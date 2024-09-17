В этот раз Нигматуллин забрал мяч после подачи от угла поля.
Не дали гости петербуржцам создать остроту, но и мяч не вынесли — еще один угловой.
Педро пробил от радиуса штрафной, после рикошета мяч улетел на угловой.
Бодро и на встречных курсах идет игра, казанцы не отсиживаются в обороне.
Чуни классно откликнулся на разрезающую передачу и пробил в касание — Адамов на месте!
Соболев уже в дебюте встречи схлопотал желтую карточку за грубый подкат. Форварда, перешедшего из «Спартака», болельщики, к слову, освистали при объявлении стартового состава.
Разыграли стандарт казанцы, сине-бело-голубые отбились.
Уже на первой минуте гости зарабатывают угловой.
Поехали! Главный судья — Евгений Кукуляк.
«Зенит»: Адамов, Чистяков, Алип, Барриос, Ерохин, Ахметов, Артур, Мостовой, Педро, Мантуан, Соболев.
«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Тесленко, Безруков, Йочич, Апшацев, Ходжа, Шабанхаджай, Кузнецов, Чуни.
Игра начнется в 20:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию кубкового матча между «Зенитом» и «Рубином».