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Монако Ним

Дождались: Головин дебютировал за «Монако» в игре с «Нимом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги 1 «Монако» — «Ним»

«Монако» принимает «Ним» в рамках 6-го тура чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   21 сентября 21:45   |  2 тайм
Монако
1:1
Ним
Стадион «Луи II», Фонвьей | Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
Фалькао 27'
Гийом 4'
Бриансон 19'
Диалло 75'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Диего Бенальо
24 (з)   Андреа Раджи
3 (з)   Антонио Баррека
25 (з)   Камил Глик
15 (п)   Юсеф Аит
6 (п)   Кевин Н'Дорам
36 (п)   Софьян Диоп
8 (п)   Юри Тилеманс
11 (п)   Адама Траоре
9 (н)   Радамель Фалькао 27'
22 (н)   Хорди Мбула
30 (в)   Поль Бернардони
27 (з)   Эрве Либой
18 (з)   Тео Валь 75'
29 (п)   Софьян Алакуш
15 (п)   Гаэтан Пакье
23 (п)   Антони Бриансон 19'
14 (н)   Антонен Бобишон
22 (н)   Сада Тиуб
25 (н)   Батист Гийом 4'
19 (н)   Умут Бозок
20 (н)   Рено Рипар
Запасной состав
30 (в)   Сейду Си
5 (з)    Жемерсон
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
17 (п)   Александр Головин
34 (п)   Мусса Силла
20 (п)   Насер Шадли
29 (н)   Самуэль Грандсир
1 (в)   Батист Валетт
5 (з)   Лоик Ландре
26 (з)   Флорьян Мигель
2 (п)   Мустафа Диалло 75'
10 (п)   Дени Буанга
12 (п)   Крист-Эммануэль Мауасса
9 (н)   Клеман Депрес 75'
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`82

Головин протащил мяч к штрафной «Нима», но Силла вместо паса ему или Фалькао начал обыгрывать и прострелил в пустоту. Неудачное решение.

`80

СИЛЛА! Как не попал? Один он находился перед вратарем, в метре от ворот, но каким-то образом отправил мяч вообще в другую сторону.

`79

Отличный фирменный проход Головина, но пожадничал Силла с ответной передачей. Могло быть очень опасно.

`78

Последняя замена у «Монако»: вместо Адамы Траоре на поле появляется Мусса Силла.

`77

Головин располагается на привычном для себя левом флангом, периодически смещаясь в центр.

`75

Очень активно вошел в игру россиянин. Сразу несколько полезных действий совершил в штрафной соперника.

`72

Дебютирует Головин за «Монако»! Поздравляем Александра!

`72

Очень здорово разыграли комбинацию игроки «Нима», но офсайд.

`71

Александр Головин сейчас появится на поле!

`69

Диалло получает по ногам от Барреки, но все в порядке с защитником. Однако на другом конце поля лежит капитан «Нима» Бриансон, который неудачно подкатился под Диопа.

`67

Бозок с больным ухом с дальней дистанции и в окружении нескольких соперников решился на удар. Очень неточно получилось.

`65

Умуту Бозоку досталось от Ндорама ногой по уху. Ужасный крик турка, но все обошлось.

`63

Ох, какой удар! Бенальо вытащил из под перекладины мяч после удара Бобишона со штрафного. Отлично сегодня играют вратари.

`62

И «Ним» отвечает заменой: Мустафа Диалло вместо Тиуба.

`61

Первая замена у «Монако». Жорди Мбула, неудачно проведший свой игровой час, уходит отдыхать. Самуэль Грандсир вышел спасать монегасков.

`60

А вот и Головин попал в объективы телекамер! Разминается россиянин. Возможно, уже скоро увидим его на поле.

`59

Какие передачи сегодня раздает Тилеманс... Мастер!

`57

И опять связка Тилеманс — Фалькао! Здорово бельгиец перевел мяч колумбийцу, капитан монегасков обработал мяч и с дальней дистанции отправлял мяч под перекладину Бернардона — выше.

`55

Заметно повеселела игра! Куда активнее начали действовать команды.

`53

ФАЛЬКАО!!! После подачи Тилеманса выпрыгнул на дальней штанге и замыкал навес, но умудрился попасть в перекладину. Отскочивший от газона мяч не пересек линию ворот.

`51

А теперь Бенальо выручил! Прошел у «Нима» навес после штрафного, и Бриансон мог оформлять дубль. Несмотря на старания игроков, арбитр зафиксировал опасную игру.

`49

НУ КАК СЕЙЧАС МЯЧ НЕ ОКАЗАЛСЯ В ВОРОТАХ «НИМА»?! Это Диоп наносил опасный удар, а Мбула на добивании даже в створ не попал. Фантастическая удача и не менее фантастический голкипер пока спасают гостей.

`48

И сразу пошли в атаку монегасков. Владеют они заметным преимуществом, хоть и без остроты у ворот соперника.

`46

Стартовал второй тайм! К сожалению, по-прежнему без Александра Головина. Ждем россиянина сегодня на поле — этому «Монако» нужен герой.

