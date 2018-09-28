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«Монако» владеет мячом в начале второго тайма. «Сент-Этьен» пока предпочитает оборонять минимальное преимущество.
Второй тайм! Продолжаем трансляцию!
Ничего не добавил арбитр к первому тайму. В первом тайме «Сент-Этьен» был лучше. Хозяева выигрывают закономерно. Надеемся на выход Головина во втором тайме.
Пытается «Монако» отобрать инициативу и оперативно сравнять счет. Пока не получается.
Зато у «Монако» целых три удара в створ ворот соперника! У соперника гостей — ноль.
По владению мячом огромным преимуществом владеют хозяева. 62 процента — против 38-ми у гостей.
Достаточно открыто играют команды в первом тайме. Но хозяева пока гораздо ближе к голу, чем гости.
Что сказать, пока везет «Монако», что счет по-прежнему 0:0. Вынуждены оборонятся гости.
Еще одна опасность у ворот монегасков. Луа Дьони с левого фланга очень опасно простреливал во вратарскую, но Диего Бенальо забрал снаряд в руки.
Несколько атмосферный кадров со стадиона.
«Сент-Этьен» много контролирует мяч, проводит позиционные атаки. «Монако» же предпочитает использовать неточные длинные передачи.
После сумасшедшего момента хозяев поля немного успокоилась игра. Команды ведут борьбу в центре поля.
Очень красиво болеют фанаты хозяев сегодня.
Аншлаг сегодня на стадионе «Жеффруа-Гишар», который вмещает 42 тысячи зрителей. «Монако» может только позавидовать такой явке.
Ох, ну это несерьезно. Вахби Хазри безхитростно пробил прямо в стенку. А Фернандо бы забил!
А вот и ответочка. «Сент-Этьен» получает право на штрафной практически по центру в 23-х метрах от ворот... Сейчас будет жарко.
Неудачным навесом заканчивается стандарт. Камил Глик вроде попытался достать мяч, но снаряд летел слишком уж высоко.
Джибриль Сидибе заработал опасный штрафной на правом фланге атаки монегасков. Вот он — шанс гостей.
Хозяева активнее начинают встречу. «Монако» предпочитает обороняться.
Матч начался! Поехали!
«Сент-Этьенн» же находится на шестом месте в Лиге 1 с 12-ю очками и пока что по игре выглядит стабильнее монегасков. Посмотрим, сможет ли команда Головина сегодня прервать свою черную полосу.
«Монако» выдает один из худших стартов в чемпионате Франции за последнее время. Сейчас у подопечных Леонарду Жардима всего шесть очков после семи туров, и они располагаются на 18-м месте из 20-ти — в зоне вылета из высшего дивизиона.
Стартовый состав «Сент-Этьенна»: Стефан Рюффье, Габриэл, Тимоте Колодзейчак, Лоик Перрен, Невен Суботич, Янн М'Вила, Оле Сельнес, Реми Кабелла, Вахби Хазри, Янис Салибюр-Илонго, Луа Дьони
Российский полузащитник монегасков Александр Головин, к сожалению, остался на скамейке запасных. Очень надеемся на его скорый выход на поле.
Стартовый состав «Монако»: Диего Бенальо, Джибриль Сидибе, Антонио Баррека, Андреа Раджи, Камил Глик, Софьян Диоп, Адама Траоре, Кевин Н'Дорам, Пеле, Мусса Силла, Радамель Фалькао
Игра начнется в 21:45 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура чемпионата Франции, в котором встречаются «Сент-Этьен» и «Монако».