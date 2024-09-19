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Вернуться в зону плей-офф: «Спартак» принимает «Крылья Советов» в Кубке. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа А. 4-й тур. «Спартак» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче четвертого тура группы А Пути РПЛ Кубка России московский «Спартак» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа A. 4-й тур
Матч не начался
19 сентября 20:45
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Спартак» в Москве принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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