'36

Первый гол «Сочи» засчитали, а Федоров тут же забил второй! Выбежал он один на один с Лещуком и переиграл вратаря, пробив под рукой! Теперь проверяют эпизод на возможный офсайд. А началось все с потери «Динамо» на чужой половине поля!