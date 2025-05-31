Напомним, «Ахмат» потерпел поражение в первом матче со счетом 1:2, после чего в отставку подал главный тренер команды Сергей Ташуев. Чтобы надеяться на сохранение прописки в РПЛ, грозненцам необходимо побеждать по сумме двух встреч.
Грозненцы захватили инициативу с первых минут, но пока не создают остроты.
Начали! Главный судья — Сергей Иванов.
«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Ибишев, Шатара, Адамов, Камилов, Исмаэл, Талал, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.
«Урал»: Мамин, Малькевич, Филипенко, Бегич, Бевеев, Железнов, Аюпов, Сунгатулин, Ишков, Егорычев, Секулич.
Матч начнется в 19:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Грозненский «Ахмат», проигравший первый стыковой матч за право играть в РПЛ «Уралу», постарается сохранить прописку в элите в ответной встрече. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.