В матче четвертого тура группы А Пути РПЛ Кубка России московский «Спартак» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа A. 4-й тур
Матч не начался
19 сентября 20:45
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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20:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Спартак» в Москве принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.