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Монако Анже

«Монако» с Головиным уступает «Анже». LIVE

Онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги 1 «Монако» — «Анже»

«Монако» принимает «Анже» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
7-й тур  |   25 сентября 20:00   |  2 тайм
Монако
0:1
Анже
Стадион «Луи II», Фонвьей | Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Фалькао 39'
Ндойе 13'
Баокен 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Диего Бенальо
19 (з)   Джибриль Сидибе
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
25 (з)   Камил Глик
5 (з)    Жемерсон
4 (п)   Жан-Эде Аолу
20 (п)   Насер Шадли 46'
8 (п)   Юри Тилеманс 63'
17 (п)   Александр Головин
9 (н)   Радамель Фалькао 39'
29 (н)   Самуэль Грандсир
16 (в)   Людовик Бютель
29 (з)   Венсан Мансо
25 (з)   Абдулай Бамба
24 (з)   Ромен Тома
4 (з)   Матео Павлович 8'
18 (п)   Батист Сантамария
15 (п)   Пьеррик Капелле
17 (п)   Шейк Ндойе 13'
5 (п)   Тома Мангани
20 (п)   Флавьен Тэт
19 (н)   Стефан Баокен 27'
Запасной состав
30 (в)   Сейду Си
24 (з)   Андреа Раджи
6 (п)   Кевин Н'Дорам
11 (п)   Адама Траоре
36 (п)   Софьян Диоп
23 (н)   Пьетро Пеллегри 46'
22 (н)   Хорди Мбула 63'
1 (в)   Закари Буше
8 (з)   Исмаэль Траоре 8'
2 (з)   Райан Айт
6 (п)   Венсан Пажо
7 (п)   Хариссон Манзала
9 (н)   Кристиан Лопес
11 (н)   Вилфрид Канга
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Нарушения
Удары
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В створ:
Владение мячом
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'65

Головин занял центр — игра пошла активнее.

'64

Тактическая замена! Тилеманс уходит с поля, его меняет Мбоуле

'63

Готовится замена у «Монако».

'60

Хороший проход Головина, но теряет мяч, а далее следует ответ «Анже».

'58

Владение мячом: «Монако» — 65%, «Анже» — 35%.

'57

Судья зафиксировал нарушение против Головина. Капель поставил подножку сопернику.

'55

Юри Тилеманс («Монако») подал угловой слева, далее удар от ворот.

'54

Ромен Тома (Анже) опасно сыграл против Пьетро Пеллегри. Назначен штрафной — мяч выбит в аут.

'53

Атака монегасков — Флавьен Тэт вынужден был выбить мяч на угловой.

'51

Все футболисты сконцентрировались в центре поля — идет позиционная игра.

'49

Игра возобновлена.

'48

Батист Сантамария упал, получив травму. На поле команда медицинской помощи.

'47

Головин навешивает в штрафную — ни к чему не приводит.

'46

Тактическая замена. Насер Шадли уходит с поля и его меняет Пьетро Пеллегри.

'46

Начинается второй тайм!

'45+1

По итогам первого тайма гости («Анже») выглядели увереннее.

'45

Владение мячом после первого тайма: «Монако» — 65%, «Анже» — 35%.

'45

ВСЕ! Идем на перерыв. Счет после первого тайма — 0:1.

'44

Томансо получает небольшую травму.

'43

Атака «Монако», а руководит ею капитан (Фалькао).

'42

Мяч полностью контролирует «Монако» — Головин завелся!

'41

Атака монегасков, в которой Александр Головин забрасывает мяч в штрафную… Гости отбиваются.

'38

Стремительная атака «Анже» заканчивается падением Фалькао.

'38

Радамель Фалькао получает желтую карточку за симуляцию.

'35

В очередной раз Аолу теряет мяч.

'33

Бенальо берет мяч и отдает его партнерам, но те теряют его на перехвате.

'31

Самуэль Грандсир остановил многообещающую атаку соперника.

'30

Владение мячом: «Монако» — 58%, «Анже» — 42%.

'28

ГОООООЛ! «Анже» открыл счет, гол забил Стефан Баокен.

'26

Головин довольно часто делает передачи, однако не так часто они доходят до адресата.

'24

Владение мячом: «Монако» — 63%, «Анже» — 37%.

'23

Стремительная атака Головина! Но партнер, очевидно, его не понял.

'21

«Анже» осваивается!

'19

Флавьен Тэт прорвался к воротам монегасков, но пробить не удалось.

'15

Игроки «Анже» провели атаку, но, увы, судья показал офсайд.

'13

Шейк Ндойе получает желтую карточку за грязную борьбу.

'8

Матео Павлович травмировался в атаке — уходит с поля, уступая место Исмаэлю Траоре.

'7

Фалькао попытался провести атаку по центру, но «скопление ног» остановило его.

'5

Футболисты «Монако» заработали штрафной, но не смогли его реализовать.

'3

Игроки «Анже» попытались атаковать, но безуспешно.

'2

С самого начала матча монегаски завладели мячом.

'1

Встреча стартовала!

19:50

В своем дебютном матче против «Нима», который состоялся 21 сентября и завершился со счетом 1:1, Головин сыграл 20 минут.

19:46

«Анже» занимает 12-ю строчку с семью очками, одержав две победы.

19:45

«Монако» занимает 16-ю строчку в чемпионате Франции, одержав одну победу в шести матчах и имея в активе шесть очков.

19:42

Стал известен стартовый состав «Анже».

19:40

Головин в стартовом составе «Монако»!

19:35

Сама игра начнется в 20.00 мск.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Монако» — «Анже» в рамках 7-го тура чемпионата Франции.