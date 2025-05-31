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Шанс на спасение: «Ахмат» борется с «Уралом» за место в РПЛ. LIVE

Футбол. РПЛ, переходные матчи. «Ахмат» — «Урал». ОНЛАЙН

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Telegram-канал «ФК «Ахмат» Грозный»
Грозненский «Ахмат» принимает «Урал» в матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в новом сезоне. Первый матч грозненцы проиграли 1:2, после чего в отставку подал главный тренер команды Сергей Ташуев. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответного противостояния.
Россия — Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
1-й тайм
31 мая 19:30
Ахмат
Грозный, Россия
0 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'6

Напомним, «Ахмат» потерпел поражение в первом матче со счетом 1:2, после чего в отставку подал главный тренер команды Сергей Ташуев. Чтобы надеяться на сохранение прописки в РПЛ, грозненцам необходимо побеждать по сумме двух встреч.

'4

Грозненцы захватили инициативу с первых минут, но пока не создают остроты.

'1

Начали! Главный судья — Сергей Иванов.

19:25

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Ибишев, Шатара, Адамов, Камилов, Исмаэл, Талал, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.

«Урал»: Мамин, Малькевич, Филипенко, Бегич, Бевеев, Железнов, Аюпов, Сунгатулин, Ишков, Егорычев, Секулич.

19:20

Матч начнется в 19:30 мск.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Грозненский «Ахмат», проигравший первый стыковой матч за право играть в РПЛ «Уралу», постарается сохранить прописку в элите в ответной встрече. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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