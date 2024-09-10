В матче второго тура первой группы Лиги наций Б сборная Чехии принимает на своем поле национальную команду Украины, уступившую в первом матче сборной Албании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига наций УЕФА. Лига В. Группа 1. 2-й тур
Матч не начался
10 сентября 21:45
Чехия
0 : 0
Украина
Стадион «Фортуна Арена», Прага, Чехия
1-й тайм
2-й тайм
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Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура группы 1 дивизиона Б Лиги наций встречаются национальные команды Чехии и Украины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.