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Спорт

Медийный гранд против Первой лиги: «Амкал» принимает «Аланию» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Амкал» — «Алания». ОНЛАЙН

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В матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России медийный гранд московский «Амкал» принимает «Аланию» из Первой лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/32 финала
Перерыв
26 сентября 19:30
Амкал
0 : 1
Алания
Владикавказ, Россия
11' Абдоков
Стадион «Академия Спартак имени Ф.Черенкова - поле №4», Москва, Россия
1-й тайм

25' Костюков

11' Абдоков

25' Багаев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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46'

Пооооооооехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Очень интенсивная, темповая игра. «Амкал» начал очень бодро, но быстрый мяч удался его куда более именитому сопернику. А дальше и «Алания» могла удваивать счет, и «Амкал» мог сравнивать. Но больше голов мы пока не увидели. Ждем, что будет во второй половине.

45+2'

Ну и все — свисток на перерыв.

45+1'

Минуту добавил арбитр к первому тайму.

44'

Позиционная атака «Алании» закончилась подачей в штрафную с правого фланга и ударом Абдокова головой в прыжке «рыбкой» — мимо.

41'

Угловой «Алании» с подачей под удар с лета на линию штрафной. Но удар не выходит.

39'

Маричев подарил мяч соперникам, и «Алания» пошла в позиционную атаку. Панов подсказывает своим, вернее, даже просит: «Потерпите, ребят».

37'

Угловой заработал «Амкал». Маврин выполнил подачу на ближнюю штангу. Мяч вообще летел в створ. Защитники выбили, но недалеко, и Пичугин бил с подбора — не особо удачно.

35'

Багаев снова держал руками соперника и мог бы заработать вторую желтую карточку, но арбитр не посчитал, что это фол.

32'

«Алания» в последние минуты куда больше владеет мячом.

30'

Швагирев спокойно вылавливает мяч после подачи в его штрафную.

29'

Подача в штрафную и попытка удара там головой от Макарова — неудачно.

28'

Артур Рябокобыленко рукой в метре от арбитра остановил проход Чочиева, но так аккуратно, что избежал санкции в виде карточки.

26'

Имаев протащил мяч к чужой штрафной, убрал под себя, отправив куда-то мимо покатившегося защитника, и пробил на исполнение в дальний угол — немного неточно.

25'

А Степан Костюков слишком активно требовал красную карточку сопернику и сам получил желтую.

24'

Алан Багаев руками уже на своей половине валит убегавшего Костюкова — желтая карточка.

22'

Ефремов подал в штрафную, Костюков попробовал пробить через себя, но не попал в створ. Пробил в итоге принявший мяч на дальнем углу штрафной Оленченко — немного неточно.

19'

Быстрая контратака «Амкала», диагональ нашла Рябокобыленко в штрафной, и тот могучим ударом пробил в успевшего сократить угол обстрела Натабашвили! Шикарный момент!

18'

«Алания» заработала, разыграла первый угловой, а потом выполнила подачу и нанесла удар с подбора — в блок.

17'

«Алания» перехватила мяч в центре поля, провела быструю атаку, и Абдоков опять бил из левого полуфланга, только из-за штрафной — Швагирев потащил в прыжке из дальнего угла.

16'

«Алания» тоже достаточно активно прессингует, в том числе и на чужой половине поля. Вообще очень интенсивная игра.

14'

«Амкал» продолжает атаковать, как ни в чем не бывало. Только еще яростнее.

11'

ГООООООООООООООООООЛ! Нури Абдоков — 0:1! Всего лишь третья, по сути, атака «Алании» закончилась голом! Быстро прошли чужую половину поля и отдали в левый полуфланг в штрафную Абдокову, который подработал вперед и шикарно пробил в дальний угол под штангу верхом!

10'

Резкая и неприятная для защитников подача, в штрафной Костюков выиграл борьбу за мяч и, развернувшись, скинул его назад под удар Ефремову от линии штрафной — кто-то из защитников «Алании» в отчаянном подкате принял эту пушку на себя.

9'

А вот и первый угловой в матче, причем зарабатывает его «Амкал». Потянулись центральные защитники в чужую штрафную.

6'

«Амкал» довольно высоко прессингует, максимально затрудняя «Алании» выход из обороны. Выходит неплохо.

4'

Действительно разыграли, но довольно стандартно. И в итоге Хугаев пробил — выше ворот.

3'

Первый штрафной на правом фланге в хаосе первых минут заработала «Алания». Гогниев славится хитрыми стандартами.

1'

Поеееееееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Владимиром Фаловым во главе.

19:25

А вот стартовый состав владикавказской «Алании» от Спартака Гогниева:

Натабашвили — Татаев, Губиев, Москаленчик, Багаев — Хугаев, Макаров, Чочиев, Абдоков, Гаглоев — Кобесов.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Амкала» Виталий Панов:

Швагирев — Кузькин, Скороботов, Имаев, Оленченко — Рябокобыленко, Маврин, Маричев — Ефремов, Пичугин, Костюков.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России медийный гранд «Амкал» принимает на поле «Акдаемии «Спартака» команду Первой лиги — «Аланию» из Владикавказа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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