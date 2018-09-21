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Головин протащил мяч к штрафной «Нима», но Силла вместо паса ему или Фалькао начал обыгрывать и прострелил в пустоту. Неудачное решение.
Отличный фирменный проход Головина, но пожадничал Силла с ответной передачей. Могло быть очень опасно.
Головин располагается на привычном для себя левом флангом, периодически смещаясь в центр.
Очень активно вошел в игру россиянин. Сразу несколько полезных действий совершил в штрафной соперника.
Александр Головин сейчас появится на поле!
Диалло получает по ногам от Барреки, но все в порядке с защитником. Однако на другом конце поля лежит капитан «Нима» Бриансон, который неудачно подкатился под Диопа.
Бозок с больным ухом с дальней дистанции и в окружении нескольких соперников решился на удар. Очень неточно получилось.
Умуту Бозоку досталось от Ндорама ногой по уху. Ужасный крик турка, но все обошлось.
А вот и Головин попал в объективы телекамер! Разминается россиянин. Возможно, уже скоро увидим его на поле.
Какие передачи сегодня раздает Тилеманс... Мастер!
Заметно повеселела игра! Куда активнее начали действовать команды.
А теперь Бенальо выручил! Прошел у «Нима» навес после штрафного, и Бриансон мог оформлять дубль. Несмотря на старания игроков, арбитр зафиксировал опасную игру.
И сразу пошли в атаку монегасков. Владеют они заметным преимуществом, хоть и без остроты у ворот соперника.
«Монако» полностью контролирует игру. Но острая передача Мбула не дошла до игроков в штрафной «Нима».
Доигрывают команды первый тайм. Без особых моментов проходит заключительная часть первой 45-минутки.
Преимущественно флангами команды сегодня стараются атаковать, но у «Монако» пока совсем не получается. Есть ощущение, что неправильно позиции занимают форварды монегасков.
У флангового защитника «Монако» Раджи сегодня колоссальное количество работы — так и тянет туда игроков «Нима», но справляется пока итальянец.
«Монако» наконец дошел до ворот «Нима», но после очередного кросса в штрафную соперника никого из игроков монегасков так не оказалось.
По игрокам «Нима» ничуть не скажешь, что они приехали обороняться. Очень смело идут вперед и умудряются создавать моменты. С обороной у «Монако», как и с газоном, все плохо.
И отлично отрабатывает Фалькао в обороне! Но с нарушением правил. У «Нима» мяч в последние минуты.
Радамель Фалькао отправлял мяч над стенкой во вратарский угол, но в створ не попал. Свистят болельщики на «Луи II».
Траоре почти на линии штрафной получил по ногам от защитника «Нима». Получает право на опасный штрафной «Монако».
«Ним» после забитого мяча опустился к своей штрафной. Активно атакуют монегаски, но пока совсем без остроты.
Алакуш убегал на свободное пространство вблизи штрафной «Монако», а Диоп его прихватил. Опасный штрафной будет.
Опасно сыграл Ндорам против Гийома. Бельгиец несколько минут провел на газоне.
Выровнял игру «Монако» и пытается контролировать мяч. Баррека подавал в штрафную «Нима», но никого из одноклубников мяч там не нашел.
Андреа Раджи какую-то совсем нелепую ошибку допускает. Шли монегаски в атаку, пас последовал на свободного итальянца, а тот в полном одиночестве не смог принять легкий мяч.
«Ним» подавал опасный штрафной, Бенальо не слишком удачно сыграл на выходе, а на подборе были игроки соперника, но остроты создать не смогли.
Хорошими моментами обменялись команды на первых минутах. У монегасков с фланга последовала передача на Адаму Траоре в штрафную, но тот очень плохо пробил. У «Нима» Бобишон нанес опасный удар над перекладиной.
У «Монако» пока бедствующее положение в чемпионате Франции. За пять туров подопечные Леандру Жардима набрали лишь пять очков и находятся на 15 месте.
Напомним, что Александр Головин перешел в «Монако» минувшим летом из московского ЦСКА за €30 млн. На одной из первых тренировок он получил травму голеностопа, из-за чего пока не смог дебютировать за новый клуб.
Стартовые сочетания команд на сегодняшний матч! «Монако»: Бенальо, Баррека, Раджи, Глик, Бенассер, Н'Дорам, Тилеманс, Траоре, Диоп, Мбула, Фалькао. «Ним»: Бернардони, Либой, Валь, Алакуш, Пакье, Бриансон, Бобишон, Тиуб, Гийом, Бозок, Рипар.
А вот и Александр Головин! Сегодня он начнет матч на скамейке запасных. Надеемся увидеть его на поле.
Сама игра начнется в 21.45 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Монако» — «Ним», в котором за «монегасков» может дебютировать российский полузащитник Александр Головин.