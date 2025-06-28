Англия U21

Закипают страсти. Довольно глупый фол Германии привел к подачи Эллиотта со штрафного. Сначала мяч вроде вынесли, но недалеко, и во второй фазе атаки последовал острейший прострел Джеймса Макэйти на дальнюю штангу, куда в подкатах чуточку не успели сразу двое его партнеров.
Англичане по-прежнему больше контролируют мяч, не давая ничего сделать соперникам.
С подходами, часто заканчивающимися подачам, англичане пока справляются в обороне легко.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Харви Эллиотт — 1:0! Англия вскрыла немецкую оборону левым полуфлангом, Атуболу вытащил первый удар в упор, набежавшему партнеру добить не дали, но вынос низом был остановлен Эллиоттом на линии штрафной уже в правом полуфланге, после чего форвард «Ливерпуля» неотразимо пробил низом в угол!
Мяч больше под контролем у англичан на старте встречи. Германия же старается развивать свои атаки стремительно и вертикально.
Поееееехали! Матч начался.
Сборная Англии в полуфинале со счетом 2:1 переиграла команду Нидерландов, а Германия на этой стадии разгромила французов — 3:0.
А вот стартовый состав молодежной сборной Германии от Антонио Ди Сальво:
Атуболу, Браун, Эрман, Арри-Мби, Коллинз, Райц, Мартель, Небель, Груда, Вольтемаде, Вайпер.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер молодежной сборной Англии Ли Карсли:
Бидл, Хиншелвуд, Куанса, Крессвелл, Ливраменто, Андерсон, Макэйти, Скотт, Стэнсфилд, Хатчинсон, Эллиотт.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале молодежного чемпионата Европы по футболу встречаются сборные Англии и Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.