`45

ПЕРЕРЫВ! «Монако» — «Ним» — 1:1. Обменялись команды забитыми мячами, но много сумбура. Ждем во втором тайме Головина. Отдохнем.

`45

БРАВО, БЕРНАНДОНИ! Тилеманс подавал штрафной, который не коснулся никого из игроков и полетел в нижний угол ворот «Нима». Потрясающее спасение француза.

`43

«Монако» полностью контролирует игру. Но острая передача Мбула не дошла до игроков в штрафной «Нима».

`41

Доигрывают команды первый тайм. Без особых моментов проходит заключительная часть первой 45-минутки.

`39

МОМЕНТИЩЕ! Наконец прошла у «Монако» передача с фланга, а в штрафной Фалькао перевисел защитника «Нима». Спас гостей голкипер Бернардони.

`37

Преимущественно флангами команды сегодня стараются атаковать, но у «Монако» пока совсем не получается. Есть ощущение, что неправильно позиции занимают форварды монегасков.

`35

У флангового защитника «Монако» Раджи сегодня колоссальное количество работы — так и тянет туда игроков «Нима», но справляется пока итальянец.

`33

«Монако» наконец дошел до ворот «Нима», но после очередного кросса в штрафную соперника никого из игроков монегасков так не оказалось.

`31

По игрокам «Нима» ничуть не скажешь, что они приехали обороняться. Очень смело идут вперед и умудряются создавать моменты. С обороной у «Монако», как и с газоном, все плохо.

`29

И отлично отрабатывает Фалькао в обороне! Но с нарушением правил. У «Нима» мяч в последние минуты.

`27

ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Радамель Фалькао! Протащил колумбиец мяч к штрафной «Нима» и филигранно пробил в нижний левый угол. Мяч по дороге успел задеть игрока соперника. 1:1 у нас.

`25

Радамель Фалькао отправлял мяч над стенкой во вратарский угол, но в створ не попал. Свистят болельщики на «Луи II».

`23

Траоре почти на линии штрафной получил по ногам от защитника «Нима». Получает право на опасный штрафной «Монако».

`22

«Ним» после забитого мяча опустился к своей штрафной. Активно атакуют монегаски, но пока совсем без остроты.

`19

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Бобишон потрясающую подачу выдал на своего капитана Бриансона, который без сопротивления расстрелял Бенальо! 1:0 в пользу «Нима»

`18

Алакуш убегал на свободное пространство вблизи штрафной «Монако», а Диоп его прихватил. Опасный штрафной будет.

`16

Опасно сыграл Ндорам против Гийома. Бельгиец несколько минут провел на газоне.

`14

Выровнял игру «Монако» и пытается контролировать мяч. Баррека подавал в штрафную «Нима», но никого из одноклубников мяч там не нашел.

`12

ВОТ ЭТО ШАНС! Жорди Мбула очень здорово разобрался с Пакье, выдержал паузу и нанес отвратительный удар. Мог сейчас решать испанец.

`10

И еще момент у «Нима»! Бобишон изящно развернулся и нанес удар в нижний угол Бенальо — все контролировал вратаря монегасков.

`9

Андреа Раджи какую-то совсем нелепую ошибку допускает. Шли монегаски в атаку, пас последовал на свободного итальянца, а тот в полном одиночестве не смог принять легкий мяч.

`7

«Ним» подавал опасный штрафной, Бенальо не слишком удачно сыграл на выходе, а на подборе были игроки соперника, но остроты создать не смогли.

`3

Батис Гийом полетел в опасный подкат под Камиля Глика и получил желтую карточку за грубость. Справедливо.

`3

Хорошими моментами обменялись команды на первых минутах. У монегасков с фланга последовала передача на Адаму Траоре в штрафную, но тот очень плохо пробил. У «Нима» Бобишон нанес опасный удар над перекладиной.

`1

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

21:40

У «Монако» пока бедствующее положение в чемпионате Франции. За пять туров подопечные Леандру Жардима набрали лишь пять очков и находятся на 15 месте.

21:35

Напомним, что Александр Головин перешел в «Монако» минувшим летом из московского ЦСКА за €30 млн. На одной из первых тренировок он получил травму голеностопа, из-за чего пока не смог дебютировать за новый клуб.

21:30

Стартовые сочетания команд на сегодняшний матч! «Монако»: Бенальо, Баррека, Раджи, Глик, Бенассер, Н'Дорам, Тилеманс, Траоре, Диоп, Мбула, Фалькао. «Ним»: Бернардони, Либой, Валь, Алакуш, Пакье, Бриансон, Бобишон, Тиуб, Гийом, Бозок, Рипар.

21:25

А вот и Александр Головин! Сегодня он начнет матч на скамейке запасных. Надеемся увидеть его на поле.

21:20

Сама игра начнется в 21.45 мск.

21:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Монако» — «Ним», в котором за «монегасков» может дебютировать российский полузащитник Александр Головин.