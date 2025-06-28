Англия U21

14'

Закипают страсти. Довольно глупый фол Германии привел к подачи Эллиотта со штрафного. Сначала мяч вроде вынесли, но недалеко, и во второй фазе атаки последовал острейший прострел Джеймса Макэйти на дальнюю штангу, куда в подкатах чуточку не успели сразу двое его партнеров.