«Атлетик» Б: Симон, Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче, Хаурегисар, Прадос, Уильямс, Гомес, Беренгер, Гурусета.
«Барселона»: Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья, Гави, Ямаль, Левандовски.
Любопытно: планировалось, что ворота «Барсы» в этой игре будет защищать Иньяки Пенья. Однако голкипер опоздал на сбор, и главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик принял решение исключить его из старта, доверив место в основе поляку Войцеху Щенсны.
Матч начнется в 22:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию полуфинального матча Суперкубка Испании между «Атлетиком» из Бильбао и «Барселоной».