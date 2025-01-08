21:55

«Атлетик» Б: Симон, Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче, Хаурегисар, Прадос, Уильямс, Гомес, Беренгер, Гурусета.

«Барселона»: Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья, Гави, Ямаль, Левандовски.

Любопытно: планировалось, что ворота «Барсы» в этой игре будет защищать Иньяки Пенья. Однако голкипер опоздал на сбор, и главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик принял решение исключить его из старта, доверив место в основе поляку Войцеху Щенсны.