«Ростов» еще не набрал очков на турнире и находится на последнем, третьем месте в группе. «Зенит» расположился на второй строчке, заработав два очка (за победу по пенальти над ЦСКА). На первом месте располагается московский ЦСКА, у которого четыре очка (победил «Ростов» — три очка, проиграл по пенальти «Зениту» — один балл).
Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Глушенков, Лусиано Гонду, Энрике, Кассьерра.
Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Поярков, Вахания, Осипенко, Мохеби, Щетинин, Глебов, Комаров, Роналдо, Комличенко.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» сыграет с «Ростовом» в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ.