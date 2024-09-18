В группе D уверенно лидирует набравший 10 очков после четырех матчей «Зенит». У казанского «Рубина» шесть очков, а дальше расположился «Акрон» с пятью баллами и матчем в запасе. «Факел» пока очков не набирал. Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров с Верой Опейкиной из Сочи во главе.
А вот стартовый состав воронежского «Факела» от Дмитрия Пятибратова:
Гудиев, Сенхаджи, Брызгалов, Калинин, Моцпан, Ивлев, Багамаев, Щетинин, Гиоргобиани, Багателия, Каштанов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедев:
Волков, Бокоев, Баранок, Димоски, Бардыбахин, Москвичёв, Палиенко, Эсанов, Хубулов, Беншимол, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России тольяттинской «Акрон» со своим звездным новичком Артемом Дзюбой принимает на своем поле воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.