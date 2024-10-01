Пари Нижний Новгород

А вот и перерыв. Отдохнем 15 минут.
Мусаев пробил намного выше ворот после навеса в штрафную.
Ермаков головой пробил рядом со штангой после прострела Шнапцева. Было опасно.
Бистрович опасно пробивал из пределов штрафной. Мяч попал в перекладину после рикошета.
Ермаков пробил метров с 18. Выше ворот.
Гаич был вынужден сфолить на игроке «Пари НН».. Желтая карточка.
Зе Турбо получил желтую карточку.
А теперь Лукьянов забирает мяч, играя на выходе.
Нанес Койта удар по воротам «Пари НН». Заблокирована попытка игрока армейцев.
Тороп уверенно забрал мяч после навеса в штрафную.
А теперь ЦСКА подает угловой, но защита «Пари НН» справляется с навесом.
Угловой у ворот ЦСКА не принес ничего опасного. Армейцы выбили мяч из штрафной.
Зе Турбо заработал угловой после навеса в штрафную.
Но, несмотря на момент у ворот ЦСКА, пока игра проходит в неспешном темпе.
Тороп выручает свою команду, отбив мяч ногой после удара Карапузова. Опасно было.
Матч начался!
Команды готовятся выйти на поле.
В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Пари НН» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Составы команд:
«Пари НН»: Лукьянов, Ведерников, Шоштарич, Варганов, Шнапцев, Магкеев, Карапузов, Ермаков, Мухин, Калинский, Зе Турбо.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Роша, Лукин, Мойзес, Агапов, Зделар, Бистрович, Глебов, Койта, Мусаев.