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Спорт

«Динамо» сражается с «Крыльями» в Кубке России. LIVE

Футбол. Кубок России. «Крылья Советов» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Денис Макаров в составе «Динамо»

Владимир Федоренко/РИА Новости
Московское «Динамо» играет на выезде с самарскими «Крыльями Советов» в матче Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа A. 6-й тур
1-й тайм
24 октября 19:00
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'4

Сергеев нанес еще два удара, но сначала динамовцы заблокировали его выстрел, а затем сам форвард отправил мяч выше створа. «Крылья» очень активны в начале встречи!

'2

Нападающий «Крыльев» Сергеев сразу же наносит удар с линии штрафной, но немного выше перекладины!

'1

Матч начался!

18:55

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Лепский, Зайдензаль, Александров, Бессмертный, Гагнидзе, Макаров, Окишор, Гладышев, Маухуб.

18:50

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Овсянников, Галдамес, Гапонов, Грибакин, Шитов, Мендес, Иванисеня, Бабаев, Дмитриев, Гарре, Сергеев.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Матч «Крыльев» и «Динамо» в Кубке России стартует в 19.00 мск.

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