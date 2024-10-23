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Спорт

Судья дал «Локо» странный пенальти, но «Ростов» отыгрался через две минуты. LIVE

Футбол. Кубок России. «Ростов» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
«Ростов» под руководством главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина играет с московским «Локомотивом» в матче Кубка страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа B. 6-й тур
2-й тайм
23 октября 19:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
19' Комаров
1 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
17' Батраков
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм

15' Саравия 19' Комаров

44' Сутормин

17' Батраков

39' Морозов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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'47

В перерыве в составе «Локомотива» произошла тройная замена — Галактионов решил обновить всю линию атаки. Пиняев, Карпукас и Воробьев покинули поле, вместо них вышли Сарвелия, Раков и Сулейманов.

'46

Второй тайм начался!

'45+1

Первый тайм завершен! «Локомотив» открыл счет на 17-й минуте: Батраков заработал спорный пенальти и сам же его реализовал. На 19-й минуте Комаров сравнял счет прекрасным ударом с линии штрафной. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!

'45

Карпукас схватил рукой и затолкал Комарова, который упал в штрафной «Локомотива». Однако арбитр не стал давать пенальти.

'44

Сутормин получил желтую карточку за то, что в подкате ударил шипами по лодыжке Ньямси.

'43

Комаров попытался пробить в падении через себя! Было красиво, но мяч в створ не полетел.

'42

Комаров нанес удар с линии штрафной, но выше ворот!

'41

«Ростов» получил право на опасный «стандарт» перед штрафной «Локомотива». Сутормин нанес прямой удар по воротам, но мяч попал в соперника и ушел на угловой.

'40

Морозов схватил за плечо Саравию и сорвал опасную контратаку «Ростова». За это защитник «Локомотива» получил желтую карточку.

'39

Моментище! Карпукас исполнил проникающую передачу в штрафную «Ростова», и Воробьев вышел один на один с вратарем и пробил! Однако Ятимов совершил великолепный сейв и спас желто-синих.

'38

Карпукас отобрал мяч у Комарова возле своей штрафной, а потом еще и грамотно подставился под фол.

'37

«Локомотив» забрасывает мяч в штрафную «Ростова», но хозяева поля отбиваются.

'35

«Локомотив» попытался убежать в контратаку по правому флангу, но полузащитник «Ростова» Жбанов выбил мяч у Севикяна из-под ног — в аут.

'33

Защитник «Локомотива» Ньямси нанес дальний удар по воротам, но получилось явно выше створа.

'31

Севикян подал в штрафную, Воробьев сделал скидку, и Баринов пробил по воротам, но получилось слишком слабо. Ятимов спокойно забрал мяч в руки.

'29

По ударам в створ 3-1 в пользу «Ростова».

'28

Саравия нанес удар головой с линии штрафной, но мяч прилетел в руки вратарю «Локомотива» Митрюшкину!

'27

Лангович решился на удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел далеко от ворот.

'26

«Ростов» заработал угловой. После подачи Шанталий в касание нанес удар по воротам, но мяч пролетел выше створа.

'24

Игнатов сфолил на Севикяне в центре поля. Очень много достается воспитаннику «Локомотива».

'22

Севикян дважды подряд пробил из пределов штрафной «Ростова», но сначала удар был заблокирован, а потом игрок «Локомотива» не попал в створ. «Железнодорожники» давят!

'19

ГОООООЛ!!! «Ростов» очень быстро сравнял счет — 1:1!

Комаров в касание пробил с линии штрафной и уложил мяч обводящим ударом в левый нижний угол!

'19

Воробьев прорвался в штрафную «Ростова», но Мелехин прекрасно сыграл в отборе, а затем поставился под фол со стороны нападающего «Локомотива».

'17

ГОООООЛ!!! Батраков покатил мяч в правый от себя угол, а вратарь прыгнул в левый. 1:0 — «Локомотив» повел в счете благодаря странному пенальти!

'16

Арбитр все-таки решил поставить пенальти и дать желтую карточку Саравии.

'14

Саравия случайно наступил на ногу Батракову на линии штрафной «Ростова». Полузащитник «Локомотива» не может подняться с газона, врачи оказывают ему помощь. VAR проверяет эпизод на предмет пенальти.

'12

«Ростов» пытается действовать длинными забросами на чужую половину поля, но пока «железнодорожники» уверенно забирают мяч.

'10

Батраков подал в штрафную «Ростова», и кто-то из партнеров пробил по воротам, но слишком слабо и не в створ. Голкипер Ятимов спокойно забрал мяч.

'8

Сутормин сбил Севикяна на своей половине поля. «Локомотив» заработал перспективный штрафной.

'6

Команды борются за мяч в центре поля.

'4

Севикян подал в штрафную «Ростова», и кто-то из партнеров нанес удар по воротам, но попал в полузащитника желто-синих — аргентинца Саравию.

'3

«Локомотив» заработал «стандарт» вблизи чужой штрафной.

'1

Нападающий «Ростова» Шамонин здорово принял мяч в штрафной «Локомотива» и нанес удар в дальний угол, но немного не попал в створ!

'1

Матч начался!

18:55

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Севикян, Пиняев, Воробьев.

18:50

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Мелехин, Жбанов, Игнатов, Лангович, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Саравия, Шамонин.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Матч «Ростова» и «Локомотива» в Кубке России стартует в 19.00 мск.

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