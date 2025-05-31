31 мая 2025, 19:30 Обновлено: 31 мая 2025, 19:32 Спорт Размер текста А А А Шанс на спасение: «Ахмат» борется с «Уралом» за место в РПЛ. LIVE Футбол. РПЛ, переходные матчи. «Ахмат» — «Урал». ОНЛАЙН Данила Жиляев

Грозненский «Ахмат» принимает «Урал» в матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в новом сезоне. Первый матч грозненцы проиграли 1:2, после чего в отставку подал главный тренер команды Сергей Ташуев. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответного противостояния.

Россия — Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч 1-й тайм 31 мая 19:30 Ахмат Грозный, Россия 0 : 0 Урал Екатеринбург, Россия Стадион «Ахмат-Арена», Грозный, Россия