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Будет ли дебют Пьянича за ЦСКА? Армейцы гостят в Нижнем Новгороде. LIVE

Футбол. Кубок России. «Пари НН» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Пресс-служба ЦСКА
В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Пари НН» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Fonbet Кубок России. Группа C. 5-й тур
Перерыв
01 октября 20:45
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм

26' Турбо

28' Гаич

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

А вот и перерыв. Отдохнем 15 минут.

'42

Мусаев пробил намного выше ворот после навеса в штрафную.

'39

Ермаков головой пробил рядом со штангой после прострела Шнапцева. Было опасно.

'37

Бистрович опасно пробивал из пределов штрафной. Мяч попал в перекладину после рикошета.

'34

Ермаков пробил метров с 18. Выше ворот.

'29

Гаич был вынужден сфолить на игроке «Пари НН».. Желтая карточка.

'26

Зе Турбо получил желтую карточку.

'25

А теперь Лукьянов забирает мяч, играя на выходе.

'22

Нанес Койта удар по воротам «Пари НН». Заблокирована попытка игрока армейцев.

'18

Тороп уверенно забрал мяч после навеса в штрафную.

'14

А теперь ЦСКА подает угловой, но защита «Пари НН» справляется с навесом.

'12

Угловой у ворот ЦСКА не принес ничего опасного. Армейцы выбили мяч из штрафной.

'11

Зе Турбо заработал угловой после навеса в штрафную.

'6

Но, несмотря на момент у ворот ЦСКА, пока игра проходит в неспешном темпе.

'5

Тороп выручает свою команду, отбив мяч ногой после удара Карапузова. Опасно было.

'1

Матч начался!

20:42

Команды готовятся выйти на поле.

20:30

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Пари НН» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.

20:32

Составы команд:

«Пари НН»: Лукьянов, Ведерников, Шоштарич, Варганов, Шнапцев, Магкеев, Карапузов, Ермаков, Мухин, Калинский, Зе Турбо.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Роша, Лукин, Мойзес, Агапов, Зделар, Бистрович, Глебов, Койта, Мусаев.

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