Матч за первое место в группе: «Крылья» принимают «Краснодар» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа В. 4-й тур. «Крылья Советов» — «Краснодар». ОНЛАЙН

Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России в группе В самарские «Крылья Советов» принимают «Краснодар». Команды лидируют в подгруппе с шестью очками и сражаются за первую строчку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа B. 4-й тур
1-й тайм
17 сентября 18:00
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
6'

Жубал снял в штрафной «Краснодара» воздух после подачи корнера.

5'

Костанца выиграл позицию у Жубала и простреливал, но Пальцев заблокировал на угловой.

3'

Игра возобновилась, и Костанца со Стежко в нее вернулись.

2'

В атаке «Крыльев» пошла подача в штрафную, где Костанца и Стежко столкнулись головами. У игрока «Крыльев» рассечена губа, а вот защитник, дебютирующий сегодня за «Краснодар» оказался на газоне и лежал больше минуты. Удар в затылок пришелся.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

18:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Кукуляком из Калуги во главе.

17:55

А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:

Агкацев, Хмарин, Пальцев, Жубал, Стежко, Батчи, Перрен, Ленини, Кривцов, Козлов, Кордоба.

17:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев:

Кокарев, Лепский, Сутормин, Чернов, Божин, Печенин, Иванисеня, Костанца, Витюгов, Олейников, Рахманович.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ «Крылья Советов» в Самаре принимают «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

