Пооооооооехали! Второй тайм стартовал.
Очень интенсивная, темповая игра. «Амкал» начал очень бодро, но быстрый мяч удался его куда более именитому сопернику. А дальше и «Алания» могла удваивать счет, и «Амкал» мог сравнивать. Но больше голов мы пока не увидели. Ждем, что будет во второй половине.
Ну и все — свисток на перерыв.
Минуту добавил арбитр к первому тайму.
Позиционная атака «Алании» закончилась подачей в штрафную с правого фланга и ударом Абдокова головой в прыжке «рыбкой» — мимо.
Угловой «Алании» с подачей под удар с лета на линию штрафной. Но удар не выходит.
Маричев подарил мяч соперникам, и «Алания» пошла в позиционную атаку. Панов подсказывает своим, вернее, даже просит: «Потерпите, ребят».
Угловой заработал «Амкал». Маврин выполнил подачу на ближнюю штангу. Мяч вообще летел в створ. Защитники выбили, но недалеко, и Пичугин бил с подбора — не особо удачно.
Багаев снова держал руками соперника и мог бы заработать вторую желтую карточку, но арбитр не посчитал, что это фол.
«Алания» в последние минуты куда больше владеет мячом.
Швагирев спокойно вылавливает мяч после подачи в его штрафную.
Подача в штрафную и попытка удара там головой от Макарова — неудачно.
Артур Рябокобыленко рукой в метре от арбитра остановил проход Чочиева, но так аккуратно, что избежал санкции в виде карточки.
Имаев протащил мяч к чужой штрафной, убрал под себя, отправив куда-то мимо покатившегося защитника, и пробил на исполнение в дальний угол — немного неточно.
А Степан Костюков слишком активно требовал красную карточку сопернику и сам получил желтую.
Алан Багаев руками уже на своей половине валит убегавшего Костюкова — желтая карточка.
Ефремов подал в штрафную, Костюков попробовал пробить через себя, но не попал в створ. Пробил в итоге принявший мяч на дальнем углу штрафной Оленченко — немного неточно.
Быстрая контратака «Амкала», диагональ нашла Рябокобыленко в штрафной, и тот могучим ударом пробил в успевшего сократить угол обстрела Натабашвили! Шикарный момент!
«Алания» заработала, разыграла первый угловой, а потом выполнила подачу и нанесла удар с подбора — в блок.
«Алания» перехватила мяч в центре поля, провела быструю атаку, и Абдоков опять бил из левого полуфланга, только из-за штрафной — Швагирев потащил в прыжке из дальнего угла.
«Алания» тоже достаточно активно прессингует, в том числе и на чужой половине поля. Вообще очень интенсивная игра.
«Амкал» продолжает атаковать, как ни в чем не бывало. Только еще яростнее.
ГООООООООООООООООООЛ! Нури Абдоков — 0:1! Всего лишь третья, по сути, атака «Алании» закончилась голом! Быстро прошли чужую половину поля и отдали в левый полуфланг в штрафную Абдокову, который подработал вперед и шикарно пробил в дальний угол под штангу верхом!
Резкая и неприятная для защитников подача, в штрафной Костюков выиграл борьбу за мяч и, развернувшись, скинул его назад под удар Ефремову от линии штрафной — кто-то из защитников «Алании» в отчаянном подкате принял эту пушку на себя.
А вот и первый угловой в матче, причем зарабатывает его «Амкал». Потянулись центральные защитники в чужую штрафную.
«Амкал» довольно высоко прессингует, максимально затрудняя «Алании» выход из обороны. Выходит неплохо.
Действительно разыграли, но довольно стандартно. И в итоге Хугаев пробил — выше ворот.
Первый штрафной на правом фланге в хаосе первых минут заработала «Алания». Гогниев славится хитрыми стандартами.
Поеееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Владимиром Фаловым во главе.
А вот стартовый состав владикавказской «Алании» от Спартака Гогниева:
Натабашвили — Татаев, Губиев, Москаленчик, Багаев — Хугаев, Макаров, Чочиев, Абдоков, Гаглоев — Кобесов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Амкала» Виталий Панов:
Швагирев — Кузькин, Скороботов, Имаев, Оленченко — Рябокобыленко, Маврин, Маричев — Ефремов, Пичугин, Костюков.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России медийный гранд «Амкал» принимает на поле «Акдаемии «Спартака» команду Первой лиги — «Аланию» из Владикавказа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.