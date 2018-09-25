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Головин занял центр — игра пошла активнее.
Готовится замена у «Монако».
Хороший проход Головина, но теряет мяч, а далее следует ответ «Анже».
Владение мячом: «Монако» — 65%, «Анже» — 35%.
Судья зафиксировал нарушение против Головина. Капель поставил подножку сопернику.
Юри Тилеманс («Монако») подал угловой слева, далее удар от ворот.
Ромен Тома (Анже) опасно сыграл против Пьетро Пеллегри. Назначен штрафной — мяч выбит в аут.
Атака монегасков — Флавьен Тэт вынужден был выбить мяч на угловой.
Все футболисты сконцентрировались в центре поля — идет позиционная игра.
Игра возобновлена.
Батист Сантамария упал, получив травму. На поле команда медицинской помощи.
Головин навешивает в штрафную — ни к чему не приводит.
По итогам первого тайма гости («Анже») выглядели увереннее.
Владение мячом после первого тайма: «Монако» — 65%, «Анже» — 35%.
ВСЕ! Идем на перерыв. Счет после первого тайма — 0:1.
Томансо получает небольшую травму.
Атака «Монако», а руководит ею капитан (Фалькао).
Мяч полностью контролирует «Монако» — Головин завелся!
Атака монегасков, в которой Александр Головин забрасывает мяч в штрафную… Гости отбиваются.
Стремительная атака «Анже» заканчивается падением Фалькао.
В очередной раз Аолу теряет мяч.
Бенальо берет мяч и отдает его партнерам, но те теряют его на перехвате.
Самуэль Грандсир остановил многообещающую атаку соперника.
Владение мячом: «Монако» — 58%, «Анже» — 42%.
Головин довольно часто делает передачи, однако не так часто они доходят до адресата.
Владение мячом: «Монако» — 63%, «Анже» — 37%.
Стремительная атака Головина! Но партнер, очевидно, его не понял.
«Анже» осваивается!
Флавьен Тэт прорвался к воротам монегасков, но пробить не удалось.
Игроки «Анже» провели атаку, но, увы, судья показал офсайд.
Фалькао попытался провести атаку по центру, но «скопление ног» остановило его.
Футболисты «Монако» заработали штрафной, но не смогли его реализовать.
Игроки «Анже» попытались атаковать, но безуспешно.
С самого начала матча монегаски завладели мячом.
В своем дебютном матче против «Нима», который состоялся 21 сентября и завершился со счетом 1:1, Головин сыграл 20 минут.
«Анже» занимает 12-ю строчку с семью очками, одержав две победы.
«Монако» занимает 16-ю строчку в чемпионате Франции, одержав одну победу в шести матчах и имея в активе шесть очков.
Стал известен стартовый состав «Анже».
Головин в стартовом составе «Монако»!
Сама игра начнется в 20.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Монако» — «Анже» в рамках 7-го тура чемпионата Франции.