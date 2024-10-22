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Спорт

Исправиться после 0:3: «Спартак» играет с «Динамо» в Махачкале. LIVE

Футбол. Кубок России. «Динамо» — Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче шестого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России махачкалинское «Динамо» принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа A. 6-й тур
Матч не начался
22 октября 18:30
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России махачкалинское «Динамо» принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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