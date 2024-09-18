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Спорт

Первый матч Дзюбы в Кубке: «Акрон» принимает «Факел». LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 4-й тур. «Акрон» — «Факел». ОНЛАЙН

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ФК «Акрон»
В матче четвертого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России тольяттинский «Акрон» на своем поле принимает «Факел» из Воронежа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа D. 4-й тур
Матч не начался
18 сентября 16:15
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 0
Факел
Воронеж, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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16:15

В группе D уверенно лидирует набравший 10 очков после четырех матчей «Зенит». У казанского «Рубина» шесть очков, а дальше расположился «Акрон» с пятью баллами и матчем в запасе. «Факел» пока очков не набирал. Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров с Верой Опейкиной из Сочи во главе.

16:10

А вот стартовый состав воронежского «Факела» от Дмитрия Пятибратова:

Гудиев, Сенхаджи, Брызгалов, Калинин, Моцпан, Ивлев, Багамаев, Щетинин, Гиоргобиани, Багателия, Каштанов.

16:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедев:

Волков, Бокоев, Баранок, Димоски, Бардыбахин, Москвичёв, Палиенко, Эсанов, Хубулов, Беншимол, Дзюба.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России тольяттинской «Акрон» со своим звездным новичком Артемом Дзюбой принимает на своем поле воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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