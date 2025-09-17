Жубал снял в штрафной «Краснодара» воздух после подачи корнера.
Костанца выиграл позицию у Жубала и простреливал, но Пальцев заблокировал на угловой.
Игра возобновилась, и Костанца со Стежко в нее вернулись.
В атаке «Крыльев» пошла подача в штрафную, где Костанца и Стежко столкнулись головами. У игрока «Крыльев» рассечена губа, а вот защитник, дебютирующий сегодня за «Краснодар» оказался на газоне и лежал больше минуты. Удар в затылок пришелся.
Поееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Кукуляком из Калуги во главе.
А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:
Агкацев, Хмарин, Пальцев, Жубал, Стежко, Батчи, Перрен, Ленини, Кривцов, Козлов, Кордоба.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев:
Кокарев, Лепский, Сутормин, Чернов, Божин, Печенин, Иванисеня, Костанца, Витюгов, Олейников, Рахманович.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ «Крылья Советов» в Самаре принимают «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.