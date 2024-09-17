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Спорт

Борьба за лидерство в группе: «Зенит» принимает «Рубин» в Кубке. LIVE

Футбол. Кубок России, групповой этап. 4 тур. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань). ОНЛАЙН

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Максим Богодвид/РИА Новости
Петербургский «Зенит» принимает казанский «Рубин» в матче 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Сине-бело-голубые возглавляют группу D с 7-ю очками, казанцы идут на втором месте с отставанием в балл. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа D. 4-й тур
1-й тайм
17 сентября 20:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм

3' Соболев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'10

В этот раз Нигматуллин забрал мяч после подачи от угла поля.

'9

Не дали гости петербуржцам создать остроту, но и мяч не вынесли — еще один угловой.

'9

Педро пробил от радиуса штрафной, после рикошета мяч улетел на угловой.

'7

Бодро и на встречных курсах идет игра, казанцы не отсиживаются в обороне.

'4

Чуни классно откликнулся на разрезающую передачу и пробил в касание — Адамов на месте!

'3

Соболев уже в дебюте встречи схлопотал желтую карточку за грубый подкат. Форварда, перешедшего из «Спартака», болельщики, к слову, освистали при объявлении стартового состава.

'2

Разыграли стандарт казанцы, сине-бело-голубые отбились.

'1

Уже на первой минуте гости зарабатывают угловой.

'1

Поехали! Главный судья — Евгений Кукуляк.

19:55

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Алип, Барриос, Ерохин, Ахметов, Артур, Мостовой, Педро, Мантуан, Соболев.

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Тесленко, Безруков, Йочич, Апшацев, Ходжа, Шабанхаджай, Кузнецов, Чуни.

19:50

Игра начнется в 20:00 мск.

19:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию кубкового матча между «Зенитом» и «Рубином».

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