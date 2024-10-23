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Спорт

Битва за плей-офф: «Акрон» принимает «Рубин» в решающем матче Кубка. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 6-й тур. «Акрон» — «Рубин». ОНЛАЙН

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ФК «Акрон»
В шестом туре групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ «Акрон» принимает в Самаре казанский «Рубин». Команды бьются за выход в плей-офф. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа D. 6-й тур
2-й тайм
23 октября 19:00
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 1
Рубин
Казань, Россия
8' Шабанхаджай
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

27' Пестряков

39' Хубулов

8' Шабанхаджай

39' Рахмоналиев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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48'

Штрафной «Акрона» не привел к удару, но закончился угловым. При его подаче после серии единоборств издали зарядил Палиенко — очень неточно.

47'

Рахмоналиев сбил Димоски недалеко от своей штрафной. Было близко к желтой, а она стала бы второй...

46'

Боян Димоски вышел у «Акрона» вместо Роберто Фернандеса.

46'

Валентин Вада вышел у «Рубина» вместо Николы Чумича.

46'

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Здорово начал матч «Рубин» и смог провести быстрый мяч. После этого игра проходила уже с небольшим перевесом «Акрона», который, правда, не смог его реализовать. Но тольяттинцам необходимо отыгрываться, иначе они останутся в группе третьими. Ждем вторую половину.

45+2'

Свисток отправляет команды на перерыв.

45+2'

Пестряков сместился к центру и снова очень опасно пробил с левой издали — в сантиметрах от дальней штанги опять. Не дотягивался Ставер.

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

43'

«Акрон» держит мяч, но казанцы активно прессингуют, затрудняя хозяевам продвижение вперед.

40'

Умарали Рахмоналиев также получил «горчичник».

40'

Много борьбы, в итоге Владимир Хубулов, возмущавшийся, получил желтую карточку.

37'

Нагаев тащит опасный дальний обводящий удар Чумича.

34'

Шикарный сольный проход Васильева, который уже в штрафной обыграл защитника в лицевую и пробил с острого угла — верно занявший позицию Нагаев отбил ногами.

31'

Шикарный шанс был у Пестрякова, но мяч после его дальнего удара сантиметров на десять разминулся с дальней девяткой. Не достал бы Ставер.

30'

Еще одна подача Рахмоналиева на ближнюю штангу, но Нагаев здорово играет кулаками, вынося мяч.

29'

Дальний удар Зотова отбивает Нагаев. Угловой для «Рубина». Он приводит к повторному корнеру.

28'

«Рубин» разыграл штрафной, а Шабанхаджай решился на сверхдальний удар — очень высоко.

27'

Первую в матче желтую карточку получает капитан «Акрона» Дмитрий Пестряков, руками задержавший соперника на фланге.

25'

Все в порядке и с Тесленко, и с Чиботой.

24'

Чибота и Тесленко столкнулись в штрафной «Рубина». Больнее защитнику «Рубина», который отдал пас назад, а потом сделал шаг в сторону бежавшего прессинговать голкипера форварда «Акрона»... Пограничный момент, но все же фол в атаке был ближе. А арбитр вообще дал продолжить матч.

22'

Атака «Рубина» дошла до штрафной «Акрона», но там Безрукова опередили и скинули мяч назад Нагаеву.

19'

«Акрон» прочно перехватил инициативу, держит мяч и готовит позиционные атаки. Не хотят хозяева в Путь регионов.

17'

Очень опасная атака «Акрона» закончилась двумя классными сейвами Ставера, но второй был уже после удара из офсайда.

14'

Атака «Акрона» закончилась ударом Чиботы по воротам — неточно.

12'

Дальний удар Шабанхаджая — немного неточно.

10'

«Рубин» продолжает атаковать. «Акрон» пока только защищается.

8'

ГООООООООООООООООООООЛ! Дардан Шабанхаджай — 0:1! В позиционной атаке «Рубина» мяч был доставлен в правый полуфланг в штрафную Зотову, который, стоя на месте, искал партнеров, потом попробовал ударить, попал в защитника, подобрал мяч и выкатил на линию штрафной Шабанхаджаю, который без замаха отправил снаряд под дальнюю штангу!

5'

Чтобы пробиться в плей-офф Пути РПЛ, «Рубину» нужна победа в основное время — сейчас казанцы отстают от соперника на два очка. Ну а «Зенит» уже выиграл эту группу.

3'

Не самое быстрое начало. «Рубин» пока больше владеет мячом.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

19:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Санкт-Петербурга с Артемом Любимовым во главе.

18:55

А вот стартовый состав «Рубина» от Рашида Рахимова:

Ставер, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Апшацев, Рахмоналиев, Зотов, Васильев, Чумич, Шабанхаджай.

18:50

Стартовый состав «Акрона» от Заурбека Тедеева:

Нагаев, Баранок, Витор, Пестряков, Фернандес, Москвичев, Палиенко, Галоян, Хубулов, Тимошенко, Чибота.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России тольяттинский «Акрон» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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