем тихо стало у ворота «Страсбурга» после ухода Фалькао и Йоветича.
Радует, что больше стали с Головиным взаимодействовать его партнеры по команде. Ближе к центру куда увереннее себя чувствует Александр.
Подбирается «Монако»! Сидибе вырезал отличную передачу в штрафную хозяев, но Коне перевел мяч на угловой. Есть подозрения, что была там игра рукой.
Сидибе постоянно оказывает на правом фланге атаки и пытается скидывать Силла, а Головин перешел играть ближе к центру.
Йоветич в откровенном фоле сорвал атаку «Страсбурга», но ограничился судья без желтой карточки для черногорца.
Предпочитают монегаски играть длинными забросами на скоростного Силла — с короткими передачами лучше получается.
Камиль Глик под конец тайма уже самостоятельно потащил мяч в атаку, однако и у него сегодня не проходят передачи.
Неплохо сейчас двигали мяч хозяева у ворот «Монако», но все завершилось фолом Корнье в атаке. Недовольна публика.
Хорошо было! Хенрикс в стеночку сыграл с партнером, который откатил ему мяч буквально на штрафной линии, но очень сильно и неточно пробил Бенджамин.
Поплыл Сейду Си... Где-то с 30-ти метров пробил игрок «Страсбурга» по воротам монегасков, спокойно должен был забирать мяч Си, но опять выронил снаряд, что едва не привело к опасному моменту.
Прошел у «Монако» заброс в штрафную «Страсбурга» на Фалькао, где колумбийца уронили, но без нарушения правил. Владение мячом по-прежнему за хозяевами.
Как по учебнику действует «Страсбург» — в две-три передачи выходит в атаку, все диагонали точные, подборы за ними. Сложно сегодня будет «Монако».
Если короткие передачи «Монако» это печаль, то дальние — хоть плачь. Все идет в руки Зельса.
Опять был заброс по правому флангу от игрока «Страсбурга», но Шадли удачно подставился и дал мячу уйти за пределы поля.
Кардинально у нас изменилась картина происходящего: «Страсбург» взял мяч под контроль и пытается позиционно атаковать — получается не очень. Надо полагать, удобнее хозяевам играть вторым номером.
Очень неожиданное развитие событий — монегаски владели и мячом, и территорией. Но очень мощно отвечают хозяева, куда острее «Монако».
Первый угловой в матче заработал «Страсбург», который завершился еще до подачи — сфолили хозяева в штрафной монегасков.
Тут же хозяева ответили своим опасным выпадом, но Кенни Лала не дотянулся до мяча в штрафной «Монако».
Совсем пока не заметен в игре Александр Головин. В расстановке Анри он располагается ближе к правому флангу, взаимодействую с Сидибе.
Есть ощущение, что «Страсбург» собирается развивать позиционные атаки исключительно через фланги. Так и тянет туда хозяев. Но пока просто бессмысленное перекатывание мяча.
«Монако» при приближении к штрафной площади соперника завершает атаку пасом назад — унылое зрелище. У «Страсбурга» пока даже таких подходов не было.
Очень спокойно начинается игра, вливаются команды в национальный чемпионат после международного перерыва. «Монако» попытался провести атаку через правый фланг, но Сидибе оказался в офсайде.
«Монако» и «Страсбург» располагаются на 18 и 9 местах турнирной таблицы чемпионата Франции соответственно. Монегаски уже в зоне вылета — им кровь из носу нужна победа.
«Cтрасбург» выйдет в следующем стартовом сочетании:
Александр Головин выйдет в стартовом составе в первом матче Анри!
На тренерском мостике «Монако» сегодня дебютирует прославленный французский футболист Тьерри Анри. Он защищал цвета монегасков с 1992 по 1999 год, а несколько дней назад сменил на посту главного тренера команды Леонарду Жардима, под руководством которого «Монако» не одержал ни одной победы за два месяца.
Начало матча в 21.00 мск.
«Монако» Александра Головина в первом матче после назначения Тьерри Анри на пост главного тренера клуба играет в чемпионате Франции на выезде со «Страсбургом». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.