На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Финал молодежного Евро: Англия с Германией бьются за золото. LIVE

Футбол. Евро U-21. Финал. Англия — Германия. ОНЛАЙН

close

Матч группового этапа Лиги наций между сборными Германии и Англии, 7 июня 2022 года

Lee Smith/Reuters
В финальном матче молодежного чемпионата Европы по футболу (U-21) встречаются сборные Англии и Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
U21 ЧЕ-2025. Финал
1-й тайм
28 июня 22:00
Англия U21
6' Эллиотт
1 : 0
Германия U21
Стадион «Тегельне Поле», Братислава, Словакия
1-й тайм

6' Эллиотт

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14'

Закипают страсти. Довольно глупый фол Германии привел к подачи Эллиотта со штрафного. Сначала мяч вроде вынесли, но недалеко, и во второй фазе атаки последовал острейший прострел Джеймса Макэйти на дальнюю штангу, куда в подкатах чуточку не успели сразу двое его партнеров.

12'

Англичане по-прежнему больше контролируют мяч, не давая ничего сделать соперникам.

9'

С подходами, часто заканчивающимися подачам, англичане пока справляются в обороне легко.

6'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Харви Эллиотт — 1:0! Англия вскрыла немецкую оборону левым полуфлангом, Атуболу вытащил первый удар в упор, набежавшему партнеру добить не дали, но вынос низом был остановлен Эллиоттом на линии штрафной уже в правом полуфланге, после чего форвард «Ливерпуля» неотразимо пробил низом в угол!

3'

Мяч больше под контролем у англичан на старте встречи. Германия же старается развивать свои атаки стремительно и вертикально.

1'

Поееееехали! Матч начался.

21:55

Сборная Англии в полуфинале со счетом 2:1 переиграла команду Нидерландов, а Германия на этой стадии разгромила французов — 3:0.

21:45

А вот стартовый состав молодежной сборной Германии от Антонио Ди Сальво:

Атуболу, Браун, Эрман, Арри-Мби, Коллинз, Райц, Мартель, Небель, Груда, Вольтемаде, Вайпер.

21:40

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер молодежной сборной Англии Ли Карсли:

Бидл, Хиншелвуд, Куанса, Крессвелл, Ливраменто, Андерсон, Макэйти, Скотт, Стэнсфилд, Хатчинсон, Эллиотт.

21:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале молодежного чемпионата Европы по футболу встречаются сборные Англии и Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами