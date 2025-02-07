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Спорт

Семак против Карпина: «Зенит» сражается с «Ростовом» за Зимний кубок РПЛ. LIVE

Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Ростов» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Михаил Киреев/РИА Новости
Петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака встречается с «Ростовом» Валерия Карпина в матче группового этапа Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Winline Зимний Кубок РПЛ. Группа B
1-й тайм
07 февраля 15:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Аль-Нахайян», Абу-Даби, ОАЭ
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:57

«Ростов» еще не набрал очков на турнире и находится на последнем, третьем месте в группе. «Зенит» расположился на второй строчке, заработав два очка (за победу по пенальти над ЦСКА). На первом месте располагается московский ЦСКА, у которого четыре очка (победил «Ростов» — три очка, проиграл по пенальти «Зениту» — один балл).

14:55

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Глушенков, Лусиано Гонду, Энрике, Кассьерра.

14:50

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Поярков, Вахания, Осипенко, Мохеби, Щетинин, Глебов, Комаров, Роналдо, Комличенко.

14:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» сыграет с «Ростовом» в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ.

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