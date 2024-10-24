Крылья Советов

Сергеев нанес еще два удара, но сначала динамовцы заблокировали его выстрел, а затем сам форвард отправил мяч выше створа. «Крылья» очень активны в начале встречи!
Нападающий «Крыльев» Сергеев сразу же наносит удар с линии штрафной, но немного выше перекладины!
Матч начался!
Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Лепский, Зайдензаль, Александров, Бессмертный, Гагнидзе, Макаров, Окишор, Гладышев, Маухуб.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Овсянников, Галдамес, Гапонов, Грибакин, Шитов, Мендес, Иванисеня, Бабаев, Дмитриев, Гарре, Сергеев.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Матч «Крыльев» и «Динамо» в Кубке России стартует в 19.00 мск.