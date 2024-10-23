В перерыве в составе «Локомотива» произошла тройная замена — Галактионов решил обновить всю линию атаки. Пиняев, Карпукас и Воробьев покинули поле, вместо них вышли Сарвелия, Раков и Сулейманов.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Локомотив» открыл счет на 17-й минуте: Батраков заработал спорный пенальти и сам же его реализовал. На 19-й минуте Комаров сравнял счет прекрасным ударом с линии штрафной. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!
Карпукас схватил рукой и затолкал Комарова, который упал в штрафной «Локомотива». Однако арбитр не стал давать пенальти.
Сутормин получил желтую карточку за то, что в подкате ударил шипами по лодыжке Ньямси.
Комаров попытался пробить в падении через себя! Было красиво, но мяч в створ не полетел.
Комаров нанес удар с линии штрафной, но выше ворот!
«Ростов» получил право на опасный «стандарт» перед штрафной «Локомотива». Сутормин нанес прямой удар по воротам, но мяч попал в соперника и ушел на угловой.
Морозов схватил за плечо Саравию и сорвал опасную контратаку «Ростова». За это защитник «Локомотива» получил желтую карточку.
Моментище! Карпукас исполнил проникающую передачу в штрафную «Ростова», и Воробьев вышел один на один с вратарем и пробил! Однако Ятимов совершил великолепный сейв и спас желто-синих.
Карпукас отобрал мяч у Комарова возле своей штрафной, а потом еще и грамотно подставился под фол.
«Локомотив» забрасывает мяч в штрафную «Ростова», но хозяева поля отбиваются.
«Локомотив» попытался убежать в контратаку по правому флангу, но полузащитник «Ростова» Жбанов выбил мяч у Севикяна из-под ног — в аут.
Защитник «Локомотива» Ньямси нанес дальний удар по воротам, но получилось явно выше створа.
Севикян подал в штрафную, Воробьев сделал скидку, и Баринов пробил по воротам, но получилось слишком слабо. Ятимов спокойно забрал мяч в руки.
По ударам в створ 3-1 в пользу «Ростова».
Саравия нанес удар головой с линии штрафной, но мяч прилетел в руки вратарю «Локомотива» Митрюшкину!
Лангович решился на удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел далеко от ворот.
«Ростов» заработал угловой. После подачи Шанталий в касание нанес удар по воротам, но мяч пролетел выше створа.
Игнатов сфолил на Севикяне в центре поля. Очень много достается воспитаннику «Локомотива».
Севикян дважды подряд пробил из пределов штрафной «Ростова», но сначала удар был заблокирован, а потом игрок «Локомотива» не попал в створ. «Железнодорожники» давят!
ГОООООЛ!!! «Ростов» очень быстро сравнял счет — 1:1!
Комаров в касание пробил с линии штрафной и уложил мяч обводящим ударом в левый нижний угол!
Воробьев прорвался в штрафную «Ростова», но Мелехин прекрасно сыграл в отборе, а затем поставился под фол со стороны нападающего «Локомотива».
ГОООООЛ!!! Батраков покатил мяч в правый от себя угол, а вратарь прыгнул в левый. 1:0 — «Локомотив» повел в счете благодаря странному пенальти!
Арбитр все-таки решил поставить пенальти и дать желтую карточку Саравии.
Саравия случайно наступил на ногу Батракову на линии штрафной «Ростова». Полузащитник «Локомотива» не может подняться с газона, врачи оказывают ему помощь. VAR проверяет эпизод на предмет пенальти.
«Ростов» пытается действовать длинными забросами на чужую половину поля, но пока «железнодорожники» уверенно забирают мяч.
Батраков подал в штрафную «Ростова», и кто-то из партнеров пробил по воротам, но слишком слабо и не в створ. Голкипер Ятимов спокойно забрал мяч.
Сутормин сбил Севикяна на своей половине поля. «Локомотив» заработал перспективный штрафной.
Команды борются за мяч в центре поля.
Севикян подал в штрафную «Ростова», и кто-то из партнеров нанес удар по воротам, но попал в полузащитника желто-синих — аргентинца Саравию.
«Локомотив» заработал «стандарт» вблизи чужой штрафной.
Нападающий «Ростова» Шамонин здорово принял мяч в штрафной «Локомотива» и нанес удар в дальний угол, но немного не попал в створ!
Матч начался!
Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Севикян, Пиняев, Воробьев.
Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Мелехин, Жбанов, Игнатов, Лангович, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Саравия, Шамонин.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Матч «Ростова» и «Локомотива» в Кубке России стартует в 19.00 мск.