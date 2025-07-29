Классный первый тайм мы увидели! «Динамо» доминировала поначалу и открыло счет. Но затем бело-голубые стали оставлять много пространства сзади, и сочинцы этим воспользовались, забив дважды за минуту!
Опасный был удар, Дёгтев в углу парировал!
На линии чужой штрафной зарабатывают стандарт бело-голубые.
Добавлено четыре минуты.
Желтая Александрову за срыв атаки. Он не по правилам остановил Федорова, который на чужой половине поля обокрал соперника и вновь устремился к воротам.
Едва третий не забивают гости! Вновь провалилось «Динамо» в обороне, Барт в касание вывел Крамарича один на один с вратарем, но в этот раз Лещук коснулся мяча, и тот пролетел рядом со штангой!
Макаров в чужой штрафной «качнул» соперника и пробил в дальний угол — в миллиметрах от штанги мяч пролетел!
Некоторое время потребовалось видеоассистентам на разбор эпизода, но в итоге решено, что и этот гол забит по правилам!
Первый гол «Сочи» засчитали, а Федоров тут же забил второй! Выбежал он один на один с Лещуком и переиграл вратаря, пробив под рукой! Теперь проверяют эпизод на возможный офсайд. А началось все с потери «Динамо» на чужой половине поля!
ГОЛ!!!
А вот теперь не спасает голкипер «Динамо»! Васильев на радиусе подработал себе мяч и пробил вторым касанием точно под штангу! Будет ли VAR проверять эпизод? Игрок «Сочи» высоко поднял ногу, принимая мяч, а соперник летел на мяч головой.
ГОЛ!!!
Федоров в падении замкнул навес, Лещук вытащил мяч из угла!
Крамаричу досталось по лицу от Макарова. Динамовец отделался устным предупреждением, а вот игроку «Сочи» потребовалась помощь медиков.
Дёгтев после скидки Александрова выпустил мяч из рук, его подобрал Зайзендаль, но с нескольких метров пробил выше ворот!
Снова Окишор в центре внимания. Но теперь он получает предупреждение за то, что рукой остановил забег Магаля, буквально обняв соперника.
Окишор упал в чужой штрафной, но Сараев дает понять, что надо играть дальше. Динамовцы и не возмущаются: фола нет.
Достаточно спокойный сейчас темп в игре. Острых моментов после гола нет.
Камера выхватила форварда «Динамо» Константина Тюкавина, восстанавливающегося после «крестов». Он поддерживает команду на трибуне, а на его колене видны шрамы после операции.
Черноморцы не отсиживаются в обороне после пропущенного гола, игра идет на встречных курсах.
Забивает «Динамо»! Макал потерял мяч, Нгамалё прорвался по левому флангу, набросил на дальнюю штангу, и Сергеев с острого угла пробил в противоход Дёгтеву точно в дальний угол!
ГОЛ!!!
Низом пробил Макаров, неудачно.
Опасный штрафной зарабатывают хозяева: Алвес на радиусе зарядил по ноге Нгамалё.
Активно начали сочинцы. Скопинцев в своей штрафной не без труда заблокировал Фёдорова, рвавшегося к воротам.
Поехали! Главный судья — Иван Сараев.
«Динамо»: Лещук, Балахонов, Зайдензаль, Скопинцев, Смелов, Гагнидзе, Окишор, Александров, Макаров, Нгамалё, Сергеев.
«Сочи»: Дёгтев, Чирков, Макарчук, Осипов, Барт, Магаль, Васильев, Кайнов, Алвес, Фёдоров, Крамарич.
Игра начнётся в 18:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию кубкового матча между «Динамо» и «Сочи».