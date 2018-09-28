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Сент-Этьен Монако

Россиянин на замене: «Монако» унижают без Головина. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги 1 «Сент-Этьен» — «Монако»

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«Сент-Этьен» на своем поле принимает «Монако» в матче 8-го тура чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
8-й тур  |   28 сентября 21:45   |  2 тайм
Сент-Этьен
1:0
Монако
Стадион «Жеффруа-Гишар», Сент-Этьен | Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Хазри 41'
Н'Дорам 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Стефан Рюффье
11 (з)    Габриэл
5 (з)   Тимоте Колодзейчак
24 (з)   Лоик Перрен
28 (з)   Невен Суботич
6 (п)   Янн М'Вила
17 (п)   Оле Сельнес
7 (п)   Реми Кабелла
10 (п)   Вахби Хазри 41'
19 (н)   Янис Салибюр-Илонго
9 (н)   Луа Дьони
16 (в)   Диего Бенальо
19 (з)   Джибриль Сидибе
3 (з)   Антонио Баррека
24 (з)   Андреа Раджи
25 (з)   Камил Глик
36 (п)   Софьян Диоп
11 (п)   Адама Траоре
6 (п)   Кевин Н'Дорам 13'
28 (п)    Пеле
34 (п)   Мусса Силла
9 (н)   Радамель Фалькао
Запасной состав
30 (в)   Джесси Мулен
33 (з)   Микаэль Пано
4 (з)   Вильям Салиба
18 (н)   Арно Норден
21 (н)   Ромен Амума
22 (н)   Кевин Монне-Паке
27 (н)   Роберт Берич
30 (в)   Сейду Си
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
4 (п)   Жан-Эде Аолу
17 (п)   Александр Головин
20 (п)   Насер Шадли
22 (н)   Хорди Мбула
29 (н)   Самуэль Грандсир
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'50

ААА! Джибриль Сидибе вырезает гениальную передачу на Фалькао, но Радамель не забивает из убойной позиции. Очень жаль, момент был отличным.

'48

«Монако» владеет мячом в начале второго тайма. «Сент-Этьен» пока предпочитает оборонять минимальное преимущество.

'46

Второй тайм! Продолжаем трансляцию!

'45

Ничего не добавил арбитр к первому тайму. В первом тайме «Сент-Этьен» был лучше. Хозяева выигрывают закономерно. Надеемся на выход Головина во втором тайме.

'43

Пытается «Монако» отобрать инициативу и оперативно сравнять счет. Пока не получается.

'41

Абсолютно один оказался тунисский футболист в штрафной соперника. Спокойно получил мяч игрок, развернулся и вогнал снаряд в угол — 1:0!

'41

ГО-О-ОЛ! Забивает «Сент-Этьен»! Хазри!

'40

Зато у «Монако» целых три удара в створ ворот соперника! У соперника гостей — ноль.

'38

По владению мячом огромным преимуществом владеют хозяева. 62 процента — против 38-ми у гостей.

'36

Снова момент у монегасков! Из выгодной позиции был Фалькао, но не смог переиграть голкипер звездный форвард гостей.

'34

Достаточно открыто играют команды в первом тайме. Но хозяева пока гораздо ближе к голу, чем гости.

'32

КАААК?! Как не забил сейчас «Монако»? Мусса Силла выскочил один на один, обыграл голкипера, но не смог отправит мяч в пустые ворот. В последний момент героически успел выбить снаряд защитник.

'30

Что сказать, пока везет «Монако», что счет по-прежнему 0:0. Вынуждены оборонятся гости.

'28

Перекладина! Ничего себе. Реми Кабелла с угла штрафной мощно зарядил во воротам гостей, резко опускавшийся мяч сотряс каркас владений немного потерявшегося Бенальо.

'26

Еще одна опасность у ворот монегасков. Луа Дьони с левого фланга очень опасно простреливал во вратарскую, но Диего Бенальо забрал снаряд в руки.

'24

Несколько атмосферный кадров со стадиона.

'22

«Сент-Этьен» много контролирует мяч, проводит позиционные атаки. «Монако» же предпочитает использовать неточные длинные передачи.

'20

После сумасшедшего момента хозяев поля немного успокоилась игра. Команды ведут борьбу в центре поля.

'18

Вот это да! Вот это Хазри! Не забивает игрок «Сент-Этьена» с метра. Никто ему не мешал. И никто не понял, что произошло. Мяч от головы хавбек отлетел куда-то вбок.

'16

Очень красиво болеют фанаты хозяев сегодня.

'14

Первая желтая карточка в нашем поединке. Кевин Н'Дорам наказан за грубейший подкат. Вадим Васильев на трибуне недовольно скрестил руки.

'12

Аншлаг сегодня на стадионе «Жеффруа-Гишар», который вмещает 42 тысячи зрителей. «Монако» может только позавидовать такой явке.

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Asse - As Monaco

Публикация от Yanis Kwiatkowski (@yanis_kiwi)

'10

Ох, ну это несерьезно. Вахби Хазри безхитростно пробил прямо в стенку. А Фернандо бы забил!

'9

А вот и ответочка. «Сент-Этьен» получает право на штрафной практически по центру в 23-х метрах от ворот... Сейчас будет жарко.

'7

Неудачным навесом заканчивается стандарт. Камил Глик вроде попытался достать мяч, но снаряд летел слишком уж высоко.

'5

Джибриль Сидибе заработал опасный штрафной на правом фланге атаки монегасков. Вот он — шанс гостей.

'3

Хозяева активнее начинают встречу. «Монако» предпочитает обороняться.

'1

Матч начался! Поехали!

21:40

«Сент-Этьенн» же находится на шестом месте в Лиге 1 с 12-ю очками и пока что по игре выглядит стабильнее монегасков. Посмотрим, сможет ли команда Головина сегодня прервать свою черную полосу.

21:35

«Монако» выдает один из худших стартов в чемпионате Франции за последнее время. Сейчас у подопечных Леонарду Жардима всего шесть очков после семи туров, и они располагаются на 18-м месте из 20-ти — в зоне вылета из высшего дивизиона.

Александр Головин

21:30

Стартовый состав «Сент-Этьенна»: Стефан Рюффье, Габриэл, Тимоте Колодзейчак, Лоик Перрен, Невен Суботич, Янн М'Вила, Оле Сельнес, Реми Кабелла, Вахби Хазри, Янис Салибюр-Илонго, Луа Дьони

21:27

Российский полузащитник монегасков Александр Головин, к сожалению, остался на скамейке запасных. Очень надеемся на его скорый выход на поле.

21:25

Стартовый состав «Монако»: Диего Бенальо, Джибриль Сидибе, Антонио Баррека, Андреа Раджи, Камил Глик, Софьян Диоп, Адама Траоре, Кевин Н'Дорам, Пеле, Мусса Силла, Радамель Фалькао

21:20

Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

21:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура чемпионата Франции, в котором встречаются «Сент-Этьен» и «Монако».