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Спорт

Битва в Кубке: ЦСКА против «Краснодара». LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа С. 4-й тур. ЦСКА — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче четвертого тура группы С Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа C. 4-й тур
Матч не начался
18 сентября 19:00
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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