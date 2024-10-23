Штрафной «Акрона» не привел к удару, но закончился угловым. При его подаче после серии единоборств издали зарядил Палиенко — очень неточно.
Рахмоналиев сбил Димоски недалеко от своей штрафной. Было близко к желтой, а она стала бы второй...
Боян Димоски вышел у «Акрона» вместо Роберто Фернандеса.
Валентин Вада вышел у «Рубина» вместо Николы Чумича.
Поееееехали! Второй тайм стартовал.
Здорово начал матч «Рубин» и смог провести быстрый мяч. После этого игра проходила уже с небольшим перевесом «Акрона», который, правда, не смог его реализовать. Но тольяттинцам необходимо отыгрываться, иначе они останутся в группе третьими. Ждем вторую половину.
Свисток отправляет команды на перерыв.
Пестряков сместился к центру и снова очень опасно пробил с левой издали — в сантиметрах от дальней штанги опять. Не дотягивался Ставер.
Минута добавлена к первому тайму.
«Акрон» держит мяч, но казанцы активно прессингуют, затрудняя хозяевам продвижение вперед.
Умарали Рахмоналиев также получил «горчичник».
Много борьбы, в итоге Владимир Хубулов, возмущавшийся, получил желтую карточку.
Нагаев тащит опасный дальний обводящий удар Чумича.
Шикарный сольный проход Васильева, который уже в штрафной обыграл защитника в лицевую и пробил с острого угла — верно занявший позицию Нагаев отбил ногами.
Шикарный шанс был у Пестрякова, но мяч после его дальнего удара сантиметров на десять разминулся с дальней девяткой. Не достал бы Ставер.
Еще одна подача Рахмоналиева на ближнюю штангу, но Нагаев здорово играет кулаками, вынося мяч.
Дальний удар Зотова отбивает Нагаев. Угловой для «Рубина». Он приводит к повторному корнеру.
«Рубин» разыграл штрафной, а Шабанхаджай решился на сверхдальний удар — очень высоко.
Первую в матче желтую карточку получает капитан «Акрона» Дмитрий Пестряков, руками задержавший соперника на фланге.
Все в порядке и с Тесленко, и с Чиботой.
Чибота и Тесленко столкнулись в штрафной «Рубина». Больнее защитнику «Рубина», который отдал пас назад, а потом сделал шаг в сторону бежавшего прессинговать голкипера форварда «Акрона»... Пограничный момент, но все же фол в атаке был ближе. А арбитр вообще дал продолжить матч.
Атака «Рубина» дошла до штрафной «Акрона», но там Безрукова опередили и скинули мяч назад Нагаеву.
«Акрон» прочно перехватил инициативу, держит мяч и готовит позиционные атаки. Не хотят хозяева в Путь регионов.
Очень опасная атака «Акрона» закончилась двумя классными сейвами Ставера, но второй был уже после удара из офсайда.
Атака «Акрона» закончилась ударом Чиботы по воротам — неточно.
Дальний удар Шабанхаджая — немного неточно.
«Рубин» продолжает атаковать. «Акрон» пока только защищается.
ГООООООООООООООООООООЛ! Дардан Шабанхаджай — 0:1! В позиционной атаке «Рубина» мяч был доставлен в правый полуфланг в штрафную Зотову, который, стоя на месте, искал партнеров, потом попробовал ударить, попал в защитника, подобрал мяч и выкатил на линию штрафной Шабанхаджаю, который без замаха отправил снаряд под дальнюю штангу!
Чтобы пробиться в плей-офф Пути РПЛ, «Рубину» нужна победа в основное время — сейчас казанцы отстают от соперника на два очка. Ну а «Зенит» уже выиграл эту группу.
Не самое быстрое начало. «Рубин» пока больше владеет мячом.
Поееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Санкт-Петербурга с Артемом Любимовым во главе.
А вот стартовый состав «Рубина» от Рашида Рахимова:
Ставер, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Апшацев, Рахмоналиев, Зотов, Васильев, Чумич, Шабанхаджай.
Стартовый состав «Акрона» от Заурбека Тедеева:
Нагаев, Баранок, Витор, Пестряков, Фернандес, Москвичев, Палиенко, Галоян, Хубулов, Тимошенко, Чибота.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России тольяттинский «Акрон» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.