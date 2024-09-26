Перерыв

Очень интенсивная, темповая игра. «Амкал» начал очень бодро, но быстрый мяч удался его куда более именитому сопернику. А дальше и «Алания» могла удваивать счет, и «Амкал» мог сравнивать. Но больше голов мы пока не увидели. Ждем, что будет во второй половине.