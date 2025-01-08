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Спорт

Битва за финал: «Барселона» играет с «Атлетиком» в Суперкубке Испании. LIVE

Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Атлетик» (Бильбао) — «Барселона». ОНЛАЙН

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Albert Gea/Reuters
«Атлетик» из Бильбао принимает «Барселону» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
Матч не начался
08 января 22:00
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «», ,
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:55

«Атлетик» Б: Симон, Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче, Хаурегисар, Прадос, Уильямс, Гомес, Беренгер, Гурусета.

«Барселона»: Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья, Гави, Ямаль, Левандовски.

Любопытно: планировалось, что ворота «Барсы» в этой игре будет защищать Иньяки Пенья. Однако голкипер опоздал на сбор, и главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик принял решение исключить его из старта, доверив место в основе поляку Войцеху Щенсны.

21:50

Матч начнется в 22:00 мск.

21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию полуфинального матча Суперкубка Испании между «Атлетиком» из Бильбао и «Барселоной».

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