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У Карпина проблемы: «Сочи» забил «Динамо» дважды за минуту. LIVE

Футбол. Кубок России, Путь РПЛ. Групповой этап, 1-й тур. «Динамо» — «Сочи». ОНЛАЙН

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Матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона 2024/2025 между ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Сочи» (Сочи), 29 июля 2025 года

Владимир Федоренко/РИА Новости
«Динамо» Валерия Карпина стартует в новом розыгрыше Кубка России матчем с «Сочи». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа B. 1-й тур
1-й тайм
29 июля 18:30
Динамо М
Москва, Россия
9' Сергеев
1 : 2
Сочи
Сочи, Россия
34' Васильев
35' Фёдоров
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

9' Сергеев

24' Окишор

44' Александров

34' Васильев 35' Фёдоров

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Классный первый тайм мы увидели! «Динамо» доминировала поначалу и открыло счет. Но затем бело-голубые стали оставлять много пространства сзади, и сочинцы этим воспользовались, забив дважды за минуту!

'45+4

Опасный был удар, Дёгтев в углу парировал!

'45+3

На линии чужой штрафной зарабатывают стандарт бело-голубые.

'45

Добавлено четыре минуты.

'44

Желтая Александрову за срыв атаки. Он не по правилам остановил Федорова, который на чужой половине поля обокрал соперника и вновь устремился к воротам.

'40

Едва третий не забивают гости! Вновь провалилось «Динамо» в обороне, Барт в касание вывел Крамарича один на один с вратарем, но в этот раз Лещук коснулся мяча, и тот пролетел рядом со штангой!

'38

Макаров в чужой штрафной «качнул» соперника и пробил в дальний угол — в миллиметрах от штанги мяч пролетел!

'37

Некоторое время потребовалось видеоассистентам на разбор эпизода, но в итоге решено, что и этот гол забит по правилам!

'36

Первый гол «Сочи» засчитали, а Федоров тут же забил второй! Выбежал он один на один с Лещуком и переиграл вратаря, пробив под рукой! Теперь проверяют эпизод на возможный офсайд. А началось все с потери «Динамо» на чужой половине поля!

'35

ГОЛ!!!

'34

А вот теперь не спасает голкипер «Динамо»! Васильев на радиусе подработал себе мяч и пробил вторым касанием точно под штангу! Будет ли VAR проверять эпизод? Игрок «Сочи» высоко поднял ногу, принимая мяч, а соперник летел на мяч головой.

'33

ГОЛ!!!

'32

Федоров в падении замкнул навес, Лещук вытащил мяч из угла!

'30

Крамаричу досталось по лицу от Макарова. Динамовец отделался устным предупреждением, а вот игроку «Сочи» потребовалась помощь медиков.

'27

Дёгтев после скидки Александрова выпустил мяч из рук, его подобрал Зайзендаль, но с нескольких метров пробил выше ворот!

'24

Снова Окишор в центре внимания. Но теперь он получает предупреждение за то, что рукой остановил забег Магаля, буквально обняв соперника.

'21

Окишор упал в чужой штрафной, но Сараев дает понять, что надо играть дальше. Динамовцы и не возмущаются: фола нет.

'18

Достаточно спокойный сейчас темп в игре. Острых моментов после гола нет.

'15

Камера выхватила форварда «Динамо» Константина Тюкавина, восстанавливающегося после «крестов». Он поддерживает команду на трибуне, а на его колене видны шрамы после операции.

'13

Черноморцы не отсиживаются в обороне после пропущенного гола, игра идет на встречных курсах.

'10

Забивает «Динамо»! Макал потерял мяч, Нгамалё прорвался по левому флангу, набросил на дальнюю штангу, и Сергеев с острого угла пробил в противоход Дёгтеву точно в дальний угол!

'9

ГОЛ!!!

'6

Низом пробил Макаров, неудачно.

'5

Опасный штрафной зарабатывают хозяева: Алвес на радиусе зарядил по ноге Нгамалё.

'3

Активно начали сочинцы. Скопинцев в своей штрафной не без труда заблокировал Фёдорова, рвавшегося к воротам.

'1

Поехали! Главный судья — Иван Сараев.

18:25

«Динамо»: Лещук, Балахонов, Зайдензаль, Скопинцев, Смелов, Гагнидзе, Окишор, Александров, Макаров, Нгамалё, Сергеев.

«Сочи»: Дёгтев, Чирков, Макарчук, Осипов, Барт, Магаль, Васильев, Кайнов, Алвес, Фёдоров, Крамарич.

18:20

Игра начнётся в 18:30 мск.

18:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию кубкового матча между «Динамо» и «Сочи».

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