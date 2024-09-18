Спорт
Битва в Кубке: ЦСКА против «Краснодара». LIVE
Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче четвертого тура группы С Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа C. 4-й тур
Матч не начался
18 сентября 19:00
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.