Спорт
Исправиться после 0:3: «Спартак» играет с «Динамо» в Махачкале. LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
В матче шестого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России махачкалинское «Динамо» принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Матч не начался
22 октября 18:30
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
18:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России махачкалинское «Динамо» принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.